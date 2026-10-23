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IND vs NZ: दूसरे टी20 से पहले भारत को लगा बड़ा झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ बाहर, वैभव के लिए रास्ता साफ

ईशान किशन चोटिल ( PTI )

IND vs NZ 2nd T20I: टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे टी20 मैच से पहले बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार बल्लेबाज ईशान किशन चोटिल हो गए है, जिसकी वजह से वो 24 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में होने वाले दूसरे मैच में चयन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने इसकी जानकारी दी है. बोर्ड ने अपने एक बयान में कहा, 'ईशान किशन दाहिने जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण दूसरा टी20 मैच नहीं खेल सकेंगे. उन्हें पहले टी20 के दौरान यह खिंचाव आया था. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए है.'