IND vs NZ: न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला, भारतीय टीम में हुआ एक बड़ा बदलाव
IND vs NZ 2nd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जा रहा है.
Published : January 14, 2026 at 1:08 PM IST|
Updated : January 14, 2026 at 1:21 PM IST
IND vs NZ 2nd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, जिसकी वजह से भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करनी होगी.
दोनों टीमें में एक-एक बदलाव हुए हैं. भारत की प्लेइंग इलेवन में वॉशिंगटन सुंदर की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में शामिल किया गया है. जबकि न्यूजीलैंड की टीम में आदित्य अशोक की जगह जेडन लेनक्स को शामिल किया गया है.
वडोदरा में खेले गए पहले मैच में भारतीय टीम ने 301 रनों के विशाल लक्ष्य को 49 ओवर में चेस करके 4 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी. अब शुभमन गिल की टीम दूसरे मैच को भी जीतकर एक मैच पहले ही सीरीज को अपने नाम करना चाहेगी.
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have been put into bat.— BCCI (@BCCI) January 14, 2026
Updates ▶️ https://t.co/8G8p1tq1RC #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/0XDygtILp6
IND vs NZ 2nd ODI: राजकोट पिच रिपोर्ट
राजकोट स्टेडियम की पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है. 2013 में पहले मैच से लेकर अब तक यहां खेले गए सभी चार वनडे मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं. इससे पता चलता है कि अगर कोई टीम पहले बैटिंग करते हुए अपनी इनिंग का पूरा फायदा उठाती है, तो टॉस का बहुत बड़ा रोल नहीं होगा.
IND vs NZ 2nd ODI: प्लेइंग XI
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृषणा, मोहम्मद सिराज.
न्यूजीलैंड: माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), जैकरी फाउल्क्स, जेडन लेनोक्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन.