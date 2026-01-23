ETV Bharat / sports

IND vs NZ दूसरा टी20 आज, रायपुर में टीम इंडिया बढ़त बढ़ाने की करेगी कोशिश, देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन

IND vs NZ 2nd T20: शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में टीम इंडिया 2023 के बाद दूसरा टी20 मैच खेलेगी.

IND vs NZ 2nd T20
सूर्यकुमार यादव और मिशेल सेंटनर (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 23, 2026 at 1:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज का दूसरा टी20 मैच आज (23 जनवरी) रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. जहां भारतीय टीम सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाने के कोशिश करेगी तो वहीं मेहमान टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. नागपुर में खेले गए पहले मैच में भारतीय टीम ने 48 रनों से शानदार जीत दर्ज की थी.

दूसरा टी20 मैच शाम 7 बजे भारतीय समय के अनुसार शुरू होगा. जिसको क्रिकेट फैंस टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकेंगे, जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर उपलब्ध होगी.

IND vs NZ: पहले मैच में भारत का दबदबा
पहले मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसकी अगुवाई ओपनर अभिषेक शर्मा ने की, जिन्होंने टॉप ऑर्डर में तूफानी पारी खेली. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने सिर्फ 35 गेंदों में 84 रन बनाए. 25 साल के इस खिलाड़ी ने पांच चौके और आठ छक्के लगाए, जिससे एक बड़े टोटल की नींव रखी गई. इसके बाद आखिर में रिंकू सिंह ने 20 गेंद में 44 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने भी अहम योगदान दिया, जिससे भारत अपने तय 20 ओवरों में सात विकेट पर 238 रन बना सका.

इसके बाद गेंदबाजों ने अपना जलवा दिखाया और स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और ऑलराउंडर शिवम दुबे ने दो-दो विकेट लिए, जिससे भारत न्यूजीलैंड को काबू में रखने में कामयाब रहा और कड़ी टक्कर के बावजूद उन्हें सात विकेट पर 190 रन पर रोक दिया. न्यूजीलैंड के लिए, ग्लेन फिलिप्स ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया और 40 गेंदों में 78 रनों की जुझारू पारी खेली. हालांकि, दूसरे छोर से कोई सपोर्ट नहीं मिल सका.

IND vs NZ 2nd ODI: रायपुर पिच रिपोर्ट
रायपुर के स्टेडियम की पिच स्पिनरों के लिए मददगार हो सकती है, क्योंकि इस मैदान पर खेले गए एकमात्र टी20 इंटरनेशनल मैच में स्पिनरों को ज्यादा सफलता मिली है. लेकिन मैच हाई-स्कोरिंग हो सकता है. भारत ने हाल ही में इस मैदान पर एक ODI मैच खेला था, जहां दक्षिण अफ्रीका ने 359 रनों का लक्ष्य 4 गेंदें शेष रहते हासिल कर लिया था. शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत ने सिर्फ एक टी20 मैच खेला है, जब उन्होंने 2023 में ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से हराया था.

IND vs NZ 2nd ODI: संभावित प्लेइंग-11
भारतीय टीम मैनेजमेंट प्लेइंग XI में कोई बदलाव नहीं करेगा क्योंकि उनका लक्ष्य 2-0 की बढ़त बनाना है. लेकिन ये भी संभावना है कि स्पिनर अक्षर पटेल इस मैच में नहीं खेल पाएं, क्योंकि वो पहले मैच में डेरिल मिशेल के शॉट को रोकते समय चोटिल हो गए थे, और जब वो मैदान से बाहर जा रहे थे तो उनकी उंगली से खून टपक रहा था. इसलिए रिकवरी के कम समय को देखते हुए, यह संभव है कि अक्षर शुक्रवार को नहीं खेल पाएं, और कुलदीप यादव उनकी जगह ले सकते हैं.

IND vs NZ 2nd ODI: भारत की संभावित प्लेइंग XI
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल/कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती.

IND vs NZ 2nd ODI: न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग XI
टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), क्रिश्चियन क्लार्क/मैट हेनरी, काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, जैकब डफी.

ये भी पढ़ें

IND vs NZ: भारतीय टीम ने टी20 में रचा इतिहास, सबसे ज्यादा बार बनाए 200 से ज्यादा के स्कोर

TAGGED:

IND VS NZ 2ND T20
RAIPUR PITCH REPORT
IND VS NZ PROBABLE PLAYING 11
IND VS NZ
IND VS NZ 2ND T20 MATCH PREVIEW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.