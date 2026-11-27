ETV Bharat / sports

IND vs NZ: सिराज-जडेजा दूसरे टेस्ट से भी बाहर, पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने टीम मैनेजमेंट पर उठाए सवाल

मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा ( IANS )

IND vs NZ 2nd Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में आज (27 नवंबर) से शुरू हो गया है. वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ होने की वजह से दूसरा टेस्ट मैच दोनों टीमों के लिए अहम है. जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वो सीरीज अपने नाम कर लेगी. इसके अलावा ये मैच भारत के लिए WTC पॉइंट्स के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है. भारत को WTC फाइनल की रेस में बने रहने के लिए ये मैच हर हाल में जीतना होगा.

इस टेस्ट मैच में भारत ने अपनी प्लेइंग-11 में एक बदलाव किया है. प्रसिद्ध कृष्णा की जगह गुरनूर बराड़ को टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला. जिसके बारे में एक दिन पहले ही गेंदबाजी कोच मोर्नी मॉर्केल ने इशारा भी दे दिया था. लेकिन टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा पर भरोसा नहीं जताया और उन्हें लगातार दूसरे मैच की प्लेइंग-11 से बाहर रखा. हालांकि सिराज WTC के मौजूदा साइकल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं जबकि जडेजा इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं.

मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा (IANS) पहले मैच में भी दोनों खिलाड़ियों को खेलने का मौका नहीं मिला था. जिसके बाद कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने टीम मैनेजमेंट की कड़ी आलोचना की थी. लेकिन उस आलोचना की टीम मैनेजमेंट पर कुछ भी असर नहीं पड़ा और उन्होंने दूसरे टेस्ट में भी वही फैसला लिया जो एक बार फिर सवालों के घेरे में है. पूर्व खिलाड़ी सुनील गावस्क से लेकर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने इस फैसले की एक बार फिर से कड़ी आलोचना की है. सुनील गावस्कर ने क्या कहा?

सुनील गावस्कर ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर बात करते हुए, 'हम सिर्फ सिराज की बात कर रहे हैं, लेकिन जडेजा का क्या? इस WTC साइकिल में वह भारत के लिए तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. मुझे लगता है कि चौथे और पांचवें दिन उनकी स्पिन काफी काम आ सकती थी. वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो सपाट पिचों पर भी गेंद को ग्रिप करने और घुमाने के लिए जाने जाते हैं. इसलिए, यह उनके और मोहम्मद सिराज, दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है.' उन्होंने आगे कहा, 'सिराज इस साइकिल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है. मेरा हमेशा से यही मानना ​​रहा है कि फाइनल प्लेइंग इलेवन, 14 या 16 खिलाड़ियों के चयन को लेकर आपकी चाहे जो भी आपत्तियां हों, एक बार टीम चुन ली गई, तो वह आपकी और मेरी, यानी हमारी टीम बन जाती है. आखिरकार, यह भारतीय टीम है। इसलिए, मैं इस टीम का समर्थन कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि यह टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी.'