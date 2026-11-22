IND vs NZ: टॉम लैथम के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड, दोनों पारियों में डक पर आउट होने वाले बने तीसरे न्यूजीलैंड कैप्टन
Tom Latham Duck Record: न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम वेलिंगटन टेस्ट की दोनों पारियों में अपना खाता नहीं खोल सके.
Published : November 22, 2026 at 5:24 PM IST
IND vs NZ 1st Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच वेलिंगटन में खेला जा रहा है. इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया. टीम के 6 बल्लेबाजों ने पचास-प्लस स्कोर किए. जिसकी वजह से टीम ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर रिकॉर्ड 720 रन बनाए. वहीं दूसरी तरफ से मेजबान न्यूजीलैंड के बल्लेबाज उसी पिच पर संघर्ष करते नजर आए. पहली पारी में हेनरी निकोल्स (नाबाद 175) और ग्लेन फिलिप्स (118) के अलावा कोई बल्लेबाज ज्यादा कुछ खास नहीं कर सका. पूरी टीम 368 रनों पर ही सिमट गई. उसके बाद मैच के चौथे दिन दूसरी पारी में भी उनके 119 पर दो विकेट गिर गए हैं.
इन दोनों पारियों में किवी कप्तान टॉम लैथम ने सबसे ज्यादा निराश किया. वो दोनों पारियों में 2-2 गेंदों का सामना करके शून्य पर आउट हो गए. दोनों बार उन्हें तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पारी के पहले ही ओवर में आउट किया. इसके साथ वो एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में डक पर आउट होने वाले न्यूजीलैंड के तीसरे कप्तान बन गए. उनसे पहले हैरी केव (1956) और स्टीफन फ्लेमिंग (1997) के साथ ये हो चुका है.
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दोनों पारियों में शून्य पर आउट होने वाले न्यूजीलैंड के कप्तान
हैरी केव बनाम वेस्टइंडीज, डुनेडिन, 1956
स्टीफन फ्लेमिंग बनाम ऑस्ट्रेलिया, होबार्ट, 1997
टॉम लैथम बनाम भारत, वेलिंगटन, 2026
आठवीं बार हुआ ऐसा
बता दें कि यह आठवां मौका था जब न्यूजीलैंड के किसी ओपनर ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में डक बनाया हो. हालांकि ये भारत के खिलाफ दोनों पारियों में शून्य पर आउट होने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं. इससे पहले 2010 में अहमदाबाद में टिम मैकिन्टोश के साथ भी ऐसा हुए था.
इसके अलावा टॉम लैथम बतौर ओपनर सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वालों की लिस्ट में ज्वाइंट रुप से तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. वो अब तक 16 बर डक पर आउट हो चुके हैं जो श्रीलंका के कप्तान मारवान अटापट्टू के बराबर है. उनसे ऊपर वेस्टइंडीज क्रेग ब्रेथवेट (19 बार) और इंग्लैंड के माइक एथरटन (17 बार) हैं. भारत के वीरेंद्र सहवाग इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. वो 15 बार डक पर आउट हुए हैं.
टेस्ट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाज
19 - क्रेग ब्रेथवेट (वेस्टइंडीज)
17 - माइक एथरटन (इंग्लैंड)
16 - मारवान अटापट्टू (श्रीलंका)
16 - टॉम लैथम (न्यूजीलैंड)
15 - वीरेंद्र सहवाग (भारत)