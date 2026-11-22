IND vs NZ: चौथे दिन का खेल खत्म, भारत ने पहली पारी में बनाए 720 रन, न्यूजीलैंड पर मंडराया पारी की हार का खतरा
IND vs NZ 1st Test Day 4: चौथे दिन भारत ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर रिकॉर्ड 720 रन बनाकर घोषित की.
Published : November 22, 2026 at 1:27 PM IST
IND vs NZ 1st Test Day 4: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का चौथा दिन समाप्त हो गया है. भारत ने अपनी पहली पारी 166 ओवर में 9 विकेट पर 720 रन बनाने के बाद घोषित की, जिसकी वजह से उनको न्यूजीलैंड की पहली पारी 368 रनों के जवाब में 352 रनों की बढ़त मिल गई. चौथे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने 2 विकेट पर 119 रन बना लिए हैं. न्यूजीलैंड को पारी की हार से बचने के लिए अभी 233 रन और बनाने हैं. जबकि खेल का एक पूरा दिन बाकी है. डेवोन कॉनवे 59 रन और रचिन रवींद्र 27 रन बनाकर खेल रहे हैं. जिससे न्यूजीलैंड के लिए मैच ड्रॉ कराने की उम्मीदें बनी हुई हैं.
जीत की संभावना खत्म होने के बाद, जब न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी का आगाज किया तो उनके कप्तान दूसरी पारी में भी डक पर आउट हो गए. उनको बुमराह ने कैच आउट कराया. जबकि पहली पारी में नाबाद 175 रन बनाने वाले हेनरी निकोल्स 31 रन बनाकर आउट हो गए. उन्हें प्रसिद्ध कृष्णा ने कैच आउट कराया. यहां से न्यूजीलैंड या तो मैच ड्रॉ करा सकता है या फिर वो मैच हार सकता है.
भारत ने बनाए 720 रन
इससे पहले ऋषभ पंत के शतक (128), ध्रुव जुरेल (78), कंबोज (38), वॉशिंगटन सुंदर (24) और आकाश दीप (13) की मदद से भारत ने 9 विकेट पर 720 रनों का रिकॉर्ड स्कोर बनाकर पारी घोषित की. न्यूजीलैंड की तरफ से ग्लेन फिलिप्स ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए. जबकि रचिन रविंद्र को 2 विकेट मिले. बाक चार तेज गेंदबाजों ने एक-एक विकेट हसिल किए.
भारत ने बनाए कई रिकॉर्ड
यह विदेशी धरती पर भारत का सर्वोच्च टेस्ट स्कोर है. इससे पहले आस्ट्रेलिया के खिलाफ 2004 में सिडनी टेस्ट में भारत ने सात विकेट पर 705 रन बनाये थे जो उसका सर्वोच्च स्कोर था. हालांकि ये भारत का टेस्ट में तीसरा सर्वोच्च स्कोर है. इससे पहले भारत ने चेन्नई में 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ सात विकेट पर 759 और 2009 में मुंबई में श्रीलंका के खिलाफ नौ विकेट पर 726 रन बनाये थे. इसके अलावा, यह न्यूजीलैंड में बना अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है।.
टेस्ट में पहली बार
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार लगातार सात अर्धशतकीय साझेदारियां बनी. पहले विकेट के लिये 130, दूसरे के लिये 165, तीसरे के लिये 91, चौथे के लिये 100, पांचवें के लिये 68, छठे और सातवें विकेट के लिये क्रमश: 75 और 54 रन की साझेदारियां बनी.
ऋषभ पंत का रिकॉर्ड
ऋषभ पंत ने अपनी 128 रनों की पारी में 153 गेंदों का सामना किया और छह छक्के और 10 चौके लगाए. पंत का ये नवां टेस्ट शतक था. इस शतक के साथ उन्होंने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए. वो सेना देश (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड , आस्ट्रेलिया) में शतक लगाने वाले एशिया के पहले विकेटकीपर और भारत के छठे बल्लेबाज बन गए. इससे पहले केएल राहुल सेना देशों में टेस्ट शतक लगाने वाले पांचवें भारतीय बल्लेबाज बने थे. सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली ने यह उपलब्धि हासिल की है. पंत ने इंग्लैंड में चार, आस्ट्रेलिया में एक और दक्षिण अफ्रीका में एक शतक लगाया है.
इसके अलावा पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में ब्रेंडन मैकुलम (107 छक्के) को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर आ गए हैं. पंत से आगे अब केवल बेन स्टोक्स (138 छक्के) हैं.
भारत की तरफ से केएल राहुल (136) और ऋषभ पंत (128) ने शतक लगाए, जबकि शुभमन गिल (98), यशस्वी जायसवाल (85), देवदत्त पडिक्कल (80) और ध्रुव जुरेल (78) ने भी भारत की पहली पारी के विशाल स्कोर में अहम योगदान दिया.
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