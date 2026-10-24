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IND vs NZ: न्यूजीलैंड ने भारत के सामने रखा 181 रनों का टारगेट, फिलिप्स-जैकब ने खेली शानदार पारी

भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा टी20 मैच ( AP )

क्राइस्टचर्च: न्यूजीलैंड ने दूसरे टी20 मैच में भारत के सामने 181 रनों का लक्ष्य रखा है. 41 के स्कोर पर तीन विकेट जल्दी गिरने के बाद मेजबान टीम ने शानदार वापसी की, जिसका पूरा क्रेडिट ग्लेन फिलिप्स के 43 गेंद में 70 और बेवन जैकब के 46 गेंद में 58 रनों की पारी को जाता है. दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 116 रनों की साझेदारी हुई. जिससे न्यूजीलैंड 20 ओवर में 5 विकेट पर 180 रन बनाने में सफल रहा. भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने दो विकेट लिए, जबकि भुवनेश्वर, प्रिंस और रेड्डी को एक-एक विकेट मिला.

भारत ने जीता टॉस

टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस मैच में भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारत ने अपनी प्लेइंग-11 में दो बड़े बदलाव किए हैं. चोटिल ईशान किशन की जगह वैभव सूर्यवंशी को टीम में जगह मिली है जबिक तेज गेंदबाज मयंक यादव की जगह प्रिंस यादव को प्लेइंग-11 में जगह दी गई है. वहीं न्यूजीलैंड ने अपनी प्लेइंग-11 में सिर्फ एक बदलाव किया है. तेज गेंदबाज एडम मिलने की जगह जैकब डफी को टीम में शामिल किया है. भारत ने पहले मैच में 226 नर चेज करके सीरीज में 1-0 से आगे है.

वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग-11 में शामिल

ईशान किशन के आज के मैच में न खेलने के वजह से 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका मिला है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वैभव अब किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि संजू और अभिषेक शानदार फॉर्म में हैं और गंभीर इस जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहेंगे. इस वजह से वैभव को आज नंबर-3 पर खेलने का मौका मिल सकता है. भारता का 300वां टी20 मैच

बता दें कि आज भारत अपना 300वां टी20 इंटरनेशनल मैच खेल रहा है. जिसके साथ वो पाकिस्तान के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाला दूसरा देश बन गया है. पाकिस्तान ने अब तक 304 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है, जिसने अब तक 268 टी20 मैच खेले हैं.