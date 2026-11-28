IND vs NZ: दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन ही भारत बैकफुट पर, 116 के स्कोर पर खोए 6 विकेट
IND vs NZ 2nd Test: न्यूजीलैंड के 356 रनों के जवाब में भारत ने पहली पारी में 116 रनों पर 6 विकेट गंवा दिए.
Published : November 28, 2026 at 11:43 AM IST
IND vs NZ 2nd Test Day 2: भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन खत्म हो गया है. मेहमान टीम दूसरे दिन ही बैकफुट पर चली गई है. मेजबान टीम के पहली पारी में बनाए गए 356 रनों के जवाब में भारत ने दिन का खेल खत्म होने तक अपनी पहली पारी में 6 विकेट पर 116 रन बनाए है. वो अभी भी न्यूजीलैंड से 240 रन पीछे है. ध्रुव जुरेल 7 रन बनाकर खेल रहे हैं. जबकि दूसरी तरफ तीसरे दिन नए बल्लेबाज का आना है, क्योंकि दिन की आखिरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर आउट हो गए थे.
भारत की खराब शुरुआत
भारत ने अपन पहली पारी में बेहद खराब शुरुआत की. पहले ही सेशन में यशस्वी जायसवाल (0), देवदत्त पडिक्कल (21) और कप्तान शुभमन गिल (17) के विकेट गंवा दिए. उसके बाद ऋषभ पंत (23), केएल राहुल (25) और वाशिंगटन सुंदर (10) दूसरे सत्र में आउट हो गए. न्यूजीलैंड की तरफ से काइल जैमीसन और जैकब डफी ने दो-दो जबकि मैट हेनरी ने एक विकेट हासिल किया.
New Zealand pacers put the hosts in command on Day 2 of the Christchurch Test against India 💪 #WTC27 | Scorecard 📲: https://t.co/9dCU1VoRJ9 https://t.co/F3TVCNr1xd— ICC (@ICC) November 28, 2026
न्यूजीलैंड की पहली पारी 356 पर ऑलआउट
इससे पहले दूसरे दिन की शुरुआत में न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी 5 विकेट पर 246 रन से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन पूरी टीम 356 रनों पर ही सिमट गई. टॉम ब्लंडेल ने 211 गेंदों पर 89 रनों की पारी खेलकर न्यूजीलैंड के टॉप स्कोरर रहे. इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स (36) अपने कल के स्कोर में कोई रन नहीं जोड़ पाए. उनके आउट होने के बाद नाथन स्मिथ (26), जैमीसन (19) और हेनरी (19) ने उपयोगी योगदान दिया.
भारत की तरफ से आकाशदीप सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 99 रन देकर 5 विकेट हासिल किए. जबकि गुरनूर बराड़ और अंशुल कंबोज ने दो-दो विकेट लिए. एक विकेट वाशिंगटन सुंदर ने चटकाय. वहीं टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को एक विकेट भी नहीं मिल सका.
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
भारत: केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुबमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), आकाश दीप, अंशुल कंबोज, जसप्रित बुमरा, गुरनूर बराड़.
न्यूजीलैंड: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी.
बता दें कि दो मैचों की सीरीज अभी 0-0 से बराबरी पर है, इसलिए क्राइस्टचर्च में होने वाला यह मुकाबला तय करेगा कि सीरीज कौन जीतेगा. भारत 2009 के बाद न्यूजीलैंड में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीतना चाहेगा, जबकि मेजबान टीम अपने घरेलू हालात का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी.