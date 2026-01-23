ETV Bharat / sports

IND vs NZ: न्यूजीलैंड की तेज शुरुआत, 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर 64/2

IND vs NZ 2nd T20:भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है.

IND vs NZ 2nd T20 Match
भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा टी20 (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 23, 2026 at 6:39 PM IST

Updated : January 23, 2026 at 7:45 PM IST

रायपुर (छत्तीसगढ़): भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच रायपुर में खेला जा रहा है. भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है.

न्यूजीलैंड के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर से भारतीय गेंदबाजों पर आक्रामक हो गए और पावर प्ले के खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए हैं. कॉन्वे ने 13 गेंद में 24 तो सेफर्ट ने 9 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. उसके बाद राचिन रविंद्र 12 गेंद में 19 रन और पहले मैच में फिफ्टी जड़ने वाले फिलिप्स एक रन बना कर खेल रहे हैं. भारत की तरफ से राणा और वरुण को एक-एक विकेट मिला

भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन ने में दो बड़े बदलाव किए हैं. जसप्रीत बुमराह की जगह हर्षित राणा को टीम में शामिल किया है जबकि पहले मैच में चोटिल हुए अक्षर पटेल की जगह कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में जगह दी है.

भारत की प्लेइंग इलेवन: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती

वहीं न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन में तीन बड़े बदलाव किए हैं. टिम रॉबिन्सन की जगह टिम सीफर्ट आए हैं, जबकि क्लार्क की जगह जैकरी फाउल्क्स और काइल जैमिसन की जगह मैट हेनरी को टीम में शामिल किया गया हैं.

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन: डेवोन कॉन्वे, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), जैकरी फाउल्क्स, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी.

शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत ने सिर्फ एक टी20 मैच खेला है, जब उन्होंने 2023 में ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से हराया था. भारत ने नागपूर में खेले गए सीरीज के पहले मैच में 48 रनों से जीत दर्ज की थी. जिसमें अभिषेक शर्मा 84 और रिंकू सिंह ने 44 रनों की महत्वपुर्ण पारी खेली थी.

