WTC में ऋषभ पंत ने रचा इतिहास, बेन स्टोक्स को पछाड़कर बने नंबर वन सिक्सर
ऋषभ पंत ने अपनी 23 रनों की छोटी पारी में एक छक्का लगाकर एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.
Published : November 28, 2026 at 1:16 PM IST
Rishabh Pant Sixes Record: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने न्यूजीलैंड के 356 रनों के जवाब में 6 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं. दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया. टॉप के 6 बल्लेबाज 25 रन से ज्यादा का स्कोर नहीं कर सके. पहले टेस्ट में शतक जड़ने वाले केएल राहुल 25 रन और ऋषभ पंत 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.
पंत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
इस खराब बल्लेबाजी के बावजूद ऋषभ पंत ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में सबसे ज्यादा छक्के (89) जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के नाम था. उन्होंने WTC में 88 छक्के लगाए थे. पंत को ये रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए एक छक्के की जरूरत थी. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 39 गेंदों में अपनी 23 रनों की छोटी पारी में एक छक्का और एक चौका जड़कर ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. खास बात ये है कि पंत ने ये बड़ा रिकॉर्ड अपने 44वे WTC टेस्ट मैच में ही हासिल कर ली, जबकि बेन स्टोक्स ने 64 WTC मैचों में 88 छक्के लगाए थे.
WTC में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज
ऋषभ पंत (भारत) 89 छक्के
बेन स्टोक्स (इंग्लैंड) 88 छक्के
रोहित शर्मा (भारत) 56 छक्के
शुभमन गिल (भारत) 48 छक्के
यशस्वी जायसवाल (भारत) 45 छक्के
टेस्ट में पंत दूसरे नंबर पर
हाल ही में ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के मारने के मामले में वर्ल्ड के नंबर दो खिलाड़ी बनने की उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने न्यूजीलैंड के ब्रैंडन मैकुलम को पीछे छोड़कर ये दूसरा स्थान हासिल किया है. पंत के 54 टेस्ट मैचों कुल 109 छक्के हैं. जबकि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बेन स्टोक्स के नाम है, जिन्होंने 122 टेस्ट मैचों में 138 छक्के लगाए हैं.
टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज
बेन स्टोक्स (इंग्लैंड) 138
ऋषभ पंत (भारत) 109
ब्रैंडन मैकुलम (न्यूजीलैंड) 107
एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया) 100
क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) 98