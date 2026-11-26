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NZ vs IND: दूसरा टेस्ट भारत के लिए करो या मरो जैसा, मोर्ने मोर्केल ने इस तेज गेंजबाज को खिलाने का दिया संकेत

शुभमन गिल और टॉम लैथम टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी के साथ ( AP )

IND vs NZ 2nd Test: भारत का न्यूजीलैंड दौरा अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. पांच टी20 और पांच वनडे के बाद दोनों टीमें दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही हैं. जिसका आखिरी मैच 27 नवंबर (शुक्रवार) से क्राइस्टचर्च में शुरू हो रहा है. वेलिंगटन में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ पर समाप्त होने से दूसरा टेस्ट मैच दोनों टीमों के लिए अहम हो गया है. जो भी टीम इस मैच को जीतेगा वो सीरीज भी अपनी नाम कर लेगी.

इसके अलावा, यह दूसरा टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के लिहाज से भारत के लिए करो या मरो जैसा है. इसलिए भारत के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है. ये मैच हारने या ड्रॉ होने की सूरत में भारत WTC फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगा. WTC की स्टैंडिंग में भारत 50 प्रतिशत अंकों के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि न्यूजीलैंड 66.67 प्रतिशत अंकों के साथ तीसरे नंबर पर है. फाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारत को क्राइस्टचर्च टेस्ट में जीत दर्ज करना जरूरी है.

WTC पॉइंट्स टेबल (ICC) पहले टेस्ट में गेंदबाजों ने किया निराश

पहले टेस्ट में भारत ने शानदार बल्लेबीज का प्रदर्शन किया, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने भारत 20 विकेट ना ले पाने की वजह से मैच जीत नहीं सका. न्यूजीलैंड को 368 रन पर ऑलआउट करने के बाद, भारत ने 720/9 पर पारी घोषित की. जिसमें केएल राहुल (136) और ऋषभ पंत (128) ने अहम भूमिका निभाई. शुभमन गिल शतक बनाने से चूक गए और 98 रन पर आउट हुए, जबकि यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरेल ने भी महत्वपूर्ण अर्धशतक लगाए. क्राइस्टचर्च की पिच गेंदबाजों के अनुकूल होगी

वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ होने के बाद दोनों टीमों के कप्तानों ने पिच को सपाट और फ्लैट करार दिया. जिस पर गेंदबाजों के लिए कोई मदद नहीं थी. लेकिन क्राइस्टचर्च में बल्लेबाजों को एक अलग तरह की चुनौती देखने को मिल सकती है, क्योंकि हेगले ओवल की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार होती है, खासकर शुरुआती सेशन में. पिच पर मौजूद घास और मौसम की स्थिति नई गेंद से होने वाले मुकाबले को निर्णायक बना सकती है, जिससे दोनों टीमों के तेज गेंदबाजों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी. सिराज या गुरनूर

दूसरे टेस्ट में सबकी निगाहें टीम इंडिया के बॉलिंग कॉम्बिनेशन पर होंगी. क्योंकि पहले टेस्ट में मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा को प्लेइंग-11 से बाहर रखने पर टीम मैनेजमेंट की कड़ी आलोचना की गई थी. लेकिन दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने से एक दिन पहले टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्नी मोर्कल ने तेज गेंजबाज गुरनूर बराड़ को खिलाने का संकेत दे दिया है. मोर्केल ने कहा, 'जब से वह (गुरनूर) भारतीय टीम से जुड़े हैं, उनकी गति और उछाल को लेकर काफी उत्साह है. मुझे लगता है कि वे ऐसे खिलाड़ी हैं जो यहां के हालात के हिसाब से एकदम फिट बैठेंगे. देखते हैं आगे क्या होता है. गुरनूर लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं. वह सब कुछ सही कर रहे हैं. लेकिन, एक खिलाड़ी के तौर पर टीम में चयन उनके हाथ में नहीं है. उन्हें बस यह सुनिश्चित करना है कि जब भी उन्हें मौका मिले, वह पूरी तरह तैयार रहें. कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी मौके के बहुत करीब होते हैं, तो एक गेंदबाज के तौर पर आपका ध्यान भटक सकता है. जब उन्हें मौका मिलेगा - और आप कभी नहीं जानते कि कब मिल जाए - तो मेरा काम यह पक्का करना है कि वह 100 प्रतिशत तैयार रहें.'