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IND vs NZ: तीसरे दिन का खेल खत्म, टीम इंडिया मुश्किल में, न्यूजीलैंड की कुल बढ़त 243 रनों तक पहुंची

IND vs NZ: न्यूजीलैंड की कुल बढ़त 243 रनों तक पहुंची ( AP )

IND vs NZ 2nd Test Day 3: क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट पर 133 रन बना लिए हैं. जिसकी वजह से उनकी कुल बढ़त 243 रनों की हो गई है. राचिन रविंद्र 46 रन और डैरिल मिचेल 5 रन बनाकर खेल रहे हैं. जबकि उनके तीन कप्तान टॉम लैथम (8), डिवोन कॉनवे (51) और हेनरी निकोल्स (22) के रूप में गिरे. दो विकेट तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने हासिल किए जबकि एक विकेट वाशिंगटन सुंदर को मिला.

भारत की पहली पारी 246 रनों पर सिमटी

इससे पहले दिन कि शुरुआत में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने भारत की पहली पारी को 246 रनों पर समेट दिया था. जिससे उनको 110 रनों की बढ़त मिल गई. उन्होंने अपनी पहली पारी में 356 रन बनाए थे. भारतीय पारी का आकर्षण ध्रुव जुरेल की 170 गेंद पर 88 रन की पारी रही. इसके अलावा आकाश दीप और गुरनूर बराड़ के साथ आठवें व नवें विकेट के लिए 46 और 64 रनों की साझेदारी भी रही. आकाश 29 रन और बराड़ 10 रन बनाकर आउट हुए.