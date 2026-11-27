IND vs NZ: पहले दिन का खेल खत्म, न्यूजीलैंड ने 5 विकेट पर बनाए 246 रन
IND vs NZ 2nd Test Day 1: दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन 85 ओवर का मैच हुआ.
Published : November 27, 2026 at 11:40 AM IST
IND vs NZ 2nd Test Day 1: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और अंतिम मैच क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है. पहले दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने 5 विकेट पर 246 रन बना लिए. विकेटकीपर टॉम बलेंडल 53 रन और ग्लेन फिलिप्स 36 रन बनाकर खेल रहे हैं.
दिन के शुरुआत में न्यूजीलैंड ने शानदार बल्लेबाजी की. पहले विकेट के लिए कॉनवे और लैथम ने 77 रनों की साझेदारी की. पहले सेशन में भारत को सिर्फ एक ही विकेट मिला. जब डेवोन कॉनवे (79 गेंदों पर 31 रन) बनाकर आउट हो गए.
उसके बाद दूसरे सेशन में भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की और उस सेशन में तीन विकेट झटक दिए. जिसमें कप्तान टॉम लैथम (128 गेंद पर 59), हेनरी निकोल्स (46 गेंदों में 16), और रचिन रविंद्र (0) के विकेट शामिल थे. तीसरे सेशन में फिर से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की और उस से सेशन में सिर्फ एक विकेट खोया. जब डेरिल मिचेल (74 गेंद में 31) रन बनाकर आउट हो गए.
Stumps on Day 1! #TeamIndia with the wicket of Daryl Mitchell in the final session Action resumes tomorrow ⏳ Scorecard ▶️ https://t.co/6iCwvH4Zap #NZvIND https://t.co/6ONWCreg3R— BCCI (@BCCI) November 27, 2026
भारत की तरफ से पहले दिन आकाशदीप सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 21 ओवर में 6 मेडन और 52 रन देकर दो विकेट लिए. जबकि गुरनूर बराड़, अंशुल कंबोज और वाशिंगटन सुंदर को एक-एक विकेट मिला. टीम के सबसे अनुभावी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमरहा को एक भी विकेट नहीं मिल सका. उन्होंने 19 ओवर में सिर्फ 37 रन ही खर्च किए, लेकिन एक भी विकेट उनके खाते में नहीं आ सका.
गुरनूर बराड़ का डेब्यू
इससे पहले भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारत ने अपनी टीम में एक बदलाव करके प्रसिद्ध कृष्णा की जगह गुरनूर बराड़ को प्लेइंग-11 में रखा. इसके साथ गुरनूर भारत के लिए टेस्ट डेब्यू करने वाले 231वें खिलाड़ी बन गए. जस्प्रीत बुमरहा ने उन्हें डेब्यू कैप दी. हैरानी की बात ये रही कि इस मैच में भी मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा को मौका नहीं मिला. न्यूजीलैंड ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है.
'It takes a lot of hard work, dedication and sacrifices to get this cap. Please keep this cap with utmost respect and keep this honour really high.' Beautiful words from @Jaspritbumrah93 as he hands over the Test cap to Gurnoor Brar 👌🙌👏 #NZvIND https://t.co/LsoDYRwC6e— BCCI (@BCCI) November 27, 2026
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
भारत: केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुबमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), आकाश दीप, अंशुल कंबोज, जसप्रित बुमरा, गुरनूर बराड़.
न्यूजीलैंड: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, टॉम ब्लंडेल (डब्ल्यू), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी.
बता दें कि दो मैचों की सीरीज अभी 0-0 से बराबरी पर है, इसलिए क्राइस्टचर्च में होने वाला यह मुकाबला तय करेगा कि सीरीज कौन जीतेगा. भारत 2009 के बाद न्यूजीलैंड में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीतना चाहेगा, जबकि मेजबान टीम अपने घरेलू हालात का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी.