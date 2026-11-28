IND vs NZ: न्यूजीलैंड की पहली पारी 356 पर सिमटी, आकाशदीप ने झटके पांच विकेट
IND vs NZ 2nd Test: मैच में जसप्रीत बुमराह को 26 ओवर की गेंदबाजी करने के बाद भी एक विकेट नहीं मिला.
Published : November 28, 2026 at 9:57 AM IST
IND vs NZ 2nd Test: क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की पहली पारी दूसरे दिन 116.3 ओवर में 356 रनों पर सिमट गई. विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल ने 211 गेंद पर 89 रनों की शानदार पारी खेली, हालांकि वे शतक बनाने से चूक गए. न्यूजीलैंड ने सुबह अपनी पारी को पांच विकेट पर 246 रन से आगे बढ़ाया. ग्लेन फिलिप्स (36) अपने कल के स्कोर में कोई रन नहीं जोड़ पाए. उनके आउट होने के बाद नाथन स्मिथ (26) और काइल जैमीसन (19) ने उपयोगी योगदान दिया. इसके अलावा कप्तान टॉम लैथम ने 59, कॉनवे ने 31 और डेरिल मिचेल ने 31 रनों की पारी खेली.
आकाशदीप ने झटके पांच विकेट
भारतीय गेंदबाजों में आकाशदीप सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 99 रन देकर पांच विकेट लिए. इसके अलावा गुरनूर बराड़ और अंशुल कंबोज ने दो-दो विकेट हासिल किए. जबकि एक विकेट वॉशिंगटन सुंदर को मिला. इस फाइव-विकेट हॉल के साथ आकाश दीप ने बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली है. वो न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच की एक पारी में पांच विकेट लेने वाले 5वें भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं. इससे पहले ये कारनामा जहीर खान, इशांत शर्मा, मदन लाल और जवागल श्रीनाथ कर चुके हैं.
न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच में 5 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज
4 - जहीर खान
3 - इशांत शर्मा
1 - मदन लाल
1 - जवागल श्रीनाथ
1 - आकाश दीप
बुमराह के साथ हुआ पहली बार
भारत के सबसे अनुभवी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पहली पारी में एक भी विकेट नहीं ले सके. उन्होंने मैच में 26 ओवर गेंदबाजी की. इसके साथ ये उनके टेस्ट करियर का सबसे लंबा स्पेल बन गया जिसमें वो विकेट नहीं ले सके.
भारत की खराब शुरुआत
भारतीय बल्लेबाजों की शुरुआत अच्छी नहीं रही और यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. उसके बाद देवदत्त पडिक्कल 21 रन, शुभमन गिल 17 रन और ऋषभ पंत 23 रन बनाकर आउट हो गए. दूसरी तरफ से केएल राहुल शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. वो खबर लिखे जाने तक 25 रन बना चुके हैं. जबकि टीम का कुल स्कोर 98/4 है.
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
भारत: केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुबमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), आकाश दीप, अंशुल कंबोज, जसप्रित बुमरा, गुरनूर बराड़.
न्यूजीलैंड: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी.
बता दें कि दो मैचों की सीरीज अभी 0-0 से बराबरी पर है, इसलिए क्राइस्टचर्च में होने वाला यह मुकाबला तय करेगा कि सीरीज कौन जीतेगा. भारत 2009 के बाद न्यूजीलैंड में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीतना चाहेगा, जबकि मेजबान टीम अपने घरेलू हालात का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी.