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IND vs NZ: शुभमन गिल ने एमएस धोनी को छोड़ा पीछे, बतौर कप्तान हासिल की बड़ी उपलब्धि

शुभमन गिल ने एमएस धोनी को छोड़ा पीछे ( AP )

Shubman Gill surpasses MS Dhoni: भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने वेलिंग्टन टेस्ट के तीसरे दिन शानदार बल्लेबाजी की. वो 98 रन बनकर शतक के बहुत करीब थे, लेकिन दिन का खेल खत्म होने से सिर्फ दो गेंद पहले तेज गेंदबाज जैकब डफी की गेंद पर आउट हो गए. जिसकी वजह से वो शतक से चूक गए. लेकिन उससे पहले उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. वो न्यूजीलैंड में बतौर कप्तान सबसे बड़ा स्कोर करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ि बन गए. उन्होंने पूर्व कप्तान एमएस धोनी के 2014 में वेलिंगटन में ही बनाए गए 68 रनों को पीछे छोड़ दिया. अब वो इस लिस्ट में केवल मोहम्मद अजहरुद्दीन और सुनील गावस्कर से पीछे हैं.

न्यूजीलैंड में बतौर कप्तान सबसे बड़ा स्कोर करने वाले भारतीय

192 - मोहम्मद अजहरुद्दीन, ऑकलैंड, 1990

116 - सुनील गावस्कर, ऑकलैंड, 1976

103* - मोहम्मद अजहरुद्दीन, वेलिंगटन, 1998

98 - शुभमन गिल, वेलिंगटन, 2026

68 - एमएस धोनी, वेलिंगटन, 2014