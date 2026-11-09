IND vs NZ: सीरीज बचाने के लिए न्यूजीलैंड ने वनडे स्क्वाड में किया बदलाव, टिकनर और फर्ग्यूसन हुए बाहर
भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच 10 नवंबर को हैमिल्टन में खेला जाना है.
Published : November 9, 2026 at 11:08 AM IST
IND vs NZ 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच 10 नवंबर को खेला जाएगा. सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे है. पहले मैच में उसके 5 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी, जबकि दूसरे वनडे में DLS नियम के अनुसार वो 4 रन से मैच हार गए. इसलिए ब्लेककैप्स को सीरीज में बने रहने के लिए तीसरा मैच हर हाल में जीतना होगा.
दो खिलाड़ी हुए बहर
इस अहम मैच से पहले न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम को दो तेज गेंदबाज-लॉकी फर्ग्यूसन और ब्लेयर टिकनर-चोट की वजह से तीसरा और चौथा मैच नहीं खेल पाएंगे. फर्ग्यूसन अपनी दाहिनी पिंडली में लगी चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं, इसलिए उन्हें बाहर कर दिया गया है. यह चोट उन्हें पिछली T20I सीरीज के दौरान लगी थी. जबकि टिकनर को दूसरे वनडे मैच के दौरान हेलमेट पर गेंद लगी थी. हालांकि उनको 'कन्कशन' नहीं पाया गया था, फिर भी वह अगले दो वनडे मैचों में उपलब्ध नहीं रहेंगे. मैच के दौरान उनकी जगह मैट फिशर को मैदान पर उतारा गया था. इसलिए ICC के नियमों के अनुसार उन्हें सात दिनों तक अनिवार्य आराम करने वाले पीरियड से गुजरना होगा. इस वजह से दो मैचों में नहीं खेल पाएंगे.
Further changes for New Zealand in their home ODI series against India 👀 https://t.co/dc2TXX0sxM— ICC (@ICC) November 9, 2026
क्रिस्टियन क्लार्क टीम में शामिल
इन दो खिलाड़ियों के बाहर होने की वजह से न्यूजीलैंड ने कवर के तौर पर बॉलिंग ऑलराउंडर क्रिस्टियन क्लार्क को टीम में शामिल किया है. यह युवा खिलाड़ी हैमिल्टन में होने वाले तीसरे वनडे से पहले टीम से जुड़ जाएगा. क्लार्क को पहले ही आखिरी दो वनडे मैचों के लिए टीम में चुना जा चुका था. बोर्ड ने यह भी कहा कि आगे दो खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जाएगा. क्योंकि तीसरे वनडे के बाद टीम के कई सीनियर खिलाड़ी टेस्ट की तैयार करने के लिए वनडे स्क्वाड से अगल हो जाएंगे. जिसमें टॉम लैथम, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स और नाथन स्मिथ के नाम शामिल हैं.
चोट से परेशान न्यूजीलैंड टीम
इस सीरीज के दौरान न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को खिलाड़ियों के चोटिल होने से काफी ज्यादा परेशानी हुई है. टी20 सीरीज में भी कई खिलाड़ी चोटिल हुए और अब वनडे में भी कई खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं. टिकनर और फर्ग्यूसन से पहले मैट हेनरी भी चोटिल हुए, लेकिन वो सीरीज से बाहर नहीं हुए. जबकि बल्लेबाज डिवोन कॉनवे, रचिन रवींद्र और मार्क चैपमैन चोट की वजह से सीरीज से ही बाहर हो गए.
तीसरे वनडे के लिए न्यूजीलैंड की टीम
मिशेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, काइल जैमीसन, निक केली, टॉम लैथम, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ, विल यंग.
चौथे वनडे के लिए न्यूजीलैंड की टीम
मिशेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिशेल हे, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, निक केली, टिम सीफर्ट, विल यंग.