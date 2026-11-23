IND vs NZ: गिल ने सिराज को पहले टेस्ट से बाहर रखने पर तोड़ी चुप्पी, कहा-'उन्हें टीम से बाहर रखना मुश्किल फैसला था'
कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज को वेलिंगटन टेस्ट से बाहर रखने की वजह बता दी.
Published : November 23, 2026 at 5:01 PM IST
Shubman Gill on Mohammed Siraj: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19 से 23 नवंबर तक वेलिंगटन में खेला गया पहला टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हो गया. लेकिन टीम इंडिया की प्लेइंग-11 पर सवाल उठना और उस पर टीम इंडिया का जवाब देना अभी भी जारी है. खास तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को लेकर कई पूर्व खिलाड़ियों ने टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठाए. जिसके बाद टेस्ट मैच के बीच में ही बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने इसका जवाब भी दिया और कहा कि यहां पर सिराज को ड्रॉप नहीं किया गया है बल्कि हमने पिच और हालात को देखते हुए अपनी बेस्ट प्लेइंग-11 मैदान में उतारी है.
अब मैच खत्म होने के बाद कप्तान शुभमन गिल ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि सिराज मेरा अच्छा दोस्त है, उन्हें टीम से बाहर रखना मेर लिए बहुत ही मुश्किल फैसला था, लेकिन हमने मोहम्मद सिराज से बातचीत करने के बाद ये फैसला लिया था.
सिराज पर गिल ने क्या कहा?
भारतीय कप्तान गिल ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'सिराज बेहतरीन खिलाड़ी और शानदार गेंदबाज हैं जिन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. इन सबसे पहले वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. हमने एक साथ पदार्पण किया था और भारत की तरफ से खेलने से पहले भी हम बहुत अच्छे दोस्त थे. इसलिए उन्हें टीम से बाहर रखना मेरे लिए वास्तव में बहुत मुश्किल फैसला था लेकिन कभी-कभी आपको इस पर गौर करना होता है कि कौन से गेंदबाज फॉर्म में हैं, कौन से गेंदबाज सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी कर रहे हैं.'
बता दें कि गिल और सिराज ने दिसंबर 2020 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में एक साथ टेस्ट में डेब्यू किया था. ये दोनों खिलाड़ी IPL में भी एक ही टीम गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं. इसलिए इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी फ्रेंडशिप भी है.
सिराज को पहले ही बता दिया था
गिल ने आगे कहा, 'मेरी उनसे (सिराज) बात हुई थी और मैंने मैच से पहले ही उन्हें बता दिया था कि वे यह मैच नहीं खेल पाएंगे. मुझे नहीं पता कि वह इस फैसले से सहमत था या नहीं, लेकिन उसे इसके पीछे का तर्क समझ आ गया था. उन्हें समझ आ गया था कि हमने उनकी जगह किसी और को क्यों चुना. मुझे लगता है कि हर खिलाड़ी के करियर या जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब आप अपने करियर के चरम पर नहीं होते हैं. मुझे लगता है कि वह इस बात को समझते हैं.'
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब गिल से ये पूछा गया कि क्या पहले टेस्ट मैच में सिराज और रविंद्र जडेजा की सटीक गेंदबाजी से कोई फर्क पड़ सकता था, तो उन्होंने कहा, 'मुझे ऐसा नहीं लगता.'
बता दें कि मोहम्मद सिराज WTC के मौजूदा साइकिल में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. जिसकी वजह से उनको प्लेइंग-11 में शामिल न करने की वजह से पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर, आर अश्विन, आकाश चौपड़ा और रवि शास्त्री ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी.
सौरव गांगुली ने BCCI से पूछा सवाल
अब मैच ड्रॉ होने के बाद भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने टीम में एक भी स्पेशल स्पिनर न होने पर सवाल उठाया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके BCCI से सवाल किया कि कुलदीप यादव और मानव सुथार कहां है.
India has been brilliant this series .. white ball and now red ball .. the batting application looked super .. but they must understand to win test matches away a genuine spinner is a must on pitches which get flat with time ..u have to play one in test cricket .. Washington can play as an allrounder ..@bcci where is Kuldeep or Manav sutar ?— Sourav Ganguly (@SGanguly99) November 23, 2026
गांगुली ने लिखा, 'भारत का इस सीरीज में प्रदर्शन शानदार रहा है... चाहे वह व्हाइट बॉल क्रिकेट हो या अब रेड बॉल (टेस्ट) क्रिकेट. बल्लेबाजी का तरीका बहुत बेहतरीन दिखा. लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि घर से बाहर टेस्ट मैच जीतने के लिए, ऐसी पिचों पर एक असली स्पिनर का होना बहुत जरूरी है जो समय के साथ सपाट हो जाती हैं. टेस्ट क्रिकेट में आपको एक स्पिनर को तो खिलाना ही होगा... वाशिंगटन सुंदर एक ऑलराउंडर के तौर पर खेल सकते हैं. लेकिन उन्होंने BCCI को टैग करते हुए सवाल किया कि कुलदीप या मानव सुथार कहां हैं?