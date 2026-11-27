IND vs NZ: सिराज-जडेजा दूसरे टेस्ट से भी बाहर, पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने टीम मैनेजमेंट पर उठाए सवाल
मोहम्मद सिराज को दूसरे टेस्ट से भी बाहर रखने पर सुनील गावस्कर, मोहम्मद कैफ और हर्षा भोगले ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.
Published : November 27, 2026 at 2:08 PM IST
IND vs NZ 2nd Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में आज (27 नवंबर) से शुरू हो गया है. वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ होने की वजह से दूसरा टेस्ट मैच दोनों टीमों के लिए अहम है. जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वो सीरीज अपने नाम कर लेगी. इसके अलावा ये मैच भारत के लिए WTC पॉइंट्स के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है. भारत को WTC फाइनल की रेस में बने रहने के लिए ये मैच हर हाल में जीतना होगा.
इस टेस्ट मैच में भारत ने अपनी प्लेइंग-11 में एक बदलाव किया है. प्रसिद्ध कृष्णा की जगह गुरनूर बराड़ को टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला. जिसके बारे में एक दिन पहले ही गेंदबाजी कोच मोर्नी मॉर्केल ने इशारा भी दे दिया था. लेकिन टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा पर भरोसा नहीं जताया और उन्हें लगातार दूसरे मैच की प्लेइंग-11 से बाहर रखा. हालांकि सिराज WTC के मौजूदा साइकल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं जबकि जडेजा इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं.
पहले मैच में भी दोनों खिलाड़ियों को खेलने का मौका नहीं मिला था. जिसके बाद कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने टीम मैनेजमेंट की कड़ी आलोचना की थी. लेकिन उस आलोचना की टीम मैनेजमेंट पर कुछ भी असर नहीं पड़ा और उन्होंने दूसरे टेस्ट में भी वही फैसला लिया जो एक बार फिर सवालों के घेरे में है. पूर्व खिलाड़ी सुनील गावस्क से लेकर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने इस फैसले की एक बार फिर से कड़ी आलोचना की है.
सुनील गावस्कर ने क्या कहा?
सुनील गावस्कर ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर बात करते हुए, 'हम सिर्फ सिराज की बात कर रहे हैं, लेकिन जडेजा का क्या? इस WTC साइकिल में वह भारत के लिए तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. मुझे लगता है कि चौथे और पांचवें दिन उनकी स्पिन काफी काम आ सकती थी. वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो सपाट पिचों पर भी गेंद को ग्रिप करने और घुमाने के लिए जाने जाते हैं. इसलिए, यह उनके और मोहम्मद सिराज, दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है.'
MOHAMMAD SIRAJ IS THE HIGHEST WICKETTAKER FOR INDIA IN THIS WTC 2025-27. 🌟 https://t.co/Q1O00REw5q— Tanuj (@ImTanujSingh) November 27, 2026
उन्होंने आगे कहा, 'सिराज इस साइकिल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है. मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि फाइनल प्लेइंग इलेवन, 14 या 16 खिलाड़ियों के चयन को लेकर आपकी चाहे जो भी आपत्तियां हों, एक बार टीम चुन ली गई, तो वह आपकी और मेरी, यानी हमारी टीम बन जाती है. आखिरकार, यह भारतीय टीम है। इसलिए, मैं इस टीम का समर्थन कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि यह टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी.'
सिराज के छल्के आंसू
सोनी स्पोर्ट के चैनल पर बात करते हुए पूर्व क्रिकेटर अजिंक्या रहाणे ने कहा मोहम्मद सिराज के आंख से आंसू निकल गए. उनके बगल में बैठे मुर्ली कार्तिक ने कहा कि ये दिखात है कि वो ये टेस्ट मैच खेलना चाहेत हैं. उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप एसे गेंदबाज को नहीं खिलाना चाहते तो फिर उनको टूर पर ही नहीं ले जाना चाहिए था.
MOHAMMAD SIRAJ GETS EMOTIONAL.🥺💔 - Ajinkya Rahane & Murali Kartik talking about Mohammad Siraj as he gets emotional at Christchurch today. https://t.co/K4WE8yvx9x— Tanuj (@ImTanujSingh) November 27, 2026
मोहम्मद कैफ ने क्या कहा?
पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने भी सिराज को टीम से बाहर किए जाने की आलोचना की है. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'यह यकीन करना मुश्किल है कि भारत के प्रमुख तेज गेंदबाजों में से एक मोहम्मद सिराज को फिर से टीम से बाहर कर दिया गया है. विदेशी दौरों में बुमराह के साथ सिराज के नाम पर भी सबसे पहले विचार किया जाना चाहिए. दिलचस्प बात किया है कि भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने खुद सिराज को विश्व स्तरीय गेंदबाज बताया और कहा कि वह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं.'
Hard to believe as one of India's premier fast bowler Mohammed Siraj is dropped again. Siraj should be one of the first names considered in India's overseas Test bowling attack, alongside Bumrah. Interestingly, bowling coach Morne Morkel himself called Siraj a world-class bowler and said he was bowling well.— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) November 26, 2026
हर्षा भोगले ने क्या कहा?
क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने एक्स पर लिखा, 'सिराज अब भारत के छठे नंबर के तेज गेंदबाज हैं. मुझे यह बहुत अनुचित लगता है. इस WTC चक्र में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 गेंदबाजों में से, अब भारत के पास केवल बुमराह के लिए ही जगह है. उम्मीद है कि चुने गए गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करेंगे. उन्हें गेंदबाजी के लिए बेहतरीन परिस्थितियां मिलेंगी, लेकिन उन्हें यह भी पता होगा कि जब उनकी बारी आएगी, तो उन्हें ज्यादा मौके नहीं दिए जाएंगे.
Siraj is now India's 6th ranked fast bowler. I find it so unfair. Of the top 5 wicket takers in test cricket in this WTC cycle, India now have place only for Bumrah. You wish the bowlers selected well, they have great conditions to bowl in, but they will know they won't get a long rope when it is their turn.— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) November 26, 2026
WTC 2025-27 में सबसे ज्याद विकेट लेने वाले भारतीय
मोहम्मद सिराज 43 विकेट
जसप्रीत बुमराह 34 विकेट
रवींद्र जडेजा 33 विकेट
प्रसिद्ध कृष्णा 24 विकेट
कुलदीप यादव 21 विकेट
IND vs NZ दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन
पहले दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने पांच विकेट पर 246 रन बना लिए हैं. विकेटकीपर टॉम बलेंडल 53 रन और ग्लेन फिलिप्स 36 रन बनाकर खेल रहे हैं. जबकि डेवोन कॉनवे 31 रन, टॉम लैथम 59 रन, हेनरी निकोल्स 16 रन, रचिन रविंद्र शून्य और डेरिल मिचेल 31 रन रन बनाकर आउट हुए. भारत की तरफ से आकाशदीप ने दो विकेट लिए. जबकि गुरनूर बराड़, अंशुल कंबोज और वाशिंगटन सुंदर को एक-एक विकेट मिला.