IND vs NZ: शुभमन गिल ने एमएस धोनी को छोड़ा पीछे, बतौर कप्तान हासिल की बड़ी उपलब्धि
Shubman Gill Nervous 90s: कप्तान शुभमन गिल वेलिंगटन टेस्ट की पहली पारी में 98 रन पर आउट हो गए.
Published : November 21, 2026 at 2:30 PM IST
Shubman Gill surpasses MS Dhoni: भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने वेलिंग्टन टेस्ट के तीसरे दिन शानदार बल्लेबाजी की. वो 98 रन बनकर शतक के बहुत करीब थे, लेकिन दिन का खेल खत्म होने से सिर्फ दो गेंद पहले तेज गेंदबाज जैकब डफी की गेंद पर आउट हो गए. जिसकी वजह से वो शतक से चूक गए. लेकिन उससे पहले उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. वो न्यूजीलैंड में बतौर कप्तान सबसे बड़ा स्कोर करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ि बन गए. उन्होंने पूर्व कप्तान एमएस धोनी के 2014 में वेलिंगटन में ही बनाए गए 68 रनों को पीछे छोड़ दिया. अब वो इस लिस्ट में केवल मोहम्मद अजहरुद्दीन और सुनील गावस्कर से पीछे हैं.
न्यूजीलैंड में बतौर कप्तान सबसे बड़ा स्कोर करने वाले भारतीय
192 - मोहम्मद अजहरुद्दीन, ऑकलैंड, 1990
116 - सुनील गावस्कर, ऑकलैंड, 1976
103* - मोहम्मद अजहरुद्दीन, वेलिंगटन, 1998
98 - शुभमन गिल, वेलिंगटन, 2026
68 - एमएस धोनी, वेलिंगटन, 2014
शुभमन गिल नर्वस 90s के हुए शिकार
शुभमन गिल ने 146 गेंदों पर 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 98 रन बनाए. ये चौथी बार था जब गिल टेस्ट में नर्वस 90s के शिकार हुए. लेकिन बतौर कप्तान वो पहली बार टेस्ट में नर्वस 90s में आउट हुए. इसके अलावा यह टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ बतौर इंडिया कैप्टन के नर्वस 90s में आउट होने का दूसरा मौका था. इससे पहले एमएस धोनी को 2010 में नागपुर में 98 रन पर आउट किया गया था.
वैसे अगर देखा जाए तो टेस्ट में बतौर कप्तान नर्वस 90s में आउट होने वाले भारतीय खिलाड़ी की सूची में एमएस धोनी सबसे ऊपर हैं. वो चार बार आउट हुए जबकि सचिन दो बार आउट हुए है. इस लिस्ट में एक बार आउट होने वाले कप्तानों की संख्या ज्यादा है. जिसमें नारी कॉन्ट्रैक्टर, MAK पटौदी, अजीत वाडेकर, कपिल देव, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, विराट कोहली और शुभमन गिल के नाम शामिल हैं.
टेस्ट में गिल के नर्वस 90s में आउट होने की संख्या
91 बनाम ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन, 2021
91 बनाम इंग्लैंड, राजकोट, 2024
90 बनाम न्यूजीलैंड, मुंबई, 2024
98 बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026
IND vs NZ: पहले टेस्ट का तीसरा दिन खत्म
मैच की बात करें तो टीम इंडिया ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट पर 486 रन बना लिए हैं. उनकी कुल लीड 118 रनों की हो गई. ऋषभ पंत 55 रन और नाइटवॉचमैन अंशुल कंबोज क्रीज पर हैं. इससे पहले शुभमन गिल 98, उप-कप्तान केएल राहुल 136, देवदत्त पडिक्कल 80 और जायसवाल 85 रन बनाकर आउट हुए. ब्लैककैप्स ने अपनी पहली पारी में हेनरी निकोल्स के नाबाद 175 रन और ग्लेन फिलिप्स के 118 रनों की बदौलत 368 रन बनाए थे.