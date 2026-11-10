IND vs NZ: बारिश की वजह से मैच अभी शुरू नहीं हो सका, भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला
IND vs NZ 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच हैमिल्टन में खेला जाना है.
Published : November 10, 2026 at 9:50 AM IST
IND vs NZ 3rd ODI Match: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच हैमिल्टन में खेला जा रहा है. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, पर रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से मैच अभी तक शुरू नहीं हो सका है. देरी की वजह से मैच को 40-40 ओवर का कर दिया गया है. अगर बारिश की वजह से और समय खराब होता है तो फिर और ज्यादा ओवर की कटौती हो सकती है.
भारत ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है. जबकि न्यूजीलैंड ने एक बदलाव करते हुए चोटिल ब्लेयर टिकनर की जगह मैथ्यू फिशर को एकादश में जगह दी है. बता दें कि भारत सीरीज में 2-0 से आगे है. अगर भारतीय टीम आज का मैच जीत जाती है तो वो 2019 के बाद फिर से न्यूजीलैंड को उसी की धरती पर मात देनें में सफल हो जाएगी.
हैमिल्टन का वेदर रिपोर्ट
आज के दिन हैमिल्टन में बारिश की ज्यादा संभावना जताई गई है. यहां पर पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है. जिसकी वजह से भारत का आउटडोर ट्रेनिंग सेशन भी लगातार बारिश के कारण छोटा करना पड़ा और इसे इनडोर शिफ्ट करना पड़ा. एक्यूवेदर (AccuWeather) के अनुसार, हैमिल्टन में मंगलवार सुबह 3 बजे (स्थानीय समय) से बुधवार सुबह 1 बजे तक 'भारी बारिश की चेतावनी' भी जारी की गई है. पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार को बारिश होने की 100 प्रतिशत संभावना है. इस वजह से तीसरा मैच बारिश की वजह से रद्द होने की पूरी संभावना है.
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टॉस के समय भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा, 'उम्मीद है कि मौसम साफ हो जाएगा और हम अपने पिछले प्रदर्शन को दोहरा पाएंगे. बार-बार खेल रुकना काफी निराशाजनक होता है, उम्मीद है कि हम बिना किसी रुकावट के लगातार खेल सकेंगे.' इस बीच, कीवी कप्तान मिशेल सेंटनर ने कहा, 'हमने कल ट्रेनिंग की. उम्मीद है कि पिछले मैच में हमने जो किया था, उसे इस बार और बेहतर तरीके से कर पाएंगे. वनडे में 300 का स्कोर अच्छा माना जाता है, लेकिन पिछले मैच में 180 का स्कोर भी काफी होता. आज हमें परिस्थितियों का जायजा लेना होगा. टीम में एक बदलाव है. टिकनर की जगह फिशर को शामिल किया गया है. हमारे पास चार सीमर हैं, जो गेंदबाजी का मुख्य जिम्मा संभालेंगे.'
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IND vs NZ: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह.
न्यूजीलैंड: टिम सीफर्ट, विल यंग, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिशेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, जैकब डफी, मैट फिशर.