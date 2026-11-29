IND vs NZ: तीसरे दिन भारत को लगा बड़ा झटका, आकाश दीप बीच मैच से हुए बाहर, इस तेज गेंदबाज को मिला मौका
IND vs NZ 2nd Test Day 3: बल्लेबाजी करते समय दो तेज गेंदबाजों की गेंदें आकाश दीप के हेलमेट पर लगी थीं.
Published : November 29, 2026 at 10:16 AM IST
Akash Deep ruled out: भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत को बड़ा झटका लगा. पहली पारी में पांच विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज आकाश दीप मैच से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया है.
दरअसल तीसरे दिन बल्लेबाजी करते समय आकाश दीप को दो बार हेलमेट पर चोट लगी. पहले जैकब डफी और फिर काइल जैमिसन की गेंद उनके हेलमेट पर लगी. लेकिन वो बल्लेबाजी करते रहे और 52 गेंदों में 29 रनों की अहम पारी खेली. इसके अलावा जुरेल के साथ आठवें विकेट के लिए 46 रनों की साझेदारी करके टीम को फॉलोऑन से भी बचाया.
लेकिन जब वो आउट हुए तो फिर मेडिकल टीम को उनके सिर में चोट (कनकशन) का पता चला, जिसके कारण उन्हें टेस्ट मैच से बाहर होना पड़ा. उनके स्थान पर ‘कनकशन सब्स्टीट्यूट’ के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया है.
𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 Akash Deep got hit on his helmet while batting on Day 3 of the second Test against New Zealand in Christchurch. Prasidh Krishna has replaced him as a concussion substitute. The BCCI Medical Team is monitoring him. #TeamIndia | #NZvIND— BCCI (@BCCI) November 29, 2026
BCCI ने क्या कहा?
भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन, बल्लेबाजी करते समय आकाश दीप के हेलमेट पर गेंद लग गई. उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को 'कन्कशन सब्स्टिट्यूट' के तौर पर शामिल किया गया है. BCCI की मेडिकल टीम उन पर नजर रख रही है.
🚨 akash deep ruled out of 2nd test vs new zealand! suffered concussion after two blows to his helmet. hit by kyle jamieson's deliveries. bcci medical team monitoring his condition. #akashdeep #indvsnz #teamindia #cricket https://t.co/LI0WInDRII— Viral clips (@Viralkps) November 29, 2026
भारत की पहली पारी 246 रनों पर ही सिमटी
मैच की बात करें तो तीसरे दिन भारत की पहली पारी न्यूजीलैंड के 356 रनों के जवाब में 246 रनों पर ही सिमट गई. जिससे मेजबान टीम को 110 रनों की बड़ी बढ़त मिल गई है.
भारत की तरफ से ध्रुव जुरेल ने 170 गेंद पर 14 चौकों की मदद से 88 रन की शानदार पारी खेली. उन्होंने आकाश दीप और गुरनूर बराड़ के साथ मिलकर 8वें विकेट के लिए 46 और 9वें विकेट के लिए 64 रनों की सझेदारी करके टीम को फॉलोऑलन से भी बचाया. आकाश दीप ने 52 गेंदों में 29 रन और गुरनूर बराड़ ने 46 गेंदों में 10 रन बनाए.
न्यूजीलैंड की तरफ से काइल जैमीसन सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 69 रन देकर 4 विकेट लिए. जबकि बाकी तीन तेज गेंदबाजों—हेनरी, डफी और स्मिथ—को दो-दो विकेट मिले.
न्यूजीलैंड की दूसरी पारी शुरू
खबर लिखे जाने तक न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 86 रन बना लिए हैं. जिससे उनकी कुल बढ़त 196 रनों की हो गई है. कप्तान लैथम 8 रन और निकोल्स 22 रन बनाकर आउट हुए. ये दोनों विकेट जसप्रीत बुमराह ने हासिल किए.