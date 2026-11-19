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IND vs NZ: मोहम्मद सिराज को प्लेइंग-11 से बाहर रखने पर भड़के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी

मोहम्मद सिराज ( IANS )

टीम इंडिया के इस फैसले पर कई पूर्व भारतीय खिलाड़ियों ने हैरानी का इजहार भी किया. सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री ने प्लेइंग-11 से मोहम्मद सिराज को बाहर किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. सुनील गावस्कर ने कहा कि सिराज ने कभी भारत को निराश नहीं किया है और उन्हें बाहर करना हैरानी की बात है. जबकि शास्त्री ने कहा कि ये यकीन करना बहुत मुश्किल है.

मोहम्मद सिराज (IANS) सुनील गावस्कर ने क्या कहा?

सोनी स्पोर्ट्स से बातचीत में गावस्कर ने कहा, 'जब वह टेस्ट स्क्वॉड के साथ जल्दी नहीं जुड़े थे, तभी कुछ संकेत मिल गए थे. मुझे लगा था कि जब उन्होंने आखिरी वनडे खेला, तो उन्हें टेस्ट में भी मौका मिलेगा. लेकिन यह हैरानी की बात है. मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी भारत को निराश किया है. उन्होंने कभी भारत को निराश नहीं किया है.' गावस्कर ने आगे कहा, 'उनकी गेंदबाजी में कोई कमी नहीं है. उनका रिदम अच्छा है. हाल ही में उन्होंने जितना भी क्रिकेट खेला है, उसमें वह काफी अच्छे दिखे हैं. उन्हें क्यों नहीं चुना गया, यह मेरी समझ से बाहर है. मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि जिन खिलाड़ियों को उनकी जगह चुना गया है, वे अच्छा प्रदर्शन करें.' रवि शास्त्री ने क्या कहा?

पूर्व भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री ने भी कहा कि वह प्लेइंग-11 में सिराज को शामिल न करने के फैसले से हैरान हैं. स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट पर बात करते हुए उन्होंने कहा, 'आपके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक मौजूद है, और सात दिन के आराम के बाद भी आप उसे बाहर बिठा देते हैं. सच कहूं तो, इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है.' जडेजा भी प्लेइंग-11 से बाहर

हर्षा भोगले ने भी सिराज को बाहर करने के फैसले पर हैरानी जताई है. बता दें की आज के मैच में सिर्फ सिराज को ही बाहर नहीं रखा गिया है बल्कि अनुभवी स्पिनर रविंद्र जडेजा को भी प्लेइंग-11 में शामिल नहीं किया गया. उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया गया है.