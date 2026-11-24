ETV Bharat / sports

IND vs NZ: दूसरे टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड ने बदला अपना स्क्वाड, टिकनर हुए बाहर, फिशर को मिला मौका

IND vs NZ: दूसरे टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड ने बदला अपना स्क्वाड ( AFP )

Blair Tickner ruled out: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और अंतिम मैच 27 नवंबर से शुरू होगा. ये मैच क्राइस्टचर्च के ओवल में खेला जाएगा. वेलिंग्टन में खेला गया सीरीज का पहला मैच ड्रॉ पर समाप्त होने से दोनों टीमों के लिए दूसरा मैच काफी अहम हो गया है. जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वो सीरीज अपने नाम कर लेगी. इसके अलावा ये मैच WTC पॉइंट्स के लिहाज से भी काफी अहम है, क्योंकि पहला मैच ड्रॉ होने से दोनों टीमों को भारी नुकासन पहुंचा है.

इस अहम मैच से पहले न्यूजीलैंड ने अपने टेस्ट स्क्वाड में एक बदलाव किया है. टीम के तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर की जगह मैथ्यू फिशर को टीम में शामिल किया गया है. टिकनर इस सप्ताह वेलिंगटन में अभ्यास सत्र के दौरान चोटिल हो गए थे. उनके दाहिने पांव की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था. जिसकी वजह से वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेल सके थे.