IND vs NZ: एक रन बनाते ही विराट कोहली ने तोड़ दिया रिकी पोंटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड
Virat Kohli Record: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.
Published : November 7, 2026 at 1:01 PM IST
Virat Kohli breaks Ricky Ponting Record: स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. एक रन बनाते ही किंग कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया. अब ये भारतीय बल्लेबाज वनडे क्रिकेट के इतिहास में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गया है.
इस मैच से पहले, कोहली के नाम न्यूजीलैंड के खिलाफ 1,971 वनडे रन थे, जो रिकी पोंटिंग के रिकॉर्ड के बराबर थे. कोहली ने सीरीज के पहले मैच में 51 गेंदों पर 74 रन बनाए थे, लेकिन एक रन से वो रिकॉर्ड अपने नाम करने से चूक गए थे. अब वेलिंगटन में खेले जा रहे दूसरे मैच में उन्होंने पहला रन बनाते ही वो रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. हालांकि कोहली ज्यादा देर तक क्रीज में नहीं टिक सके और 7 गेंदों में 7 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए.
न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे रन
- विराट कोहली (भारत) - 1978*
- रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 1971
- सचिन तेंदुलकर (भारत) - 1750
- कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 1568
- सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) - 1519
दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड 134 पर ढेर
दूसरे वनडे मैच में मेहमान टीम 41 ओवरों में 134 रनों पर ही ढेर हो गई. जो कि मेजबान टीम का अपनी धरती पर भारत के खिलाफ वनडे में सबसे छोटा स्कोर है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने शुरू से ही संघर्ष करते नजर आए. केवल डैरिल मिचल और मिशेल सेंटनर ही कुछ देर तक क्रीज पर टिक सके, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड 134 तक पहुंच सकी. मिचेल ने 104 गेंदों में 55 रनों की पारी खेली, जबकि कप्तान सेंटनर ने 38 गेंदों में 31 रन बनाए. दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 59 रनों की साझेदारी हुई. कीवी टीम का टॉप ऑर्डर बुरी तरह से फ्लॉप रहा, जिसमें टिम सीफर्ट (0), विल यंग (6), हेनरी निकोलस (11), टॉम लाथम (7) और ग्लेन फिलिप्स (0) कुछ खास नहीं कर सके. भारत की तरफ से गुरनूर बराड़ सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्होंने 10 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट हासिल किए. जबकि आकिब नबी, अंशुल कंबोज और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिले.