IND vs NZ: मोहम्मद सिराज का 6 साल बाद विदेशी सिरीज में खेलने का सिलसिला टूटा
मोहम्मद सिराज 2020 से ऑस्ट्रेलिया में अपने टेस्ट डेब्यू के बाद से हर विदेशी सीरीज में प्लेइंग-11 का हिस्सा रहे हैं.
Published : November 27, 2026 at 4:00 PM IST
Mohammed Siraj Dropped: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से भी बाहर रखा गया. जिसके साथ सिराज का 6 साल बाद विदेशी टेस्ट सीरीज में कम से कम एक मैच खेलने का सिलसिला टूट गया.
मोहम्मद सिराज 2020 से ऑस्ट्रेलिया में अपने टेस्ट डेब्यू के बाद से हर विदेशी सीरीज में कम से कम एक मैच में प्लेइंग-11 का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब वो न्यूजीलैंड की दो मैचों की टेस्ट सीरीज में से एक मैच में भी प्लेइंग-11 का हिस्सा नहीं रहे.
पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों ने उठाए सवाल
सिराज के विदेशी धरती और मौजूदा WTC में किए गए प्रदर्शन को देखते हुए हर कोई सिराज को ना खिलाने के फैसले की कड़ी आलोचना की. पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सूनील गावस्कर से लेकर कमेंटेरटर हर्षा भोगले समेत कई पूर्व खिलाड़ियों ने टीम मैनेजमेंट के इस फैसले की कड़ी आलोचना भी की.
मोहम्मद सिराज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं. 32 वर्षीय सिराज ने 11 मैचों में 43 विकेट लिए हैं और SENA (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) देशों में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है.
No Siraj in the XI again! 👀 Our #ExtraaaInnings panel isn't mincing words about his omission. Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 2nd Test, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND https://t.co/MGpL4RReX6— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 26, 2026
सिराज के टेस्ट करियर
मोहम्मद सिराज ने अब तक 48 टेस्ट मैच खेले हैं. जिसमें उनके नाम 29 की औसत से 144 विकेट हैं. इस दौरान उन्होंने 8 बार फोर विकेट हॉल और 5 बार फाइव विकेट हॉल भी लिया है.
न्यूजीलैंड टूर पर भारत की गेंदबाजी यूनिट
न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भारत ने तेज गेंदबाजी यूनिट में जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप और अंशुल कंबोज को शामिल किया, जबकि स्पिन विकल्प के तौर पर वाशिंगटन सुंदर को चुना गया. जबकि दूसरे टेस्ट में टीम मैनेजमेंट ने तेज गेंदबाजी यूनिट में एक बदलाव किया. प्रसिद्ध कृष्णा की जगह गुरनूर बराड़ को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया, जो अपना पहला टेस्ट खेल रहे हैं. इस सीरीज में मोहम्मद सिराज के अलावा, रवींद्र जडेजा भी एक और सीनियर खिलाड़ी हैं जो दोनों टेस्ट की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं रहे.
Hard to believe as one of India's premier fast bowler Mohammed Siraj is dropped again. Siraj should be one of the first names considered in India's overseas Test bowling attack, alongside Bumrah. Interestingly, bowling coach Morne Morkel himself called Siraj a world-class bowler and said he was bowling well.— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) November 26, 2026
मौजूदा WTC साइकिल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय
- मोहम्मद सिराज: 11 मैच, 43 विकेट
- जसप्रीत बुमराह: 9 मैच, 34 विकेट
- रवींद्र जडेजा: 11 मैच, 33 विकेट
- प्रसिद्ध कृष्णा: 6 मैच, 24 विकेट
- कुलदीप यादव: 5 मैच, 21 विकेट
IND vs NZ दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन
पहले दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने पांच विकेट पर 246 रन बना लिए हैं. विकेटकीपर टॉम बलेंडल 53 रन और ग्लेन फिलिप्स 36 रन बनाकर खेल रहे हैं. जबकि डेवोन कॉनवे 31 रन, टॉम लैथम 59 रन, हेनरी निकोल्स 16 रन, रचिन रविंद्र शून्य और डेरिल मिचेल 31 रन रन बनाकर आउट हुए. भारत की तरफ से आकाशदीप ने दो विकेट लिए. जबकि गुरनूर बराड़, अंशुल कंबोज और वाशिंगटन सुंदर को एक-एक विकेट मिला.