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IND vs NZ: तिलक ने न्यूजीलैंड से छीनी जीत, दूसरे टी20 में भी भारत ने 4 विकेट से हराया

तिलक ने न्यूजीलैंड से छीनी जीत, दूसरे टी20 में भारत ने 4 विकेट हराया ( AP )

क्राइस्टचर्च (न्यूजीलैंड): तिलक वर्मा, नमन धीर और नितेश रेड्डी द्वारा आखिर में खेली गई तूफानी पारियों की वजह से भारत ने दूसरे टी20 में रोमांचक जीत दर्ज की. आखिरी 5 ओवरों में भारत को जीत के लिए 68 रनों की जरूरत थी. तभी तिलक और रेड्डी ने शानदार बल्लेबाजी करके मैच को अपनी झोली में डाल दिया.

तिलक-नमन और रेड्डी रेह मैच के हीरी

तिलक ने 26 गेंदों में 6 चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 51 रन बनाए. जबकि नितीश रेड्डी 13 गेंदों में 1 छक्का और एक चौका के साथ 26 रन बनाकर नाबाद रहे. दोनों के बीच सातवें विकेट के लिए 30 गेंदों में 69 रनों की अहम और मैच जीतने वाली साझेदारी हुई.

इससे पहले नमन धीर ने 17 गेंदों 3 छक्के की मदद से 31 रनों की तेज पारी खेली और तिलक के साथ छठे विकेट के लिए 24 गेंदों में 42 रनों की साझेदारी करके मैच में अहम योगदान दिया. तिलक वर्मा को उनकी शानदार बल्लेबाजी की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. वैभव-अय्यर ने किया निराश

181 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक और संजू ने पारी का आगाज किया. दोनों ने पहले विकेट के लिए 40 रनों की साझेदारी भी की. संजू 14 और अभिषेक 27 रन बनाकर आउट हुए. उसके बाद चोटिल ईशान किशन की जगह नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए वैभव सूर्यवंशी 8 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए.