IND vs NZ: तिलक ने न्यूजीलैंड से छीनी जीत, दूसरे टी20 में भी भारत ने 4 विकेट से हराया
IND vs NZ 2nd T20I: भारत ने न्यूजीलैंड के 181 रनों के लक्ष्य को 19.5 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया.
Published : October 24, 2026 at 4:36 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 5:04 PM IST
क्राइस्टचर्च (न्यूजीलैंड): तिलक वर्मा, नमन धीर और नितेश रेड्डी द्वारा आखिर में खेली गई तूफानी पारियों की वजह से भारत ने दूसरे टी20 में रोमांचक जीत दर्ज की. आखिरी 5 ओवरों में भारत को जीत के लिए 68 रनों की जरूरत थी. तभी तिलक और रेड्डी ने शानदार बल्लेबाजी करके मैच को अपनी झोली में डाल दिया.
तिलक-नमन और रेड्डी रेह मैच के हीरी
तिलक ने 26 गेंदों में 6 चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 51 रन बनाए. जबकि नितीश रेड्डी 13 गेंदों में 1 छक्का और एक चौका के साथ 26 रन बनाकर नाबाद रहे. दोनों के बीच सातवें विकेट के लिए 30 गेंदों में 69 रनों की अहम और मैच जीतने वाली साझेदारी हुई.
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इससे पहले नमन धीर ने 17 गेंदों 3 छक्के की मदद से 31 रनों की तेज पारी खेली और तिलक के साथ छठे विकेट के लिए 24 गेंदों में 42 रनों की साझेदारी करके मैच में अहम योगदान दिया. तिलक वर्मा को उनकी शानदार बल्लेबाजी की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.
वैभव-अय्यर ने किया निराश
181 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक और संजू ने पारी का आगाज किया. दोनों ने पहले विकेट के लिए 40 रनों की साझेदारी भी की. संजू 14 और अभिषेक 27 रन बनाकर आउट हुए. उसके बाद चोटिल ईशान किशन की जगह नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए वैभव सूर्यवंशी 8 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए.
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कप्तान अय्यर ने एक बार फिर सबको निराश किया और केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. अक्षर पटेल भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और 11 रन बनाकर आउट हो गए. न्यूजीलैंड की तरफ से कप्तान मिशेल सेंटनर सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 4 ओवर में केवल 21 रन खर्च करके 4 विकेट झटके, लेकिन उनका ये जबरदस्त स्पेल उनकी टीम को जीत नहीं दिला सका.
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न्यूजीलैंड ने 181 रनों का लक्ष्य दिया
इससे पहले टॉस हारकर न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 181 रनों का लक्ष्य रखा. 41 के स्कोर पर तीन विकेट जल्दी गिरने के बाद मेजबान टीम ने शानदार वापसी की, जिसका पूरा क्रेडिट ग्लेन फिलिप्स के 43 गेंद में 70 और बेवन जैकब के 46 गेंद में 58 रनों की पारी को जाता है. दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 116 रनों की साझेदारी हुई. जिससे न्यूजीलैंड 20 ओवर में 5 विकेट पर 180 रन बनाने में सफल रहा. भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने दो विकेट लिए, जबकि भुवनेश्वर, प्रिंस और रेड्डी को एक-एक विकेट मिला.
इस जीत के साथ भारत पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 से आगे निकल गया है. सीरीज का तीसरा मैच मंगलवार 27 अक्टूबर को विलेंग्टन में खेला जाएगा.