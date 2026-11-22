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IND vs NZ: चौथे दिन का खेल खत्म, भारत ने पहली पारी में बनाए 720 रन, न्यूजीलैंड पर मंडराया पारी की हार का खतरा

न्यूजीलैंड पर मंडराया पारी की हार का खतरा ( AP )

IND vs NZ 1st Test Day 4: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का चौथा दिन समाप्त हो गया है. भारत ने अपनी पहली पारी 166 ओवर में 9 विकेट पर 720 रन बनाने के बाद घोषित की, जिसकी वजह से उनको न्यूजीलैंड की पहली पारी 368 रनों के जवाब में 352 रनों की बढ़त मिल गई. चौथे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने 2 विकेट पर 119 रन बना लिए हैं. न्यूजीलैंड को पारी की हार से बचने के लिए अभी 233 रन और बनाने हैं. जबकि खेल का एक पूरा दिन बाकी है. डेवोन कॉनवे 59 रन और रचिन रवींद्र 27 रन बनाकर खेल रहे हैं. जिससे न्यूजीलैंड के लिए मैच ड्रॉ कराने की उम्मीदें बनी हुई हैं.

जीत की संभावना खत्म होने के बाद, जब न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी का आगाज किया तो उनके कप्तान दूसरी पारी में भी डक पर आउट हो गए. उनको बुमराह ने कैच आउट कराया. जबकि पहली पारी में नाबाद 175 रन बनाने वाले हेनरी निकोल्स 31 रन बनाकर आउट हो गए. उन्हें प्रसिद्ध कृष्णा ने कैच आउट कराया. यहां से न्यूजीलैंड या तो मैच ड्रॉ करा सकता है या फिर वो मैच हार सकता है.