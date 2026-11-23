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IND vs NZ: गिल ने सिराज को पहले टेस्ट से बाहर रखने पर तोड़ी चुप्पी, कहा-'उन्हें टीम से बाहर रखना मुश्किल फैसला था'

मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल ( IANS )

Shubman Gill on Mohammed Siraj: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19 से 23 नवंबर तक वेलिंगटन में खेला गया पहला टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हो गया. लेकिन टीम इंडिया की प्लेइंग-11 पर सवाल उठना और उस पर टीम इंडिया का जवाब देना अभी भी जारी है. खास तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को लेकर कई पूर्व खिलाड़ियों ने टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठाए. जिसके बाद टेस्ट मैच के बीच में ही बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने इसका जवाब भी दिया और कहा कि यहां पर सिराज को ड्रॉप नहीं किया गया है बल्कि हमने पिच और हालात को देखते हुए अपनी बेस्ट प्लेइंग-11 मैदान में उतारी है.

अब मैच खत्म होने के बाद कप्तान शुभमन गिल ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि सिराज मेरा अच्छा दोस्त है, उन्हें टीम से बाहर रखना मेर लिए बहुत ही मुश्किल फैसला था, लेकिन हमने मोहम्मद सिराज से बातचीत करने के बाद ये फैसला लिया था.