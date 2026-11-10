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IND vs NZ: बारिश की वजह से मैच अभी शुरू नहीं हो सका, भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला

बारिश की वजह से मैच अभी शुरू नहीं हो सका ( AP )

IND vs NZ 3rd ODI Match: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच हैमिल्टन में खेला जा रहा है. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, पर रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से मैच अभी तक शुरू नहीं हो सका है. देरी की वजह से मैच को 40-40 ओवर का कर दिया गया है. अगर बारिश की वजह से और समय खराब होता है तो फिर और ज्यादा ओवर की कटौती हो सकती है.

भारत ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है. जबकि न्यूजीलैंड ने एक बदलाव करते हुए चोटिल ब्लेयर टिकनर की जगह मैथ्यू फिशर को एकादश में जगह दी है. बता दें कि भारत सीरीज में 2-0 से आगे है. अगर भारतीय टीम आज का मैच जीत जाती है तो वो 2019 के बाद फिर से न्यूजीलैंड को उसी की धरती पर मात देनें में सफल हो जाएगी.