ETV Bharat / sports

IND vs NZ: भारत वनडे सीरीज जीतने से एक मैच दूर, क्या हैमिल्टन में बारिश बनेगी सबसे बड़ी रुकावट?

भारत न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज जीतने से एक मैच दूर ( AP )

IND vs NZ 3rd ODI: पांच मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे मैच में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें मंगलवार को हैमिल्टन के सेडन पार्क में आमने सामने होंगी. ये मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:30 से शुरू होगा. इस मैच में भारत की नजर न्यूजीलैंड को हराकर पांच मैचों की वनडे सीरीज अपने नाम करने पर होगी. इससे पहले भारत ने 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 4-1 से वनडे सीरीज जीती थी. उस समय टीम के कप्तान विराट कोहली थे.

अब एक बार फिर शुभमन गिल के पास न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज जीतने का सुनहरा मौका है. ये सीरीज में गिल का आखिरी वनडे मैच भी होगा, क्योंकि वह अंतिम दो मुकाबलों में नहीं खेलेंगे. उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में होने वाले पहले टेस्ट की तैयारी के लिए अपना ध्यान लाल गेंद के क्रिकेट पर लगाना होगा. तीसरे वनडे में अच्छी पारी खेलकर सीरीज भारत के नाम करने से गिल की टेस्ट सीरीज से पहले आत्मविश्वास बढ़ेगा. अंतिम दो वनडे में टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे. ये दोनों मुकाबले टाउरंगा में खेले जाएंगे.