NZ vs IND: दूसरा टेस्ट भारत के लिए करो या मरो जैसा, मोर्ने मोर्केल ने इस तेज गेंजबाज को खिलाने का दिया संकेत
IND vs NZ 2nd Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच 27 नवंबर से शुरू हो रहा है.
Published : November 26, 2026 at 4:51 PM IST
IND vs NZ 2nd Test: भारत का न्यूजीलैंड दौरा अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. पांच टी20 और पांच वनडे के बाद दोनों टीमें दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही हैं. जिसका आखिरी मैच 27 नवंबर (शुक्रवार) से क्राइस्टचर्च में शुरू हो रहा है. वेलिंगटन में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ पर समाप्त होने से दूसरा टेस्ट मैच दोनों टीमों के लिए अहम हो गया है. जो भी टीम इस मैच को जीतेगा वो सीरीज भी अपनी नाम कर लेगी.
इसके अलावा, यह दूसरा टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के लिहाज से भारत के लिए करो या मरो जैसा है. इसलिए भारत के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है. ये मैच हारने या ड्रॉ होने की सूरत में भारत WTC फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगा. WTC की स्टैंडिंग में भारत 50 प्रतिशत अंकों के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि न्यूजीलैंड 66.67 प्रतिशत अंकों के साथ तीसरे नंबर पर है. फाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारत को क्राइस्टचर्च टेस्ट में जीत दर्ज करना जरूरी है.
पहले टेस्ट में गेंदबाजों ने किया निराश
पहले टेस्ट में भारत ने शानदार बल्लेबीज का प्रदर्शन किया, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने भारत 20 विकेट ना ले पाने की वजह से मैच जीत नहीं सका. न्यूजीलैंड को 368 रन पर ऑलआउट करने के बाद, भारत ने 720/9 पर पारी घोषित की. जिसमें केएल राहुल (136) और ऋषभ पंत (128) ने अहम भूमिका निभाई. शुभमन गिल शतक बनाने से चूक गए और 98 रन पर आउट हुए, जबकि यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरेल ने भी महत्वपूर्ण अर्धशतक लगाए.
क्राइस्टचर्च की पिच गेंदबाजों के अनुकूल होगी
वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ होने के बाद दोनों टीमों के कप्तानों ने पिच को सपाट और फ्लैट करार दिया. जिस पर गेंदबाजों के लिए कोई मदद नहीं थी. लेकिन क्राइस्टचर्च में बल्लेबाजों को एक अलग तरह की चुनौती देखने को मिल सकती है, क्योंकि हेगले ओवल की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार होती है, खासकर शुरुआती सेशन में. पिच पर मौजूद घास और मौसम की स्थिति नई गेंद से होने वाले मुकाबले को निर्णायक बना सकती है, जिससे दोनों टीमों के तेज गेंदबाजों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी.
THE CHRISTCHURCH PITCH FOR INDIA Vs NEW ZEALAND 2ND TEST MATCH. 🥶 https://t.co/iMgzsVErCZ— Tanuj (@ImTanujSingh) November 26, 2026
सिराज या गुरनूर
दूसरे टेस्ट में सबकी निगाहें टीम इंडिया के बॉलिंग कॉम्बिनेशन पर होंगी. क्योंकि पहले टेस्ट में मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा को प्लेइंग-11 से बाहर रखने पर टीम मैनेजमेंट की कड़ी आलोचना की गई थी. लेकिन दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने से एक दिन पहले टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्नी मोर्कल ने तेज गेंजबाज गुरनूर बराड़ को खिलाने का संकेत दे दिया है.
मोर्केल ने कहा, 'जब से वह (गुरनूर) भारतीय टीम से जुड़े हैं, उनकी गति और उछाल को लेकर काफी उत्साह है. मुझे लगता है कि वे ऐसे खिलाड़ी हैं जो यहां के हालात के हिसाब से एकदम फिट बैठेंगे. देखते हैं आगे क्या होता है. गुरनूर लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं. वह सब कुछ सही कर रहे हैं. लेकिन, एक खिलाड़ी के तौर पर टीम में चयन उनके हाथ में नहीं है. उन्हें बस यह सुनिश्चित करना है कि जब भी उन्हें मौका मिले, वह पूरी तरह तैयार रहें. कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी मौके के बहुत करीब होते हैं, तो एक गेंदबाज के तौर पर आपका ध्यान भटक सकता है. जब उन्हें मौका मिलेगा - और आप कभी नहीं जानते कि कब मिल जाए - तो मेरा काम यह पक्का करना है कि वह 100 प्रतिशत तैयार रहें.'
Match day minus 1 at the Hagley Oval 👋 #NZvIND https://t.co/yjIlXupAPu— BCCI (@BCCI) November 26, 2026
भारत की तेज गेंदबाजी यूनिट
भारत की तेज गेंदबाजी यूनिट में जसप्रीत बुमराह मुख्य गेंदबाज बने हुए हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज की वापसी से टीम को अधिक अनुभव और धार मिल सकती है. अन्य विकल्पों में अंशुल कंबोज, आकाश दीप और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल हैं, जबकि गुरनूर बराड़ भी मौके की तलाश में हैं.
कहां देख सकेंगे मैच?
दोनों टीमों के बीच आखीरी टेस्ट मैच का सीधा प्रसारण टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनलों पर किया जाएगा. जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.
𝘾𝙃𝙍𝙄𝙎𝙏𝘾𝙃𝙐𝙍𝘾𝙃 𝘽𝙍𝘼𝘾𝙀𝙎 𝙁𝙊𝙍 𝙊𝙉𝙀 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇 𝙎𝙃𝙊𝙒𝘿𝙊𝙒𝙉! 🔥 With the first match ending in a draw, India have a golden opportunity to clinch the series with a win in Christchurch! 🏆 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 2nd Test, 27th Nov, 3:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 25, 2026
दोनों टीमों का स्क्वाड
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़.
न्यूजीलैंड: टॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, विल यंग.