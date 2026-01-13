ETV Bharat / sports

अय्यर के निशाने पर कोहली-धवन का ये बड़ा रिकॉर्ड, 34 रन बनाते ही हासिल करेंगे खास उपलब्धि

IND vs NZ 2nd ODI: श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में कोहली और धवन का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब हैं.

अय्यर के निशाने पर कोहली-धवन का ये बड़ा रिकॉर्ड
अय्यर के निशाने पर कोहली-धवन का ये बड़ा रिकॉर्ड (IANS PHOTO)
January 13, 2026

हैदराबाद: भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच 14 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा है. इस मैच में टीम इंडिया के उपकप्तान श्रेयस अय्यर एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो वनडे में 3000 रन के क्लब में शामिल होने से केवल 34 रन दूर हैं. अगर अय्यर मैच में 34 रन बनाने में सफल हो जाते हैं तो वो वनडे में सबसे तेज 69 पारियों में 3,000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे.

फिलहाल, यह रिकॉर्ड भारतीय टीम के पूर्व ओपनर शिखर धवन के नाम है, जिन्होंने 72 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी, उसके बाद विराट कोहली हैं, जिन्होंने 75 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था. अभी अय्यर के नाम इस फॉर्मेट में 68 पारियों में 47.83 की औसत से 2,966 रन हैं, जिसमें 5 शतक और 23 अर्धशतक शामिल हैं.

अय्यर कर लेंगे विव रिचर्ड्स की बराबरी
इसके अलावा इस उपलब्धि के साथ अय्यर दिग्गज विव रिचर्ड्स के बराबर पहुंच जाएंगे और वर्ल्ड में यह मुकाम हासिल करने वाले चौथे सबसे तेज खिलाड़ी बन जाएंगे. इस सूची में दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज हाशिम अमला सबसे ऊपर हैं, जिन्होंने सिर्फ 57 पारियों में ही यह कारनामा कर दिखाया था.

वनडे में सबसे तेज 3000 रन

खिलाड़ीदेशमैचपारी
हाशिम आमलादक्षिण अफ्रीका5957
शाई होपवेस्टइंडीज7267
फखर जमानपाकिस्तान6767
इमाम-उल-हकपाकिस्तान6867
बाबर आजमपाकिस्तान7068
विव रिचर्ड्सवेस्टइंडीज7469

अय्यर का पिछल मैच में प्रदर्शन

चोट के बाद भारतीय टीम में वापसी करने वाले श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे अच्छी बल्लेबाजी की और 47 गेंदों में शानदार 49 रन बनाए, जिसमें चार चौके और एक छक्का शामिल था. इसके अलावा उन्होंने विराट कोहली के साथ तीसरे विकेट के लिए 76 गेंदों में 77 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी भी की, जिससे भारत 301 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत के करीब पहुंच गया. इसके बाद भारत ने 6 विकेट खोकर 49वें ओवर में ही मैच अपने नाम कर लिया.

इस इंटरनेशनल मैच से पहले अय्यर ने विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेला था, जहां उन्होंने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ टीम की कप्तानी करते हुए 53 गेंदों में 82 रनों की शानदार पारी खेली.

संपादक की पसंद

