IND vs NZ: पहला टेस्ट मैच ड्रॉ पर समाप्त, पर न्यूजीलैंड को WTC पॉइंट्स में हुआ भारी नुकसान
IND vs NZ 1st Test Draw: न्यूजीलैंड दूसरी पारी में 120 ओवर खेलकर वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ कराने में सफल रहा.
Published : November 23, 2026 at 10:39 AM IST
IND vs NZ 1st Test Draw: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच ड्रॉ पर समाप्त हो गया. वेलिंगटन में खेले गए इस मैच में मेजबान न्यूजीलैंड जीतने की पोजीशन में नहीं था. वो या तो मैच ड्रॉ करा सकते थे या फिर उन्हें हार झेलने पड़ती. लेकिन वो 120 ओवर बल्लेबाजी करके मैच ड्रॉ कराने में सफल रहे.
इसका पूरा क्रेडिट पूरी सीरीज में शानादर फॉर्म में चल रहे ग्लेन फिलिप्स और डैरिल मिचेल की मैराथन पारी को जाता है. दोनों ने 258 बॉल खेली और केवल 63 रन बनाए. मिचेल 186 गेंदों पर 49 रन बनाकर नाबाद रहे. जबकि फिलिप्स 126 गेंदों पर 26 रन बनाकर नाबाद रहे.
दिन का खेल खत्म होने में अभी 15 ओवर शेष थे तभी भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों से हाथ मिलाकर मैच ड्रॉ कराने पर सहमती जता दी. बता दें, कि आखिरी दिन न्यूजीलैंड को मैच ड्रॉ कराने के लिए 90 ओवर खेलने थे, जबकि उनके पास 8 विकेट शेष थे. न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 120 ओवर में 5 विकेट पर 239 रन बनाए.
इससे पहले भारत ने न्यूजीलैंड की पहली पारी में बनाए गए 368 रनों के जवाब में 720 रन बनाए. जिससे टीम इंडिया को 352 रनों की बढ़त मिल गई और यहां से भारत के हारने की संभावना भी खत्म हो गई.
हेनरी निकोल्स बने प्लेयर ऑफ द मैच
भारत की तरफ से केएल राहुल (136) और ऋषभ पंत (128) ने शतक लगाए, जबकि शुभमन गिल (98), यशस्वी जायसवाल (85), देवदत्त पडिक्कल (80) और ध्रुव जुरेल (78) ने शानदार बल्लेबाजी. जबकि न्यूजीलैंड की तरफ से हेनरी निकोल्स (नाबाद 175) और ग्लेन फिलिप्स (118) ने पहली पारी में जबरदस्त पारी खेली. दोनों 70 पर पांच विकेट गिरने के बाद अपनी टीम को 368 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. हेनरी निकोल्स को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. वो दूसरी पारी में 31 रन बनाकर आउट हो गए थे.
दोनों टीमों के बीच सीरीज का आखिरी मैच 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च के ओवल में खेला जाएगा.
WTC पॉइंट्स टेबल में न्यूजीलैंड को लगा झटका
मैच ड्रॉ कराने के बावजूद न्यूजीलैंड को WTC पॉइंट्स टेबल में जोर का झटका लगा है. टीम अंक तालिका में टॉप टू से बाहर हो गई. मैच से पहले वो दूसरे स्थान पर थे, लेकिन मैच ड्रॉ होने की वजह से उनका अंक प्रतिशत (66.67) कम हो गया, जिससे उनको तीसरे स्थान पर जाना पड़ा. जबकि ऑस्ट्रेलिया 69.23 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया. भारत अभी भी 50 प्रतिशत अंकों के चौथे स्थान पर बना हुआ है. साउथ अफ्रीका 75 प्रतिशत अंक के साथ पहले नंबर पर बरकरार है.
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