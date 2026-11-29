IND vs NZ: भारत की पहली पारी 246 पर सिमटी, न्यूजीलैंड को मिली 110 रनों की बड़ी बढ़त
ध्रुव जुरेल ने 88 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम के स्कोर को 246 तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई.
Published : November 29, 2026 at 9:45 AM IST
IND vs NZ 2nd Test Day 3: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है. मैच के तीसरे दिन भारत की पहली पारी न्यूजीलैंड के 356 रनों के जवाब में 246 रनों पर ही सिमट गई, जिससे मेजबान टीम को 110 रनों की बड़ी बढ़त मिल गई.
भारत की तरफ से ध्रुव जुरेल ने 170 गेंद पर 14 चौकों की मदद से 88 रन की शानदार पारी खेली. इसके अलावा उन्होंने आकाशदीप और गुरनूर बराड़ के साथ मिलकर 46 और 64 रनों की सझेदारी करके टीम को फॉलोऑलन से भी बचाया. आकाशदीप ने 52 गेंदों में 29 रन बनाए और आठवें विकेट के लिए 46 रनों की साझेदारी की. जबकि गुरनूर बराड़ ने 46 गेंदों में 10 रन बनाए और नौवें विकेट के लिए 64 महत्वपूर्ण साझेदारी की.
तेज गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन
न्यूजीलैंड की तरफ से काइल जैमीसन सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 69 रन देकर 4 विकेट लिए. जबकि बाकी तीन तेज गेंदबाजों—हेनरी, डफी और स्मिथ—को दो-दो विकेट मिले.
पहली पारी में भारत के टॉप 6 बल्लेबाज 25 रन से ज्यादा का स्कोर नहीं कर सके. जायसावाल तो अपना खाता भी नहीं खोल सके. इसके अलावा राहुल 25, पडिक्कल 21, गिल 17, पंत 23 और सुंदर 10 रन बनाकर आउट हो गए.
आकाशदीप को प्रसिद्ध ने किया रिप्लेस
बल्लेबाजी करते समय आकाशदीप को हेलमेट पर दो बार चोट लगी. पहले जैकब डफी और फिर काइल जैमिसन की गेंद लगी. जिसके बाद उनके सिर में चोट (कनकशन) का पता चला, जिसके कारण उन्हें टेस्ट मैच से बाहर होना पड़ा. उनके स्थान पर ‘कनकशन सब्स्टीट्यूट’ के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया है. ये भारत के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि आकाश ने न्यूजीलैंड की पहली पारी में 5 विकेट लिए थे और बैट से महत्वपूर्ण 29 रनों की पारी भी खेली थी.
न्यूजीलैंड की दूसरी पारी शुरू
खबर लिखे जाने तक न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 75 रन बना लिए हैं. जिससे उनकी कुल बढ़त 185 रनों की हो गई है. कप्तान लैथम 8 रन और निकोल्स 22 रन बनाकर आउट हुए. ये दोनों विकेट जसप्रीत बुमराह ने हासिल किए.