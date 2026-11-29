IND vs NZ: तीसरे दिन का खेल खत्म, टीम इंडिया मुश्किल में, न्यूजीलैंड की कुल बढ़त 243 रनों तक पहुंची
IND vs NZ 2nd Test: दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 246 रनों पर समेटकर 110 रनों की लीड ले ली.
Published : November 29, 2026 at 12:41 PM IST
IND vs NZ 2nd Test Day 3: क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट पर 133 रन बना लिए हैं. जिसकी वजह से उनकी कुल बढ़त 243 रनों की हो गई है. राचिन रविंद्र 46 रन और डैरिल मिचेल 5 रन बनाकर खेल रहे हैं. जबकि उनके तीन कप्तान टॉम लैथम (8), डिवोन कॉनवे (51) और हेनरी निकोल्स (22) के रूप में गिरे. दो विकेट तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने हासिल किए जबकि एक विकेट वाशिंगटन सुंदर को मिला.
भारत की पहली पारी 246 रनों पर सिमटी
इससे पहले दिन कि शुरुआत में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने भारत की पहली पारी को 246 रनों पर समेट दिया था. जिससे उनको 110 रनों की बढ़त मिल गई. उन्होंने अपनी पहली पारी में 356 रन बनाए थे. भारतीय पारी का आकर्षण ध्रुव जुरेल की 170 गेंद पर 88 रन की पारी रही. इसके अलावा आकाश दीप और गुरनूर बराड़ के साथ आठवें व नवें विकेट के लिए 46 और 64 रनों की साझेदारी भी रही. आकाश 29 रन और बराड़ 10 रन बनाकर आउट हुए.
Stumps on Day 3! Jasprit Bumrah and Washington Sundar with the wickets in the last session ☝️ Back tomorrow for the penultimate day of the series. Scorecard ▶️ https://t.co/6iCwvH4Zap #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/YFd3nwaJeB— BCCI (@BCCI) November 29, 2026
न्यूजीलैंड की तरफ से काइल जैमीसन सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 69 रन देकर 4 विकेट लिए. जबकि बाकी तीन तेज गेंदबाजों—हेनरी, डफी और स्मिथ—को दो-दो विकेट मिले.
आकाश दीप मैच से हुए बाहर
तीसरे दिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका भी लगा. जब पहली पारी में पांच विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज आकाश दीप दूसरी पारी में मैदान में फील्डिंग करने नहीं उतरे. उन्हें कनकशन की वजह से मैच से बाहर होना पड़ा और उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल कर लिया गया. बल्लेबाजी करते समय दो बार गेंद आकाश के हेलमेट पर लगी थी.
टेस्ट मैच का चौथा दिन न्यूजीलैंड के लिए काफी अहम होगा. क्योंकि उस दिन बारिश की संभावना भी है. इसलिए न्यूजीलैंड चाहेगा की वो ज्यादा से ज्यादा रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दे और भारत को ऑलआउट करने के उनके गेंदबाजों को 90 ओवर से ज्यादा ओवर मिल सके.