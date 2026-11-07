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IND vs NZ: दूसरे वनडे में भारत की शानदार शुरुआत, न्यूजीलैंड के 10 ओवर में गिरे तीन विकेट

दूसरे वनडे में भारत की शानदार शुरुआत, न्यूजीलैंड के 10 ओवर में गिरे तीन विकेट ( IANS )

IND vs NZ 2nd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज का दूसरा मैच वेलिंग्टन के ईडन पार्क में खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा. बारिश की वजह से मैच देर से शुरू हुआ, जिसकी वजह से ये मैच 47-47 ओवरों का ही खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है.

भारतीय गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत की है और 10 ओवर के अंदर ही कीवी टीम के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है. दो विकेट आकिब नबी को मिले हैं, जबकि एक विकेट अंशुल कंबोज ने हासिल किया है. न्यूजीलैंड का स्कोर सिर्फ 29 रन ही है. जबकि उसने टिम सीफर्ट (0), विल यंग (6) और हेनरी निकोलस (11) के विकेट खो दिए हैं.

टॉस के समय दोनों कप्तानों ने क्या कहा?

टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा, 'हम पहले गेंदबाजी करेंगे۔ कोई हैरानी की बात नहीं है, आसमान में बादल छाए हुए हैं और पिच ढकी हुई थी۔ कल बारिश की वजह से प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, लेकिन हमारी तैयारी अच्छी है और टीम का हौसला बुलंद है. हम उसी टीम के साथ खेल रहे हैं, जो पहले मैच में उतरी थी.' वहीं, न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने कहा, 'पहले गेंदबाजी करने के लिए यह एक अच्छा दिन लग रहा है, लेकिन देखते हैं कि पिच कैसा बर्ताव करती है और हम कितना स्कोर बना पाते हैं۔ बारिश की संभावना है, पिच ढकी हुई थी, इसलिए शुरुआत में थोड़ी मदद मिल सकती है. हमें शुरुआती मुश्किल दौर से संभलकर निकलना होगा. हम उत्साहित हैं, मौसम थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन हमें अच्छा आराम मिला है. भारत एक बेहतरीन टीम है, टॉस जीतना मददगार होता है, लेकिन उन्होंने वाकई अच्छा खेला है. हमने भी अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है.'