IND vs NZ: टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत का भौकाल, ब्रेंडन मैकुलम समते कई दिग्गजों को छोड़ा पीछे, हासिल की बड़ी उपलब्धि
IND vs NZ 1st Test: ऋषभ पंत ने वेलिंगटन टेस्ट में 128 रनों की शानदार पारी खेलकर कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं.
Published : November 22, 2026 at 3:28 PM IST
Rishabh Pant Century Records: वेलिंगटन में खेले जा रहे भारत बनाम न्यूजीलैंड के पहले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी की. लंबे समय बाद टेस्ट मैच खेल रहे 29 वर्षीय पंत ने मैच के चौथे दिन शतकीय पारी खेली. उन्होंने 135 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. पंत की ये शतकीय पारी ज्यादा देर तक नहीं चली और वो 153 गेंदों पर 128 रन बनाकर आउट हो गए. इस दौरान उन्होंने 10 चौके और 6 छक्के लगाए. इस पारी की वजह से भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 720 रन बनाकर घोषित की. मैच के तीसरे दिन जहां केएल राहुल ने शतकीय पारी खेलकर महफिल लूटी थी वहीं चौथे दिन ऋषभ पंत ने शतक जड़कर कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की.
पंत पहले एशियन विकेटकीपर बने
ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड में शतक लगाने के साथ SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया) में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले एशियन विकेटकीपर बन गए. पंत ने इंग्लैंड में चार, आस्ट्रेलिया में एक और दक्षिण अफ्रीका में एक शतक लगाया है. इसके अलावा, पंत न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.
Test Century No.9 in 📸📸 #NZvIND | @RishabhPant17 https://t.co/Fv4f87XZ6o— BCCI (@BCCI) November 21, 2026
भारत के छठे बल्लेबाज बने पंत
बता दें कि इससे पहले केएल राहुल सेना देशों में टेस्ट शतक लगाने वाले पांचवें भारतीय बल्लेबाज बने थे. अब पंत इस लिस्ट में शामिल हो गए है और वो ऐसा करने वाले छठे बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरूद्दीन, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. इस सूची में शामिल अन्य एशियाई बल्लेबाजों में पाकिस्तान के सईद अनवर और यूनिस खान, तथा श्रीलंका के कुमार संगकारा शामिल हैं.
वर्ल्ड क्रिकेट में बने तीसरे विकेटकीपर
सेना देशों में शतक लगाने के मामले में ऋषभ पंत वर्ल्ड में तीसरे विकेटकीपर बन गए हैं. उनसे पहले ये कारनामा ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट और इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो कर चुके हैं.
पंत का 9वां टेस्ट शतक
यह भी उल्लेखनीय है कि यह पंत का बतौर विकेटकीपर नौवां टेस्ट शतक था. इस मामले में वह अब एडम गिलक्रिस्ट (17 शतक) और जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर (12 शतक) के बाद तीसरे स्थान पर आ गए हैं. खास बात ये है कि उनके 9 टेस्ट शतकों में से 7 शतक विदेशी धरती पर आए हैं.
That will be Stumps on Day 4! #TeamIndia with the important wicket of Henry Nicholls in the final session 🙌 New Zealand trail by 233 runs as a crucial Day 5 beckons ⏳ Scorecard ▶️ https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/4Re39tYM9r— BCCI (@BCCI) November 22, 2026
पंत ने मैकुलम को छोड़ा पीछे
ऋषभ पंत ने अपनी पारी में 6 छक्के लगाए. जिसके साथ टेस्ट क्रिकेट में उनके कुल 108 छक्के हो गए हैं. इसके साथ उन्होंने न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम (107 छक्के) को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान हासिल कर लिया. पंत अब इस लिस्ट में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स (138 छक्के) से पीछे हैं.