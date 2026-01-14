ETV Bharat / sports

IND vs NZ: न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला, भारतीय टीम में हुआ एक बड़ा बदलाव

भारत और न्यूजीलैंड दूसरा वनडे ( IANS PHOTO )

IND vs NZ 2nd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, जिसकी वजह से भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करनी होगी. दोनों टीमें में एक-एक बदलाव हुए हैं. भारत की प्लेइंग इलेवन में वॉशिंगटन सुंदर की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में शामिल किया गया है. जबकि न्यूजीलैंड की टीम में आदित्य अशोक की जगह जेडन लेनक्स को शामिल किया गया है. वडोदरा में खेले गए पहले मैच में भारतीय टीम ने 301 रनों के विशाल लक्ष्य को 49 ओवर में चेस करके 4 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी. अब शुभमन गिल की टीम दूसरे मैच को भी जीतकर एक मैच पहले ही सीरीज को अपने नाम करना चाहेगी.