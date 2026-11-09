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IND vs NZ: सीरीज बचाने के लिए न्यूजीलैंड ने वनडे स्क्वाड में किया बदलाव, टिकनर और फर्ग्यूसन हुए बाहर

न्यूजीलैंड ने तीसरे-चौथे वनडे के लिए स्क्वाड में किया बदलाव ( AP )

IND vs NZ 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच 10 नवंबर को खेला जाएगा. सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे है. पहले मैच में उसके 5 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी, जबकि दूसरे वनडे में DLS नियम के अनुसार वो 4 रन से मैच हार गए. इसलिए ब्लेककैप्स को सीरीज में बने रहने के लिए तीसरा मैच हर हाल में जीतना होगा.

दो खिलाड़ी हुए बहर

इस अहम मैच से पहले न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम को दो तेज गेंदबाज-लॉकी फर्ग्यूसन और ब्लेयर टिकनर-चोट की वजह से तीसरा और चौथा मैच नहीं खेल पाएंगे. फर्ग्यूसन अपनी दाहिनी पिंडली में लगी चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं, इसलिए उन्हें बाहर कर दिया गया है. यह चोट उन्हें पिछली T20I सीरीज के दौरान लगी थी. जबकि टिकनर को दूसरे वनडे मैच के दौरान हेलमेट पर गेंद लगी थी. हालांकि उनको 'कन्कशन' नहीं पाया गया था, फिर भी वह अगले दो वनडे मैचों में उपलब्ध नहीं रहेंगे. मैच के दौरान उनकी जगह मैट फिशर को मैदान पर उतारा गया था. इसलिए ICC के नियमों के अनुसार उन्हें सात दिनों तक अनिवार्य आराम करने वाले पीरियड से गुजरना होगा. इस वजह से दो मैचों में नहीं खेल पाएंगे.