IND vs NZ: सीरीज डिसाइडर मैच आज, न्यूजीलैंड के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका

IND vs NZ 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड सीरीज के तीसरे वनडे मैच में आज इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगे.

IND vs NZ 3rd ODI
भारत और न्यूजीलैंड तीसरा वनडे मैच (PTI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 18, 2026 at 10:02 AM IST

इंदौर: भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा में 4 विकेट से जीत दर्ज करने के बाद राजकोट में दूसरा वनडे सात विकेट से हार गई. जिसकी वजह से तीन मैचों की ये वनडे सीरीज 1-1 से बराबरी पर खड़ी है. अब सभी की निगाहें इंदौर पर हैं, जहां आज (18 जनवरी) भारत और न्यूजीलैंड सीरीज डिसाइडर में आमने-सामने होंगे.

इस सीरीज में बहुत कुछ दांव पर लगा है. गिल के पास भारत के कप्तान के तौर पर अपनी पहली वनडे सीरीज जीतने का मौका है. वहीं ​​न्यूजीलैंड भारत में पहली वनडे बाइलेटरल सीरीज जीतने से सिर्फ एक जीत दूर हैं. दोनों टीमों के बीच तीसरा और अंतिम वनडे मैच इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. जो भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा.

रोहित-विराट पर सबकी नजर
ये मैच रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए भी अहम है, क्योंकि इसके बाद भारतीय टीम का जून तक कोई भी वनडे मैच नहीं है. इसलिए दोनों खिलाड़ी इस मैच में शानदार प्रदर्शन करके भारत को एक और सीरीज जिताने में अहम रोल प्ले करेंगे. रोहित का इस सीरीज में बल्ला नहीं चल सका है, वो पहले मैच में 26 और दूसरे में 24 रन ही बना सके थे.

वहीं कोहली शानदार फॉर्म में हैं उन्होंने पहले मैच में 93 और दूसरे में 23 रन बनाए थे. कोहली इस समय ICC की वनडे रैंकिंग में टॉप पर हैं और इस फॉर्मेट में भारत के 24 अलग-अलग मैदानों पर कम से कम एक 50+ स्कोर किया है. लेकिन इंदौर उन चार मैदानों में से एक है जहां उन्होंने अभी तक फिफ्टी नहीं बनाई है.

राहुल और मिशेल से उम्मीद
राहुल ने दूसरे वनडे में 92 गेंदों पर 112 रन बनाकर अपनी टीम को एक सम्मानजनक टोटल तक पहुंचाया, जबकि बाकी खिलाड़ी संघर्ष कर रहे थे. कीवी टीम के खिलाफ उनका प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है, उन्होंने 10 पारियों में 93.8 की औसत से 469 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक और दो शतक शामिल हैं. रविवार को जब टीमें आमने-सामने होंगी तो वह एक और महत्वपूर्ण योगदान देने का लक्ष्य रखेंगे.

रन-मशीन डेरिल मिशेल टीम इंडिया को लगातार चुनौती दे रहे हैं. उन्होंने भारत में भारत के खिलाफ अपनी पिछली चार वनडे पारियों में तीन शतक बनाए हैं, और हर बार 130 से ज्यादा रन बनाए हैं. 34 साल के इस खिलाड़ी का लक्ष्य एक बार फिर अपने प्रदर्शन को बेहतर करके एक यादगार सीरीज जीत हासिल करना है.

इंदौर में भारत का रिकॉर्ड
इंदौर में भारत का रिकॉर्ड अजेय रहा है, उसने वहां खेले गए सभी सात वनडे जीते हैं. 2023 में अपने सबसे हाल के मैचों में, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 399/5 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 385/9 रन बनाए.

शुभमन गिल रिकॉर्ड के करीब
कप्तान शुभमन गिल 3000 वनडे रन बनाने से 70 रन दूर हैं. उन्होंने इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए दोनों मैचों में शतक बनाए हैं और वह इस फॉर्म को बनाए रखना चाहेंगे. अगर वो 70 रन बना लेते है तो वो भारत के लिए सबसे तेज 3000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे.

IND vs NZ 3rd ODI: दोनों टीमों के स्क्वाड

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, रवींद्र जडेजा, आयुष बडोनी.

न्यूजीलैंड: डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), विल यंग, ​​हेनरी निकोल्स, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जैकरी फाउलक्स, निक केली, जोश क्लार्कसन, माइकल रे, काइल जैमीसन, मिशेल हे, आदित्य अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जेडन लेनोक्स.

