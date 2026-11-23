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IND vs NZ: शुभमन गिल ने एक घंटा पहले मैच ड्रॉ पर खत्म करने के लिए पिच को ठहराया जिम्मेदार

शुभमन गिल ( IANS )

Shubman Gill on Wellington Pitch: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेला गया सीरीज का पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा. भारत ने मेजबान टीम के 368 रनों के जवाब में अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 720 रन बनाकर घोषित की. जिससे उनको पहली पारी के आधार पर 352 रन की बढ़त मिली. उसके बाद न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट पर 239 रन बना लिए थे. आखिरी दिन अभी 15 ओवर का खेला बचा हुआ था, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने मैच ड्रॉ करने पर अपनी सहमती जता दी. जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये बहस छिड़ गई कि शुभमन ने इतनी जल्दी ये फैसला कैसे ले लिया. अग एक फिलिप्स और मिचेल की साझेदारी टूट जीत तो फिर आने वाले बल्लेबाजों के लिए 90 बॉल खेलाना आसान नहीं होता.

तेज गेंदबाज भी थक रहे थे

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कप्तान शुभमन गिल से इस बारे में सवाल पूछा गया. जिस पर उन्होंने कहा कि पिच से कोई मदद नहीं मिल रही थी और हमारे तेज गेंदबाज भी थक रहे थे. चूंकि अगला टेस्ट मैच तीन दिन बाद 27 नवंबर से है और हमें सफर भी करना है. इसलिए ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए मैच को एक घंटा पहले समाप्त करने का फैसला किया गया.