ETV Bharat / sports

IND vs NZ: भारत ने न्यूजीलैंड में 720 रन बनाकर रचा इतिहास, बनाए कई वर्ल्ड रिकॉर्ड

Records in IND vs NZ 1st Test: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले ही मैच में धमाल मचा दिया है. वेलिंगटन में खेले जा रहे टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाया. टीम के सात बल्लेबाजों ने पचास-प्लस स्कोर किए. केएल राहुल (136) और ऋषभ पंत (128) ने शतक लगाए, जबकि शुभमन गिल (98), यशस्वी जायसवाल (85), देवदत्त पडिक्कल (80) और ध्रुव जुरेल (78) ने जबरदस्त बल्लेबाजी की. इस रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन की वजह से भारतीय टीम 166 ओवर में 9 विकेट पर 720 रन बनाने में सफल रही. जिसकी वजह से कई वरल्ड रिकॉर्ड बने और कई रिकॉर्ड टूट भी गए.

न्यूजीलैंड में सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर यह न्यूजीलैंड में किसी भी टीम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर भी है. इसने 2019 में हैमिल्टन में बांग्लादेश के खिलाफ मेजबान न्यूजीलैंड द्वारा बनाए गए 715/6d के स्कोर को पीछे छोड़ दिया है.

भारत का तीसरा सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर हालांकि ये भारत का टेस्ट में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले भारत ने चेन्नई में 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 7 विकेट पर 759 और 2009 में मुंबई में श्रीलंका के खिलाफ 9 विकेट पर 726 रन बनाये थे.

भारत का विदेशी धरती पर सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर यह भारत का विदेशी धरती पर बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले ये रिकॉर्ड 707 रनों का था, जब भारतीय टीम ने 2010 में कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ बनाया था. तीसरे नंबर पर 7 विकेट पर 705 रन हैं, जिसे भारत ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2004 में बनाया था.

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर इसके अलावा यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया गया सबसे बड़ा पारी स्कोर है. इसने 1995 में इसी मैदान पर वेस्टइंडीज द्वारा बनाए गए 660/5d के स्कोर को पीछे छोड़ दिया है.

पांचवीं बार टेस्ट में 700 प्लस स्कोर

भारत ने मैच में 720 रन बनाकर इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया. अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 700 का आंकड़ा पार करने वाली टीम की सूची में भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है. टीम इंडिया नें 5 बार ये कारनामा किया जबकि उनसे आगे श्रीलंका है, जिसने 7 बार ये आंकड़ा टच किया है. इसके बाद इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने 4-4 बार ही 700 से ज्यादा रन बना पाए हैं. पाकिस्तान तो सिर्फ दो बार ही ऐसा करने में सफल रहा है.

भारत ने न्यूजीलैंड में 720 रन बनाकर रचा इतिहास (AP)

7 बार 50 प्लस रन की साझेदारियां

मैच में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने 7 बार 50 प्लस रन की साझेदारियां की. जो कि टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में संयुक्त रुप से दूसरी सबसे ज्यादा बार की साझेदारियां है. इस लिस्ट में पहले नंबर पर भारत ही है, जिसने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल के मैदान पर एक पारी में 8 बार 50 प्लस की साझेदारी हुई थी. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत हैं.

टेस्ट में पहली बार लगातार 7 अर्धशतकीय साझेदारियां

हालांकि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी टीम ने अपनी पारी के पहले सात विकेटों में से हर एक के लिए 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी की हो. भारत ने पहले विकेट के लिये 130, दूसरे के लिये 165, तीसरे के लिये 91, चौथे के लिये 100, पांचवें के लिये 68, छठे और सातवें विकेट के लिये क्रमश: 75 और 54 रन की साझेदारियां बनी.

भारत न्यूजीलैंड टेस्ट मैच (AP)

टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सबसे बड़े 5 स्कोर

952/6d – श्रीलंका बनाम भारत, कोलंबो (1997)

903/7d – इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, द ओवल (1938)

849 – इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज, किंग्स्टन (1930)

823/7d – इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान, मुल्तान (2024)

790/3d – वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान, किंग्स्टन (1958)

IND vs NZ: टेस्ट मैच का चौथा दिन

चौथे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 119 रन बना लिए हैं. उन्हें पारी की हार से बचने के लिए अभी भी 233 रन और बनाने हैं. डेवोन कॉनवे 59 रन और रचिन रवींद्र 27 रन बनाकर खेल रहे हैं. इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 720 रन पर घोषित की. जिससे उनको 352 रनों की विशाल बढ़त मिल गई. न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 368 रन बनाए थे.