IND vs NZ: दूसरे T20I से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, किशन की जगह कुशाग्र को मिला मौका
Ishan Kishan Replacement: भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ईशान किशन के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है.
Published : October 24, 2026 at 10:33 AM IST
IND vs NZ 2nd T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच आज (24 अक्टूबर) क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. उससे पहले टीम इंडिया के स्क्वाड में बड़ा बदलाव किया गया. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने चोटिल ईशान किशन की जगह उन्हीं के स्टेट के खिलाड़ी कुमार कुशाग्र को कवर के तौर पर टीम में शामिल किया है. इससे पहले कुशाग्र को वनडे के स्क्वाड में शामिल किया गया था, जिसकी वजह से वो न्यूजीलैंड में ही हैं. विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण दूसरे T20I से बाहर हो गए हैं. BCCI की मेडिकल टीम फिलहाल उनके ठीक होने की प्रक्रिया पर नजर रख रही है.
BCCI ने कहा, 'पुरुष चयन समिति ने दूसरे टी20 मैच के लिए कवर के तौर पर कुमार कुशाग्र को टीम में शामिल किया है۔ कुशाग्र फिलहाल भारत ए टीम के साथ क्राइस्टचर्च में हैं और दूसरे टी20 मैच के लिए भारतीय टीम से जुड़ेंगे۔ बीसीसीआई की चिकित्सा टीम किशन की चोट पर लगातार नजर रख रही है.'
🚨 News 🚨 Ishan Kishan ruled out of 2️⃣nd T20I due to injury; Kumar Kushagra added as cover. More details 🔽 | #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/TsATbCM8mB— BCCI (@BCCI) October 23, 2026
कौन हैं कुमार कुशाग्र?
झारखंड के बोकारो के रहने वाले 21 वर्षीय कुमार कुशाग्र के लिए यह मौका किसी सपने के सच होने जैसा है. उन्हें न केवल न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20I के लिए टीम में शामिल किया गया है, बल्कि अगले महीने होने वाली पांच मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी दो मैचों के लिए भी सीनियर नेशनल टीम में पहली बार बुलाया गया है. वह 13 और 15 नवंबर को खेले जाने वाले चौथे और पांचवें वनडे में बैकअप विकेटकीपर के तौर पर टीम का हिस्सा होंगे.
घरेलू क्रिकेट में कुशाग्र का प्रदर्शन
हाल के दिनों में घरेलू क्रिकेट और भारत 'A' के लिए उनके शानदार प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है. कुशाग्र ने दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन के लिए खेलते हुए साउथ जोन के खिलाफ फाइनल की पहली पारी में बेहतरीन 101 रन बनाए थे. इसके बाद, वो ऑस्ट्रेलिया 'A' के खिलाफ पहले अनौपचारिक टेस्ट में 113 और नाबाद 46 रन बनाने के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' बने थे.
हाल ही में उन्हें न्यूजीलैंड 'A' सीरीज के लिए ऋषभ पंत के विकल्प के तौर पर चुना गया था और अब वह सीधे सीनियर टीम से जुड़ रहे हैं. 23 अक्टूबर 2004 को जन्मे, इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी के पास सीमित ओवरों की क्रिकेट का अच्छा अनुभव है. कुशाग्र ने अब तक 40 लिस्ट-ए मैचों में लगभग 1387 रन बनाए हैं. इसमें 2 शतक और 10 अर्धशतक शामिल हैं. लगातार मिलने वाले मौके और बड़ी पारियां खेलने की उनकी क्षमता के कारण ही, इतनी कम उम्र में वे भारतीय ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बन पाए हैं.
टीम इंडिया का अपडेटेड स्क्वॉड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर).
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मैच आज क्राइस्टचर्च में ही खेला जाएगा, जहां पहले मैच में भारत ने रिकॉर्ड 226 रन चेज करके शानदार जीत दर्ज की थी. दूसरा मैच भी भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा.