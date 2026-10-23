IND vs NZ: दूसरे टी20 से पहले भारत को लगा बड़ा झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ बाहर, वैभव के लिए रास्ता साफ
IND vs NZ 2nd T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मैच 24 अक्टूबर को खेला जाएगा.
Published : October 23, 2026 at 2:48 PM IST
IND vs NZ 2nd T20I: टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे टी20 मैच से पहले बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार बल्लेबाज ईशान किशन चोटिल हो गए है, जिसकी वजह से वो 24 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में होने वाले दूसरे मैच में चयन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे.
भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने इसकी जानकारी दी है. बोर्ड ने अपने एक बयान में कहा, 'ईशान किशन दाहिने जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण दूसरा टी20 मैच नहीं खेल सकेंगे. उन्हें पहले टी20 के दौरान यह खिंचाव आया था. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए है.'
इस चोट की वजह से ईशान किशन पहले मैच में दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने नहीं आए थे, उनकी जगह तिलक वर्मा को तीसरे नंबर पर भेजा गया था. पहले मैच में ईशान कुछ खास नहीं कर सके थे और सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए. हालांकि वो मैच भारत ने 4 विकेट से अपने नाम कर लिया था.
𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲: Ishan Kishan is ruled out of the second T20I against New Zealand due to a low grade right adductor strain, which he sustained during the first T20I of the series. The BCCI Medical Team is monitoring his progress. #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/QbZpuVh1hQ— BCCI (@BCCI) October 23, 2026
ईशान की जगह कौन लेगा?
BCCI ईशान की चोटिल होने के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया की उन्हें फिट होने में कितना समय लगेगा और न ही ये बताया कि उनकी जगह कौन लेगा. 23 वर्षीय खिलाड़ी भारतीय बल्लेबाजी क्रम का महत्वपूर्ण सदस्य है. लेकिन उनके बाहर होने से 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के लिए प्लेइंग-11 में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है.
सीरीज की शुरुआत में, कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा था कि सूर्यवंशी को अपने मौके का इंतजार करना होगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की ओपनिंग जोड़ी पहले से ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है. उन्होंने यह भी बताया कि भारत के 2026 T20 वर्ल्ड कप जीतने के सफर में इन दोनों खिलाड़ियों का अहम योगदान रहा था.
15 साल के वैभव ने आखिरी बार एशियन गेम्स में हिस्सा लिया था, जहां वे सेमीफाइनल (श्रीलंका के खिलाफ) और फाइनल (पाकिस्तान के खिलाफ) दोनों मैचों में खेले थे. इसके बाद उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की घरेलू T20I सीरीज के दौरान बेंच पर ही बैठना पड़ा.
इस युवा खिलाड़ी ने अब तक भारत के लिए 8 टी20I मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 186.36 के स्ट्राइक रेट से 246 रन बनाए हैं. इसमें दो अर्धशतक भी शामिल हैं. फिलहाल, भारत के सामने यह दुविधा है कि सूर्यवंशी को प्लेइंग XI में कैसे शामिल किया जाए, क्योंकि उनके पास टॉप-ऑर्डर के ऐसे बल्लेबाज हैं जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.
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