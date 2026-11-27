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IND vs NZ: पहले दिन का खेल खत्म, न्यूजीलैंड ने 5 विकेट पर बनाए 246 रन

पहले दिन का खेल खत्म, न्यूजीलैंड ने 5 विकेट पर बनाए 246 रन ( AP )

IND vs NZ 2nd Test Day 1: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और अंतिम मैच क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है. पहले दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने 5 विकेट पर 246 रन बना लिए. विकेटकीपर टॉम बलेंडल 53 रन और ग्लेन फिलिप्स 36 रन बनाकर खेल रहे हैं.

दिन के शुरुआत में न्यूजीलैंड ने शानदार बल्लेबाजी की. पहले विकेट के लिए कॉनवे और लैथम ने 77 रनों की साझेदारी की. पहले सेशन में भारत को सिर्फ एक ही विकेट मिला. जब डेवोन कॉनवे (79 गेंदों पर 31 रन) बनाकर आउट हो गए.

उसके बाद दूसरे सेशन में भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की और उस सेशन में तीन विकेट झटक दिए. जिसमें कप्तान टॉम लैथम (128 गेंद पर 59), हेनरी निकोल्स (46 गेंदों में 16), और रचिन रविंद्र (0) के विकेट शामिल थे. तीसरे सेशन में फिर से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की और उस से सेशन में सिर्फ एक विकेट खोया. जब डेरिल मिचेल (74 गेंद में 31) रन बनाकर आउट हो गए. भारत की तरफ से पहले दिन आकाशदीप सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 21 ओवर में 6 मेडन और 52 रन देकर दो विकेट लिए. जबकि गुरनूर बराड़, अंशुल कंबोज और वाशिंगटन सुंदर को एक-एक विकेट मिला. टीम के सबसे अनुभावी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमरहा को एक भी विकेट नहीं मिल सका. उन्होंने 19 ओवर में सिर्फ 37 रन ही खर्च किए, लेकिन एक भी विकेट उनके खाते में नहीं आ सका. आकाश दीप ने झटके दो विकेट (AP) गुरनूर बराड़ का डेब्यू

इससे पहले भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारत ने अपनी टीम में एक बदलाव करके प्रसिद्ध कृष्णा की जगह गुरनूर बराड़ को प्लेइंग-11 में रखा. इसके साथ गुरनूर भारत के लिए टेस्ट डेब्यू करने वाले 231वें खिलाड़ी बन गए. जस्प्रीत बुमरहा ने उन्हें डेब्यू कैप दी. हैरानी की बात ये रही कि इस मैच में भी मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा को मौका नहीं मिला. न्यूजीलैंड ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है.