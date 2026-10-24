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IND vs NZ: दूसरे T20I से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, किशन की जगह कुशाग्र को मिला मौका

टीम इंडिया ( IANS )

IND vs NZ 2nd T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच आज (24 अक्टूबर) क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. उससे पहले टीम इंडिया के स्क्वाड में बड़ा बदलाव किया गया. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने चोटिल ईशान किशन की जगह उन्हीं के स्टेट के खिलाड़ी कुमार कुशाग्र को कवर के तौर पर टीम में शामिल किया है. इससे पहले कुशाग्र को वनडे के स्क्वाड में शामिल किया गया था, जिसकी वजह से वो न्यूजीलैंड में ही हैं. विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण दूसरे T20I से बाहर हो गए हैं. BCCI की मेडिकल टीम फिलहाल उनके ठीक होने की प्रक्रिया पर नजर रख रही है.

BCCI ने कहा, 'पुरुष चयन समिति ने दूसरे टी20 मैच के लिए कवर के तौर पर कुमार कुशाग्र को टीम में शामिल किया है۔ कुशाग्र फिलहाल भारत ए टीम के साथ क्राइस्टचर्च में हैं और दूसरे टी20 मैच के लिए भारतीय टीम से जुड़ेंगे۔ बीसीसीआई की चिकित्सा टीम किशन की चोट पर लगातार नजर रख रही है.'

कौन हैं कुमार कुशाग्र?

झारखंड के बोकारो के रहने वाले 21 वर्षीय कुमार कुशाग्र के लिए यह मौका किसी सपने के सच होने जैसा है. उन्हें न केवल न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20I के लिए टीम में शामिल किया गया है, बल्कि अगले महीने होने वाली पांच मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी दो मैचों के लिए भी सीनियर नेशनल टीम में पहली बार बुलाया गया है. वह 13 और 15 नवंबर को खेले जाने वाले चौथे और पांचवें वनडे में बैकअप विकेटकीपर के तौर पर टीम का हिस्सा होंगे. कुमार कुशाग्र (IANS) घरेलू क्रिकेट में कुशाग्र का प्रदर्शन

हाल के दिनों में घरेलू क्रिकेट और भारत 'A' के लिए उनके शानदार प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है. कुशाग्र ने दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन के लिए खेलते हुए साउथ जोन के खिलाफ फाइनल की पहली पारी में बेहतरीन 101 रन बनाए थे. इसके बाद, वो ऑस्ट्रेलिया 'A' के खिलाफ पहले अनौपचारिक टेस्ट में 113 और नाबाद 46 रन बनाने के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' बने थे.