IND vs NZ: भारत को लगा डबल झटका, पंत के बाद सुंदर भी हुए सीरीज से बाहर
IND vs NZ ODI Series 2026: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से भारत का एक और खिलाड़ी बाहर हो गया है.
Published : January 12, 2026 at 1:16 PM IST
Washington Sundar Ruled Out: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में 4 विकेट से जीत दर्ज करके सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. लेकिन मैच के दौरान चोटिल हुए ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर बाकी बचे दो मैचों से बाहर हो गए हैं.
ये भारत के लिए इस सीरीज में दो दिन में दूसरा बड़ा झटका है. इससे पहले ऋषभ पंत प्रैक्टिस के दौरान साइड स्ट्रेन की वजह से सीरीज से बाहर हो गए थे और उनकी जगह ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया गया है. अब सुंदर भी इस समस्या के कारण सीरीज से बाहर हो गए.
वाशिंगटन सुंदर की इंजरी
ईटीवी भारत के सूत्रों ने कंफर्म किया है कि ऑलराउंडर वाशिंग्टन सुंदर को साइड स्ट्रेन की वजह से सीरीज से बाहर होना पड़ा है लेकिन अभी तक बीसीसीआई ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और न हि उसके रिप्लेसमेंट का ऐलान किया है. सुंदर आगर सीरीज से बाहर होते हैं तो ये भारतीय टीम के लिए टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी में भी बड़ा झटका है. क्योंकि वो टी20 स्क्वाड का भी हिस्सा थे.
सुंदर गेंदबाजी के समय हुए चोटिल
सुंदर ने मैच में पांच ओवर फेंके थे, लेकिन जब उनको साइड स्ट्रेन हुआ तो वो मैदान से बाहर चले गए और उनकी जगह ध्रुव जुरेल ने मैदान में फील्डिंग की. उसके बाद सुंदर मैदान में नहीं आए और ये संदेह था कि वो बल्लेबाजी करने भी नहीं आएंगे, लेकिन जब भारत को आखिरी समय पर जरूरत पड़ी तो सुंदर बल्लेबाजी करने और और 7 गेंदों पर 7 रन बनाकर भारत की जीत में अहम योगदान दिया.
सुंदर जब बल्लेबाजी कर रहे थे साफ तौर से नजर आ रहा था कि वो दर्द और तकलीफ में हैं. क्योंकि वो दो रन की जगह एक ही रन दौड़ पा रहे थे. मैच के बाद कप्तान शुभमन गिल ने कहा, 'वाशिंगटन सुंदर को साइड स्ट्रेन है और मैच के बाद उनका स्कैन होगा.'
भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा मैच कब होगा?
वडोदरा में खेले गए सीरीज के पहले मैच में भारत 301 रनों के लक्ष्य को 49 ओवर में हासिल करके शानदार जीत दर्ज की थी. जिसमें विराट के 93 रन सबसे ज्यादा अहम थे. जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया. सीरीज का दूसरा मैच 14 जनवरी को राजकोट में और तीसरा मैच 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा.