IND vs NZ: शुभमन गिल ने एक घंटा पहले मैच ड्रॉ पर खत्म करने के लिए पिच को ठहराया जिम्मेदार
IND vs NZ 1st Test: शुभमन गिल पांचवें दिन 15 ओवर पहले ही मैच को ड्रॉ करने पर सहमत हो गए थे.
Published : November 23, 2026 at 3:00 PM IST
Shubman Gill on Wellington Pitch: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेला गया सीरीज का पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा. भारत ने मेजबान टीम के 368 रनों के जवाब में अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 720 रन बनाकर घोषित की. जिससे उनको पहली पारी के आधार पर 352 रन की बढ़त मिली. उसके बाद न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट पर 239 रन बना लिए थे. आखिरी दिन अभी 15 ओवर का खेला बचा हुआ था, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने मैच ड्रॉ करने पर अपनी सहमती जता दी. जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये बहस छिड़ गई कि शुभमन ने इतनी जल्दी ये फैसला कैसे ले लिया. अग एक फिलिप्स और मिचेल की साझेदारी टूट जीत तो फिर आने वाले बल्लेबाजों के लिए 90 बॉल खेलाना आसान नहीं होता.
तेज गेंदबाज भी थक रहे थे
मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कप्तान शुभमन गिल से इस बारे में सवाल पूछा गया. जिस पर उन्होंने कहा कि पिच से कोई मदद नहीं मिल रही थी और हमारे तेज गेंदबाज भी थक रहे थे. चूंकि अगला टेस्ट मैच तीन दिन बाद 27 नवंबर से है और हमें सफर भी करना है. इसलिए ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए मैच को एक घंटा पहले समाप्त करने का फैसला किया गया.
गिल ने कहा, 'हमारे तेज गेंदबाज थक चुके थे. उन्होंने मैच में लगभग 50 ओवर फेंके थे. इसके अलावा हमने इस पर भी गौर किया कि अगला मैच तीन दिन बाद है और हमें यात्रा भी करनी है. इसलिए हम अपने सभी गेंदबाजों को तरोताजा रखना चाहते थे. मुझे नहीं लगता कि पांच से दस ओवर और फेंकने से कोई खास फायदा होता.'
Shubman Gill said - "Hopefully there will be a bit more help in the wicket for bowlers in second Test at Christchurch". https://t.co/MovaPoHLxS— Tanuj (@ImTanujSingh) November 23, 2026
गिल ने ये भी कहा कि वेलिंगटन की पिच सपाट थी और यहां पर 10 विकेट लेना आसान नहीं था. उम्मीद है कि क्राइस्टचर्च में गेंदबाजों को विकेट से थोड़ी और मदद मिलेगी. दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से शुरू होगा.
न्यूजीलैंड के कप्तान ने क्या कहा?
न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने भी गिल की बात दोहराई और स्वीकार किया कि वेलिंगटन की पिच सपाट थी. उन्होंने कहा कि यह पिच वैसी नहीं थी जिस पर हम पिछले कुछ वर्षों से खेलते आ रहे हैं. हालांकि लैथम ने मैच में अपनी टीम के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा कि हम जिस स्थिति में थे, उसे देखते हुए मैच ड्रॉ कराना हमारे लिए संतोषजनक परिणाम रहा.
CAPTAIN SHUBMAN GILL ON USING SALIVA IN PRESS: - "I don't know why using saliva to shine the ball is still not allowed. It's been years since COVID, and I don't understand why the ban remains". (Sahil Malhotra). https://t.co/IeMIJkzE9T— Tanuj (@ImTanujSingh) November 23, 2026
गेंद पर सलाइवा लगाने की मांग
इसके अलावा भारतीय कप्तान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ICC से गेंद पर सलाइवा (लार) लगाने के प्रतिबंध को हटाने की भी मांग की. गिल ने कहा, 'हम कोविड काल से बहुत आगे निकल चुके हैं. एक नियम था कि गेंद को चमकाने के लिए सलाइवा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. अब सात-आठ साल हो गए हैं. मुझे नहीं पता कि वे इसकी अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं. गिल का मानना है कि इसकी अनुमति देने से टीमों को गेंद को लंबे समय तक अच्छी स्थिति में रखने में मदद मिलेगी.
IND vs NZ पहले टेस्ट का संक्षिप्त स्कोर
न्यूजीलैंड: 368 और 239/5
भारत: 720/9d
नतीजा: ड्रॉ