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IND vs NZ: दूसरे वनडे में भारत की शानदार शुरुआत, न्यूजीलैंड के 10 ओवर में गिरे तीन विकेट

IND vs NZ 2nd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच 47-47 ओवरों का खेला जा रहा है.

दूसरे वनडे में भारत की शानदार शुरुआत, न्यूजीलैंड के 10 ओवर में गिरे तीन विकेट
दूसरे वनडे में भारत की शानदार शुरुआत, न्यूजीलैंड के 10 ओवर में गिरे तीन विकेट (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 7, 2026 at 9:31 AM IST

3 Min Read
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IND vs NZ 2nd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज का दूसरा मैच वेलिंग्टन के ईडन पार्क में खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा. बारिश की वजह से मैच देर से शुरू हुआ, जिसकी वजह से ये मैच 47-47 ओवरों का ही खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है.

भारतीय गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत की है और 10 ओवर के अंदर ही कीवी टीम के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है. दो विकेट आकिब नबी को मिले हैं, जबकि एक विकेट अंशुल कंबोज ने हासिल किया है. न्यूजीलैंड का स्कोर सिर्फ 29 रन ही है. जबकि उसने टिम सीफर्ट (0), विल यंग (6) और हेनरी निकोलस (11) के विकेट खो दिए हैं.

टॉस के समय दोनों कप्तानों ने क्या कहा?
टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा, 'हम पहले गेंदबाजी करेंगे۔ कोई हैरानी की बात नहीं है, आसमान में बादल छाए हुए हैं और पिच ढकी हुई थी۔ कल बारिश की वजह से प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, लेकिन हमारी तैयारी अच्छी है और टीम का हौसला बुलंद है. हम उसी टीम के साथ खेल रहे हैं, जो पहले मैच में उतरी थी.'

वहीं, न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने कहा, 'पहले गेंदबाजी करने के लिए यह एक अच्छा दिन लग रहा है, लेकिन देखते हैं कि पिच कैसा बर्ताव करती है और हम कितना स्कोर बना पाते हैं۔ बारिश की संभावना है, पिच ढकी हुई थी, इसलिए शुरुआत में थोड़ी मदद मिल सकती है. हमें शुरुआती मुश्किल दौर से संभलकर निकलना होगा. हम उत्साहित हैं, मौसम थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन हमें अच्छा आराम मिला है. भारत एक बेहतरीन टीम है, टॉस जीतना मददगार होता है, लेकिन उन्होंने वाकई अच्छा खेला है. हमने भी अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है.'

दोनों टीमों की प्लेइंग-11
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह.

न्यूजीलैंड: टिम सीफर्ट, विल यंग, ​​हेनरी निकोल्स, डेरिल मिशेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर.

भारत सीरीज में 1-0 से आगे
बुधवार को ऑकलैंड के ईडन पार्क में पहला वनडे जीतकर भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी. बारिश से प्रभावित इस मैच की पहली पारी में भारतीय तेज गेंदबाजों - अर्शदीप सिंह, अंशुल कंबोज और गुरनूर बराड़ - ने शानदार प्रदर्शन किया और मेजबान टीम को 40.2 ओवर में 185 रन पर समेट दिया. उसके बाद विराट कोहली की 51 गेंदों में खेली गई 74 रनों की संयमित पारी की बदौलत भारत ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया और पांच विकेट से जीत दर्ज की.

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