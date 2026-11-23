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IND vs NZ: पहला टेस्ट मैच ड्रॉ पर समाप्त, पर न्यूजीलैंड को WTC पॉइंट्स में हुआ भारी नुकसान

IND vs NZ: पहला टेस्ट मैच हुआ ड्रॉ ( AP )

IND vs NZ 1st Test Draw: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच ड्रॉ पर समाप्त हो गया. वेलिंगटन में खेले गए इस मैच में मेजबान न्यूजीलैंड जीतने की पोजीशन में नहीं था. वो या तो मैच ड्रॉ करा सकते थे या फिर उन्हें हार झेलने पड़ती. लेकिन वो 120 ओवर बल्लेबाजी करके मैच ड्रॉ कराने में सफल रहे.

इसका पूरा क्रेडिट पूरी सीरीज में शानादर फॉर्म में चल रहे ग्लेन फिलिप्स और डैरिल मिचेल की मैराथन पारी को जाता है. दोनों ने 258 बॉल खेली और केवल 63 रन बनाए. मिचेल 186 गेंदों पर 49 रन बनाकर नाबाद रहे. जबकि फिलिप्स 126 गेंदों पर 26 रन बनाकर नाबाद रहे.