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IND vs NZ: भारत की पहली पारी 246 पर सिमटी, न्यूजीलैंड को मिली 110 रनों की बड़ी बढ़त

IND vs NZ: भारत की पहली पारी 246 पर सिमटी ( AP )

IND vs NZ 2nd Test Day 3: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है. मैच के तीसरे दिन भारत की पहली पारी न्यूजीलैंड के 356 रनों के जवाब में 246 रनों पर ही सिमट गई, जिससे मेजबान टीम को 110 रनों की बड़ी बढ़त मिल गई.

भारत की तरफ से ध्रुव जुरेल ने 170 गेंद पर 14 चौकों की मदद से 88 रन की शानदार पारी खेली. इसके अलावा उन्होंने आकाशदीप और गुरनूर बराड़ के साथ मिलकर 46 और 64 रनों की सझेदारी करके टीम को फॉलोऑलन से भी बचाया. आकाशदीप ने 52 गेंदों में 29 रन बनाए और आठवें विकेट के लिए 46 रनों की साझेदारी की. जबकि गुरनूर बराड़ ने 46 गेंदों में 10 रन बनाए और नौवें विकेट के लिए 64 महत्वपूर्ण साझेदारी की.

ध्रुव जुरेल ने 88 रनों की शानदार पारी खेल (AP) तेज गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन

न्यूजीलैंड की तरफ से काइल जैमीसन सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 69 रन देकर 4 विकेट लिए. जबकि बाकी तीन तेज गेंदबाजों—हेनरी, डफी और स्मिथ—को दो-दो विकेट मिले.