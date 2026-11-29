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IND vs NZ: तीसरे दिन भारत को लगा बड़ा झटका, आकाश दीप बीच मैच से हुए बाहर, इस तेज गेंदबाज को मिला मौका

आकाश दीप बीच मैच से हुए बाहर ( AP )

Akash Deep ruled out: भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत को बड़ा झटका लगा. पहली पारी में पांच विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज आकाश दीप मैच से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया है.

दरअसल तीसरे दिन बल्लेबाजी करते समय आकाश दीप को दो बार हेलमेट पर चोट लगी. पहले जैकब डफी और फिर काइल जैमिसन की गेंद उनके हेलमेट पर लगी. लेकिन वो बल्लेबाजी करते रहे और 52 गेंदों में 29 रनों की अहम पारी खेली. इसके अलावा जुरेल के साथ आठवें विकेट के लिए 46 रनों की साझेदारी करके टीम को फॉलोऑन से भी बचाया.

लेकिन जब वो आउट हुए तो फिर मेडिकल टीम को उनके सिर में चोट (कनकशन) का पता चला, जिसके कारण उन्हें टेस्ट मैच से बाहर होना पड़ा. उनके स्थान पर ‘कनकशन सब्स्टीट्यूट’ के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया है. BCCI ने क्या कहा?

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन, बल्लेबाजी करते समय आकाश दीप के हेलमेट पर गेंद लग गई. उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को 'कन्कशन सब्स्टिट्यूट' के तौर पर शामिल किया गया है. BCCI की मेडिकल टीम उन पर नजर रख रही है.