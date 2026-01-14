IND vs NZ दूसरा वनडे आज, भारत की नजरें सीरीज जीतने पर, देखें दोनों टीमों संभावित प्लेइंग-11
IND vs NZ 2nd ODI: भारत अपने घर पर 2017 से न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार आठ वनडे मैच में जीत हासिल कर चुका है.
Published : January 14, 2026 at 9:51 AM IST
IND vs NZ 2nd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा. मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट पर होगा जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी. वडोदरा में सीरीज का पहला मैच चार विकेट जीतने के बाद भारतीय टीम अब राजकोट में भी जीत दर्ज करके सीरीज में अजेय बढ़त बनाना चाहेगी, वहीं ब्लैक कैप्स सीरीज बराबर करने की कोशिश करेंगे.
भारतीय टीम दो बदलाव की संभावना
दूसरे वनडे के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में कम से कम एक या दो बदलाव देखने को मिलेगा क्योंकि वाशिंगटन सुंदर चोट के कारण बाकी दो मैचों से बाहर हो गए हैं. ऑलराउंडर की जगह 26 साल के आयुष बडोनी को टीम में शामिल किया गया है, जिसको पहली बार वनडे टीम में मौका मिला है. इसके अलावा गेंदबाजी में लाइन अप में एक बदलाव देखने को मिल सकता है. पहले मैच में महंगे साबित होने वाले प्रसिद्ध कृष्णा की टीम अर्शदीप सिंह को शामिल किया जा सकता है. अब टीम मैनेजमेंट को यह तय करना होगा कि उसी लाइनअप को बनाए रखा जाए या गेंदबाजों का वर्कलोड कम करने के लिए उन्हें रोटेट किया जाए.
Powered by King Kohli’s brilliant 93 in the opening match, Team India surged to a 1–0 lead. 🤩— Star Sports (@StarSportsIndia) January 13, 2026
Will they maintain the momentum and seal the series? 👀
Watch the 2nd #INDvNZ ODI 👉 14th Jan, from 12:30 PM onwards pic.twitter.com/IzPTHLh0X0
भारत का न्यूजीलैंड पर दबदबा
भारत ने 2023 से न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार आठवीं वनडे जीत हासिल की है. जबकि घरेलू मैदानों पर उन्होंने 2017 से न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार आठ वनडे में जीत हासिल की हैं. वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया, जो 2010 में बेंगलुरु में बनाए गए 316 रनों के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था.
पहले मैच में न्यूजीलैंड ने दी थी टक्कर
न्यूजीलैंड ने पहले मैच में जोरदार वापसी की. ऐसा लग रहा था कि जब कोहली और अय्यर हावी थे, तो उनका काम खत्म हो गया था, और भारत आसानी से बड़े अंतर से जीत हासिल करने की स्थिति में दिख रहा था. हालांकि, भारत की जीत से पहले ब्लैक कैप्स ने जबरदस्त जुझारूपन दिखाया. न्यूजीलैंड की कम अनुभव वाली गेंदबाजी लाइनअप ने भारत पर अपना सब कुछ झोंक दिया और उन्हें आखिर तक टक्कर दी, लेकिन आखिर में वो मैच नहीं जीत सके.
Vadodara ✅— Star Sports (@StarSportsIndia) January 14, 2026
Rajkot ❓
An opportunity to seal the first series of the year against the No. 2 ODI side as #TeamIndia gets ready for Round 2! 🇮🇳#INDvNZ 👉 2nd ODI | WED, 14th JAN, 12.30 PM on Star Sports Network & JioHotstar pic.twitter.com/BHwq2OuMpP
IND vs NZ 2nd ODI: राजकोट पिच रिपोर्ट
राजकोट स्टेडियम की पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है. 2013 में पहले मैच से लेकर अब तक यहां खेले गए सभी चार वनडे मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं. इससे पता चलता है कि अगर कोई टीम पहले बैटिंग करते हुए अपनी इनिंग का पूरा फायदा उठाती है, तो टॉस का बहुत बड़ा रोल नहीं होगा.
IND vs NZ 2nd ODI: संभावित प्लेइंग XI
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज
न्यूजीलैंड: डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिशेल, मिशेल हे (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), क्रिश्चियन क्लार्क, काइल जैमीसन, जैक फाउलक्स, आदित्य अशोक/जेडन लेनोक्स
The outpouring of love and support from the fans at Vadodara was indeed a spectacle.— BCCI (@BCCI) January 12, 2026
Thank you 🙏🇮🇳 pic.twitter.com/SGiiqFXx9Y
IND vs NZ वनडे सीरीज का स्क्वाड
भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, रवींद्र जडेजा, आयुष बडोनी
न्यूजीलैंड: डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर), विल यंग, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ज़ैकरी फाउल्क्स, निक केली, जोश क्लार्कसन, माइकल रे, काइल जैमीसन, मिशेल हे, आदित्य अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जेडन लेनोक्स