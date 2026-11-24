IND vs NZ: दूसरे टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड ने बदला अपना स्क्वाड, टिकनर हुए बाहर, फिशर को मिला मौका
IND vs NZ 2nd Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा.
Published : November 24, 2026 at 11:09 AM IST
Blair Tickner ruled out: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और अंतिम मैच 27 नवंबर से शुरू होगा. ये मैच क्राइस्टचर्च के ओवल में खेला जाएगा. वेलिंग्टन में खेला गया सीरीज का पहला मैच ड्रॉ पर समाप्त होने से दोनों टीमों के लिए दूसरा मैच काफी अहम हो गया है. जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वो सीरीज अपने नाम कर लेगी. इसके अलावा ये मैच WTC पॉइंट्स के लिहाज से भी काफी अहम है, क्योंकि पहला मैच ड्रॉ होने से दोनों टीमों को भारी नुकासन पहुंचा है.
इस अहम मैच से पहले न्यूजीलैंड ने अपने टेस्ट स्क्वाड में एक बदलाव किया है. टीम के तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर की जगह मैथ्यू फिशर को टीम में शामिल किया गया है. टिकनर इस सप्ताह वेलिंगटन में अभ्यास सत्र के दौरान चोटिल हो गए थे. उनके दाहिने पांव की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था. जिसकी वजह से वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेल सके थे.
An update to the squad ahead of the second Test against India starting on Friday at Hagley Oval. Wishing Ticks all the best with his recovery 🖤 #NZvIND | 📸 = @PhotosportNZ https://t.co/3dP49g29lv— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 23, 2026
टिकनर हुए बाहर
33 वर्षीय टिकनर ने अब तक 6 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 27.45 की औसत से 22 विकेट लिए हैं. इस फॉर्मेट में वह आखिरी बार इस साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड के इंग्लैंड दौरे पर खेले थे. अब क्राइस्टचर्च में उनका मेडिकल टेस्ट होगा, जिसके बाद पता चलेगा कि चोट की गंभीरता क्या है. जिससे यह तय हो सकेगा कि उन्हें ठीक होने में कितना समय लगेगा.
उनकी जगह मैथ्यू फिशर को टीम में शामिल किया गया है. 27 वर्षीय फिशर भारत के खिलाफ चल रही सीरीज में व्हाइट-बॉल टीम का हिस्सा थे. वह पांच वनडे मैचों में से चार और दो टी20 मैचों में खेले थे. उन्होंने अगस्त 2025 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था, लेकिन उसके बाद से वह इस सबसे लंबे फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के लिए नहीं खेले हैं.
न्यूजीलैंड का अपडेटेड टेस्ट स्क्वाड
टॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, नाथन स्मिथ, विल यंग.
भारत का टेस्ट स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़.