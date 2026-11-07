ETV Bharat / sports

IND vs NZ: एक रन बनाते ही विराट कोहली ने तोड़ दिया रिकी पोंटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड

विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए ( AP )

Virat Kohli breaks Ricky Ponting Record: स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. एक रन बनाते ही किंग कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया. अब ये भारतीय बल्लेबाज वनडे क्रिकेट के इतिहास में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गया है.

इस मैच से पहले, कोहली के नाम न्यूजीलैंड के खिलाफ 1,971 वनडे रन थे, जो रिकी पोंटिंग के रिकॉर्ड के बराबर थे. कोहली ने सीरीज के पहले मैच में 51 गेंदों पर 74 रन बनाए थे, लेकिन एक रन से वो रिकॉर्ड अपने नाम करने से चूक गए थे. अब वेलिंगटन में खेले जा रहे दूसरे मैच में उन्होंने पहला रन बनाते ही वो रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. हालांकि कोहली ज्यादा देर तक क्रीज में नहीं टिक सके और 7 गेंदों में 7 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए.

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (AP)