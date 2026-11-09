IND vs NZ: भारत वनडे सीरीज जीतने से एक मैच दूर, क्या हैमिल्टन में बारिश बनेगी सबसे बड़ी रुकावट?
IND vs NZ 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच मंगलवार को हैमिल्टन में खेला जाएगा.
Published : November 9, 2026 at 4:11 PM IST
IND vs NZ 3rd ODI: पांच मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे मैच में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें मंगलवार को हैमिल्टन के सेडन पार्क में आमने सामने होंगी. ये मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:30 से शुरू होगा. इस मैच में भारत की नजर न्यूजीलैंड को हराकर पांच मैचों की वनडे सीरीज अपने नाम करने पर होगी. इससे पहले भारत ने 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 4-1 से वनडे सीरीज जीती थी. उस समय टीम के कप्तान विराट कोहली थे.
अब एक बार फिर शुभमन गिल के पास न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज जीतने का सुनहरा मौका है. ये सीरीज में गिल का आखिरी वनडे मैच भी होगा, क्योंकि वह अंतिम दो मुकाबलों में नहीं खेलेंगे. उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में होने वाले पहले टेस्ट की तैयारी के लिए अपना ध्यान लाल गेंद के क्रिकेट पर लगाना होगा. तीसरे वनडे में अच्छी पारी खेलकर सीरीज भारत के नाम करने से गिल की टेस्ट सीरीज से पहले आत्मविश्वास बढ़ेगा. अंतिम दो वनडे में टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे. ये दोनों मुकाबले टाउरंगा में खेले जाएंगे.
𝐓𝐇𝐄 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐌𝐎𝐕𝐄𝐒 𝐓𝐎 𝐇𝐀𝐌𝐈𝐋𝐓𝐎𝐍! ⚡ Can Shubman Gill’s Men in Blue seal the series with a third straight win, or will the Kiwis bounce back to keep their hopes alive? 🔥 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 3rd ODI, TOMORROW 7:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha and Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 9, 2026
वहीं, न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर पर एक और सीरीज हारने का खतरा मंडरा रहा है. इससे पहले वो T20I सीरीज भी 2-3 से हार चुके हैं. इसलिए ब्लैककैप्स के लिए तीसरा वनडे मैच करो या मरो वाला होगा. हारने की सूरत में सीरीज गवांनी पड़ा जाएगी. जीतने की सूरत में सीरीज में बने रहेंगे. इस हिसाब से न्यूजीलैंड के हर खिलाड़ी पर काफी ज्यादा दबाव होगा. जिसका भारत को फायदा मिल सकता है.
हैमिल्टन में बारिश बनेगी विलेन
ऑकलैंड और वेलिंगटन में खेले गए पहले दो मैचों में भी बारिश ने खेल में बाधा डाली थी, और अब हैमिल्टन के सेडन पार्क में होने वाले तीसरे वनडे पर भी बारिश का साया मंडरा रहा है. मंगलवार को हैमिल्टन में भारी बारिश की आशंका भी जताई गई है. यहां पर पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है. जिसकी वजह से भारत का आउटडोर ट्रेनिंग सेशन भी लगातार बारिश के कारण छोटा करना पड़ा और इसे इनडोर शिफ्ट करना पड़ा.
एक्यूवेदर (AccuWeather) के अनुसार, हैमिल्टन में मंगलवार सुबह 3 बजे (स्थानीय समय) से बुधवार सुबह 1 बजे तक 'भारी बारिश की चेतावनी' जारी की गई है. पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार को बारिश होने की 100 प्रतिशत संभावना है. इस वजह से तीसरा मैच बारिश की वजह से रद्द होने की पूरी संभावना है.
https://t.co/YUjGRALd96— BCCI (@BCCI) November 9, 2026
भारत सीरीज में 2-0 से आगे
भारत ने सीरीज के शुरुआती दोनों मैच जीतकर सीरीज में 2-0 से आगे है. उन्होंने ऑकलैंड में पहला मैच पांच विकेट से जीता. बारिश के कारण संशोधित DLS लक्ष्य (143 रन) का पीछा करते हुए, उन्होंने 22.2 ओवर में जीत हासिल की. वेलिंगटन में बारिश से प्रभावित दूसरे वनडे मैच में, 135 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम चार रन आगे थी, तभी बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा. उस समय भारत का स्कोर 113/7 था और DLS नियम के तहत उन्हें चार रन से विजेता घोषित किया गया.
IND vs NZ 3rd ODI: कहां देख सकेंगे मैच?
भारत और न्यूजीलैंड की बीच तीसरे वनडे मैच का सीधा प्रसारण टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनलों पर होगा. इसके अलावा दूरदर्शन के डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भी इस मैच को प्रसारित किया जाएगा. जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव के ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी.
IND vs NZ: तीसरे वनडे के लिए दोनों टीमें का स्क्वाड
न्यूजीलैंड: मिशेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, काइल जैमीसन, निक केली, टॉम लैथम (विकेटकीपर), डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ, विल यंग.
भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अंशुल कंबोज, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, नमन धीर, आकिब नबी, रुतुराज गायकवाड़, ईशान किशन.