IND vs NZ पहला टेस्ट: शुभमन गिल के बाद टॉम लाथम ने बताया टीम कॉम्बिनेशन
IND vs NZ 1st Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मैच वेलिंगटन में खेला जाएगा.
Published : November 18, 2026 at 12:36 PM IST
वेलिंगटन (न्यूजीलैंड): भारत और न्यूजीलैंड की टीमें टी20 और वनडे के बाद टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार हैं. दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच गुरुवार, 19 नवंबर को वेलिंगटन में खेला जाएगा. भारतीय टेस्ट टीम कि कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी जबकि न्यूजीलैंड टेस्ट टीम की कमान टॉम लाथन संभाल रहे हैं. ये मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 3:30 बजे शुरू होगा.
मैच से एक दिन पहले न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी टीम कॉम्बिनेशन पर बात की. उन्होंने कहा कि उनकी टीम सीरीज में तीन तेज गेंदबाज और एक ऑलराउंडर के साथ मैदान में उतरेगी. हालांकि इससे एक दिन पहले भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा था कि वो चार तेज गेंदबाज और सात बल्लेबाजों के साथ मैदान में उतरेंगे.
इन दोनों कप्तानों की बात से ये साफ नजर आ रहा है कि वेलिंग्टन में होने वाले टेस्ट में गेंदबाजों का दबदबा रहने वाला है. टॉम लाथम ने प्रेस क्रॉन्फ्रेंस में कहा, 'हम तीन तेज गेंदबाज और एक गेंदबाजी ऑलराउंडर को टीम में रखेंगें. मैट हेनरी पूरी तरह फिट हैं और मुझे उम्मीद है कि वह लाल गेंद से गेंदबाजी करने के लिए उत्साहित होंगे. जबकि काइल जैमीसन ने सीमित ओवरों की सीरीज में अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने पिछले कुछ सप्ताह में कड़ी मेहनत की है.'
How much grass is too much grass? 🤔 The Basin Reserve has plenty of it, setting the stage for a Test match where the bowlers could have a field day! 🔥 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test, starting tomorrow, 3:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 18, 2026
वहीं मंगलवार को गिल ने कहा, 'हम पक्के तौर पर चार तेज गेंदबाजों के साथ खेलेंगे. हमारे सभी तेज गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, वनडे सीरीज में तेज गेंदबाजों ने शानदार काम किया. हम अभी भी फाइनल कॉम्बिनेशन तय कर रहे हैं, लेकिन हम चार तेज गेंदबाजों के साथ ही उतरेंगे.'
WTC पॉइंट्स की चिंता नहीं
WTC पॉइंट्स के सवाल पर न्यूजीलैंड के कप्तान ने बात करने से मना कर दिया और कहा कि उनकी टीम के लिए यही बेहतर है कि वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ की चिंता करने के बजाय अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करेंगे. उन्होंने कहा, 'WTC तालिका मेरा मुख्य लक्ष्य नहीं है. जो चीजें हमारे नियंत्रण में हैं, हम उन पर ध्यान देंगे. हम अपने तरीके से क्रिकेट खेलेंगे और मैच जीतने के लिए अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे.'
बता दें कि WTC पॉइंट्स टेबल में न्यूजीलैंड की टीम अभी छह टेस्ट मैचों में चार जीत और एक हार के साथ टॉप पर है. जबकि भारत चौथे स्थान पर है और अगले साल होने वाले फाइनल में जगह बनाने की दौड़ में बने रहने के लिए उसे इस सीरीज में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी.
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न्यूजीलैंड का टेस्ट स्क्वाड
स्क्वॉडटॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, विल यंग.
भारत का टेस्ट स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़.