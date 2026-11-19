IND vs NZ: सिराज-जडेजा को ना खिलाने पर टीम इंडिया ने दिया जवाब, जानें क्यों दोनों को पहले टेस्ट से रखा गया बाहर?
Mohammed Siraj Drop: मोहम्मद सिराज को पहले टेस्ट से बाहर रखने पर कई पूर्व दिगग्ज क्रिकेटरों ने सवाल उठाए.
Published : November 19, 2026 at 3:30 PM IST
Mohammed Siraj Drop: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज गुरुवार से शुरू हो गई है. पहला मैच वेलिंगटन में खेला जा रहा है. पहले दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने टॉस हरकर पहले बल्लेबीज करते हुए 5 विकेट पर 243 रन बना लिए हैं. इस मैच में भारतीय गेंदबजों ने शुरू में शानदार गेंदबीज की, जिसकी वजह से मेजबान टीम ने 70 के स्कोर पर अपने पांच विकेट खो दिए थे, लेकिन उसके बाद हेनरी निकोल्स ने शतक और ग्लेन फिल्पस ने अर्धशतक जड़कर टीम को संभाल लिया.
मैच में जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की और तीन विकेट चटकाए, लेकिन दूसरी तरफ से उन्हें साथ नहीं मिला. अंशुल और आकाश को एक-एक ही विकेट मिल सके. जबकि प्रसिद्ध कृष्णा और सुंदर एक भी विकेट नहीं ले सके. इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने दो बड़े बदलाव किए. मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा को प्लेइंग-11 से बाहर रखा गया. उनकी जगह अंशुल कंबोज और वॉशिंगटन सुंदर को खेलने का मौका मिला.
Sunil Gavaskar on Mohammed Siraj not playing in the first Test 🇮🇳 https://t.co/ey7rGwp7ag— Johns. (@CricCrazyJohns) November 19, 2026
इसके बाद भारतीय टीम की प्लेइंग-11 पर पूर्व क्रिकटरों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया. खास तौर से मोहम्मद सिराज को बाहर रखने पर पूर्व क्रिकेट सुनील गवस्कर, रवि शास्त्री, आर अश्विन, आकाश चौपड़ा और कमेंटेर हर्षा भोगले ने हैरान का इजहार किया. टीम इंडिया के मैनेजमेंट की कड़ी आलोचना होने के बाद टेस्ट मैच का पहला दिन खत्म होते ही इस पर टीम इंडिया की तरफ से भी जवाब दे दिया गया.
मोहम्मद सिराज को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से बाहर रखना समझ से परे है, जबकि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अहम मुकाबले खेल रहे हैं..रवि शास्त्री का सवाल वाजिब है ... https://t.co/5zOBCOSjLF— @Journalist vikas yadav (@r_yadav78) November 19, 2026
सिराज को बाहर रखना गलत फैसला नहीं: कोटक
पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने इस फैसले का बचाव किया. उन्होंने कहा कि अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को प्लेइंग-11 से बाहर रखना सिर्फ पहले दिन को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि पांचों दिन की जरूरतों के हिसाब से किया गया. कोटक ने पत्रकारों से कहा, 'सिराज के साथ कोई समस्या नहीं है. टीम चुनते समय हमें लगा कि यही सबसे अच्छी प्लेइंग-11 है. मुझे नहीं लगता कि सिराज को बाहर रखना गलत फैसला था. यह सिर्फ पहला दिन है. हम टीम का चयन केवल पहले दिन के लिए नहीं बल्कि दूसरे, तीसरे और चौथे दिन को ध्यान में रखकर भी करते हैं.'
लेफ्ट बैटर की वजह से जडेजा बाहर
कोटन ने ये भी कहा कि वाशिंगटन सुंदर को जडेजा पर प्राथमिकता देने का फैसला न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम में चार बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. कोटक ने कहा कि इसी वजह से टीम मैनेजमेंट ने अपनी सबसे अच्छी प्लेइंग-11 चुनी है.
निकोल्स-फिलिप्स की शानदार बल्लेबाजी
70 पर 5 विकेट गिरने के बाद हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स ने शानदार बल्लेबाजी की. निकोल्स (नाबाद 113) और फिलिप्स (नाबाद 94) ने न्यूजीलैंड की लड़खड़ाती पारी को संभाल लिया. दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 173 रनों की साझेदारी की. शितांशू कोटन न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की भी तारीफ की.