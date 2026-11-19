ETV Bharat / sports

IND vs NZ: सिराज-जडेजा को ना खिलाने पर टीम इंडिया ने दिया जवाब, जानें क्यों दोनों को पहले टेस्ट से रखा गया बाहर?

सिराज-जडेजा को ना खिलाने पर टीम इंडिया ने दिया जवाब ( IANS )

Mohammed Siraj Drop: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज गुरुवार से शुरू हो गई है. पहला मैच वेलिंगटन में खेला जा रहा है. पहले दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने टॉस हरकर पहले बल्लेबीज करते हुए 5 विकेट पर 243 रन बना लिए हैं. इस मैच में भारतीय गेंदबजों ने शुरू में शानदार गेंदबीज की, जिसकी वजह से मेजबान टीम ने 70 के स्कोर पर अपने पांच विकेट खो दिए थे, लेकिन उसके बाद हेनरी निकोल्स ने शतक और ग्लेन फिल्पस ने अर्धशतक जड़कर टीम को संभाल लिया.