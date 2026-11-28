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IND vs NZ: न्यूजीलैंड की पहली पारी 356 पर सिमटी, आकाशदीप ने झटके पांच विकेट

आकाशदीप ने झटके पांच विकेट ( AP )

IND vs NZ 2nd Test: क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की पहली पारी दूसरे दिन 116.3 ओवर में 356 रनों पर सिमट गई. विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल ने 211 गेंद पर 89 रनों की शानदार पारी खेली, हालांकि वे शतक बनाने से चूक गए. न्यूजीलैंड ने सुबह अपनी पारी को पांच विकेट पर 246 रन से आगे बढ़ाया. ग्लेन फिलिप्स (36) अपने कल के स्कोर में कोई रन नहीं जोड़ पाए. उनके आउट होने के बाद नाथन स्मिथ (26) और काइल जैमीसन (19) ने उपयोगी योगदान दिया. इसके अलावा कप्तान टॉम लैथम ने 59, कॉनवे ने 31 और डेरिल मिचेल ने 31 रनों की पारी खेली.

आकाशदीप ने झटके पांच विकेट

भारतीय गेंदबाजों में आकाशदीप सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 99 रन देकर पांच विकेट लिए. इसके अलावा गुरनूर बराड़ और अंशुल कंबोज ने दो-दो विकेट हासिल किए. जबकि एक विकेट वॉशिंगटन सुंदर को मिला. इस फाइव-विकेट हॉल के साथ आकाश दीप ने बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली है. वो न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच की एक पारी में पांच विकेट लेने वाले 5वें भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं. इससे पहले ये कारनामा जहीर खान, इशांत शर्मा, मदन लाल और जवागल श्रीनाथ कर चुके हैं.

आकाशदीप (AP) न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच में 5 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज

4 - जहीर खान

3 - इशांत शर्मा

1 - मदन लाल

1 - जवागल श्रीनाथ

1 - आकाश दीप बुमराह के साथ हुआ पहली बार

भारत के सबसे अनुभवी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पहली पारी में एक भी विकेट नहीं ले सके. उन्होंने मैच में 26 ओवर गेंदबाजी की. इसके साथ ये उनके टेस्ट करियर का सबसे लंबा स्पेल बन गया जिसमें वो विकेट नहीं ले सके. जसप्रीत बुमराह (AP)