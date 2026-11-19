IND vs NZ: मोहम्मद सिराज को प्लेइंग-11 से बाहर रखने पर भड़के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी
मोहम्मद सिराज SENA देशों में दूसरे सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं, उन्होंने 23 टेस्ट मैचों में 91 विकेट लिए हैं.
Published : November 19, 2026 at 10:41 AM IST
IND vs NZ 1st Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच वेलिंगटन में खेला जा रहा है. जहां कि ग्रीन पिच को देखते हुए भारत ने चार तेज गेंजबाजों के साथ उतरने का फैसला किया. जिसमें अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अंशुल कंबोज, और आकाश दीप के नाम शामिल हैं. जबकि सेना देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में भारत के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज मोहम्मद सिराज को प्लेइंग-11 से बहर रखा गिया.
टीम इंडिया के इस फैसले पर कई पूर्व भारतीय खिलाड़ियों ने हैरानी का इजहार भी किया. सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री ने प्लेइंग-11 से मोहम्मद सिराज को बाहर किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. सुनील गावस्कर ने कहा कि सिराज ने कभी भारत को निराश नहीं किया है और उन्हें बाहर करना हैरानी की बात है. जबकि शास्त्री ने कहा कि ये यकीन करना बहुत मुश्किल है.
सुनील गावस्कर ने क्या कहा?
सोनी स्पोर्ट्स से बातचीत में गावस्कर ने कहा, 'जब वह टेस्ट स्क्वॉड के साथ जल्दी नहीं जुड़े थे, तभी कुछ संकेत मिल गए थे. मुझे लगा था कि जब उन्होंने आखिरी वनडे खेला, तो उन्हें टेस्ट में भी मौका मिलेगा. लेकिन यह हैरानी की बात है. मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी भारत को निराश किया है. उन्होंने कभी भारत को निराश नहीं किया है.'
गावस्कर ने आगे कहा, 'उनकी गेंदबाजी में कोई कमी नहीं है. उनका रिदम अच्छा है. हाल ही में उन्होंने जितना भी क्रिकेट खेला है, उसमें वह काफी अच्छे दिखे हैं. उन्हें क्यों नहीं चुना गया, यह मेरी समझ से बाहर है. मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि जिन खिलाड़ियों को उनकी जगह चुना गया है, वे अच्छा प्रदर्शन करें.'
Ravi Shastri during Tea break about Siraj and Jadeja 😭 This is gonna happen #INDvsNZ .. https://t.co/C8jxab5gG0— Chai_Sutta (@Chai_SuttaGuy) November 18, 2026
रवि शास्त्री ने क्या कहा?
पूर्व भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री ने भी कहा कि वह प्लेइंग-11 में सिराज को शामिल न करने के फैसले से हैरान हैं. स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट पर बात करते हुए उन्होंने कहा, 'आपके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक मौजूद है, और सात दिन के आराम के बाद भी आप उसे बाहर बिठा देते हैं. सच कहूं तो, इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है.'
जडेजा भी प्लेइंग-11 से बाहर
हर्षा भोगले ने भी सिराज को बाहर करने के फैसले पर हैरानी जताई है. बता दें की आज के मैच में सिर्फ सिराज को ही बाहर नहीं रखा गिया है बल्कि अनुभवी स्पिनर रविंद्र जडेजा को भी प्लेइंग-11 में शामिल नहीं किया गया. उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया गया है.
Ravindra Jadeja with Mohammed Siraj sitting near the boundary fence. https://t.co/DMP76AXlnl— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 19, 2026
सिराज का SENA देशों में प्रदर्शन
विदेशी परिस्थितियों में शानदार रिकॉर्ड होने के बावजूद, सिराज को टीम से बाहर रखा गया है. पिछले साल इंग्लैंड के पांच टेस्ट मैचों के दौरे पर वे मुख्य गेंदबाज थे और पूरी सीरीज में उन्होंने 23 विकेट लिए थे. इसके अलावा, अपने डेब्यू के बाद से SENA (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) देशों में वे दूसरे सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं, जिन्होंने 23 टेस्ट मैचों में 91 विकेट लिए हैं.
WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा विकेट
ये भी उल्लेखनीय है कि मोहम्मद सिराज वेर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा साइकल में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंजबाज है. उन्होंने 11 मैच में 26 की औसत से कुल 43 विकेट लिए हैं. ओवरऑल वो इस लिस्ट में स्टॉर्क (73 विकेट), जौश टंग (64 विकेट) और साइमन हारमर (46 विकेट) के बाद चौथे नंबर पर हैं.
MOHAMMAD SIRAJ IS THE HIGHEST WICKETTAKER FOR INDIA IN THIS WTC CYCLE 2025-27. 🌟 https://t.co/hiZ4NnBYiM— Tanuj (@ImTanujSingh) November 19, 2026
न्यूजीलैंड के शानदार कमबैक
मैच की बात करें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और 70 रनों पर मेजबान टीम के पांच विकेट गिरा दिए. जिसमें बुमरहा ने तीन विकेट झटके, जबकि अनशुल और कंबोज को एक-एक विकेट मिले. लेकिन उसके बाद हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स ने छठे विकेट के लिए एक अहम साझेदारी करके टीम का स्केर 200 के पार पहुंचा दिया. खबर लिखे जाने तक निकोल्स 101 और फिलिप्स 82 रन पर खेल रहे हैं. दोनों के बीच अब तक 150 रनों की साझेदारी हो चुकी है.
न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी.
भारत की प्लेइंग-11: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), आकाश दीप, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा.