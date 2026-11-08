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IND vs NZ: केएल राहुल ने ग्राउंड स्टाफ को दिया दिवाली गिफ्ट, BCCI ने कहा-बड़े खिलाड़ी का बड़ा दिल

KL Rahul Gifts His Award: वेलिंगटन में शनिवार को खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारत ने न्यूजीलैंड पर DLS नियम के तहत 4 रनों से जीत दर्ज की. मैच में टीम इंडिया के विकेट कीपर केएल राहुल ने नाबाद 26 रनों की अहम पारी खेली, जिसने मुश्किल पिच पर बारिश से पहले तक भारत की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखा.

राहुल ने न्यूजीलैंड में जीता दिल मैच के बाद राहुल को क्रीज पर डटे रहने और 26 रनों की पारी की वजह से 'गेम चेंजर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड दिया गया. जिसमें इनाम के तौर पर उन्हें एक स्मार्टफोन मिला. उस फोन को राहुल ने ग्राउंड स्टाफ के एक मेंबर को गिफ्ट कर दिया. जिसकी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है.

ग्राउंड स्टाफ ने कहा, 'उन्होंने मुझे अपना वह फोन दे दिया जो उन्होंने जीता था. मैं थोड़ी हैरान हूं, लेकिन उनका मुझे यह फोन दे देना बहुत ही अच्छा व्यवहार था. मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी.'

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी उनके इस कदम की तारीफ की और अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसका कैप्शन था- 'बड़ा खिलाड़ी, बड़ा दिल'. BCCI द्वारा पोस्ट किए गए इस वीडियो में ग्राउंड स्टाफ को राहुल के इस कदम की तारीफ करते हुए देखा जा सकता है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ राहुल का शनदार प्रदर्शन

वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ केएल राहुल का प्रदर्शन शानदार रहा है. उन्होंने कीवी टीम के खिलाफ खेली गई 13 पारियों में 83 की औसत से 499 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइकरेट 105 का रहा. जिसमें दो शतक और एक अर्धशतक भी शामिल है.

दूसरे वनडे में भारत की 4 रन से जीत

मैच की बात करें तो 134 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जब भारत के लगातार विकेट गिर रहे थे, तब राहुल ने धैर्य बनाए रखा और भारत की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखा. शुभमन गिल पहली ही गेंद पर आउट हो गए (गोल्डन डक), विराट कोहली सिर्फ 7 रन बना सके, और रोहित शर्मा 23 रन बनाकर आउट हो गए.

उसके बाद राहुल और श्रेयस अय्यर ने पांचवें विकेट के लिए 46 रन जोड़कर पारी को संभालने की कोशिश की. अय्यर ने 30 रन बनाए, जबकि राहुल 26 रन बनाकर नाबाद रहे. भारत ने 26 ओवर में 113/7 रन बना लिए थे. जीत के लिए अभी 22 रन और चाहिए थे, तभी बारिश की वजह से खेल रुक गया. भारत उस समय DLS पार ​​स्कोर से 4 रन आगे था, इसलिए उन्हें 4 रन से विजेता घोषित कर दिया गया. इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है.

इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने अपना काम बखूबी किया और न्यूजीलैंड की पूरी टीम को 41 ओवर में 134 रन पर समेट दिया. गुरनूर बराड़ ने सबसे ज्यादा चार विकेट लिए. सीरीज का तीसरा मैच 10 नवंबर को हैमिल्टन में खेला जाएगा.