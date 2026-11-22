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IND vs NZ: टॉम लैथम के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड, दोनों पारियों में डक पर आउट होने वाले बने तीसरे न्यूजीलैंड कैप्टन

न्यूजीलैंड कैप्टन टॉम लैथम दोनों पारियों में डक पर आउट ( AP )

IND vs NZ 1st Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच वेलिंगटन में खेला जा रहा है. इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया. टीम के 6 बल्लेबाजों ने पचास-प्लस स्कोर किए. जिसकी वजह से टीम ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर रिकॉर्ड 720 रन बनाए. वहीं दूसरी तरफ से मेजबान न्यूजीलैंड के बल्लेबाज उसी पिच पर संघर्ष करते नजर आए. पहली पारी में हेनरी निकोल्स (नाबाद 175) और ग्लेन फिलिप्स (118) के अलावा कोई बल्लेबाज ज्यादा कुछ खास नहीं कर सका. पूरी टीम 368 रनों पर ही सिमट गई. उसके बाद मैच के चौथे दिन दूसरी पारी में भी उनके 119 पर दो विकेट गिर गए हैं.

इन दोनों पारियों में किवी कप्तान टॉम लैथम ने सबसे ज्यादा निराश किया. वो दोनों पारियों में 2-2 गेंदों का सामना करके शून्य पर आउट हो गए. दोनों बार उन्हें तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पारी के पहले ही ओवर में आउट किया. इसके साथ वो एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में डक पर आउट होने वाले न्यूजीलैंड के तीसरे कप्तान बन गए. उनसे पहले हैरी केव (1956) और स्टीफन फ्लेमिंग (1997) के साथ ये हो चुका है.