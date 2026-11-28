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WTC में ऋषभ पंत ने रचा इतिहास, बेन स्टोक्स को पछाड़कर बने नंबर वन सिक्सर

WTC में ऋषभ पंत ने रचा इतिहास ( IANS )

Rishabh Pant Sixes Record: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने न्यूजीलैंड के 356 रनों के जवाब में 6 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं. दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया. टॉप के 6 बल्लेबाज 25 रन से ज्यादा का स्कोर नहीं कर सके. पहले टेस्ट में शतक जड़ने वाले केएल राहुल 25 रन और ऋषभ पंत 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

पंत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

इस खराब बल्लेबाजी के बावजूद ऋषभ पंत ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में सबसे ज्यादा छक्के (89) जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के नाम था. उन्होंने WTC में 88 छक्के लगाए थे. पंत को ये रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए एक छक्के की जरूरत थी. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 39 गेंदों में अपनी 23 रनों की छोटी पारी में एक छक्का और एक चौका जड़कर ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. खास बात ये है कि पंत ने ये बड़ा रिकॉर्ड अपने 44वे WTC टेस्ट मैच में ही हासिल कर ली, जबकि बेन स्टोक्स ने 64 WTC मैचों में 88 छक्के लगाए थे.