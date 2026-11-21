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IND vs NZ: तीसरे दिन का खेल खत्म, राहुल का शतक, गिल 98 पर आउट, भारत पहले टेस्ट में ड्राइविंग सीट पर

भारत पहले टेस्ट में ड्राइविंग सीट पर ( AP )

IND vs NZ 1st Test Day 3: टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट में ड्राइविंग सीट पर है. तीसरे दिन को खेल खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट पर 486 रन बना लिए हैं. जिससे उनकी कुल बढ़त 118 रनों तक पहुंच गई. ऋषभ पंत 55 रन बनाकर खेल रहे हैं जबकि उनके साथ नाइटवॉचमैन के तौर पर बल्लेबाजी करने आए अंशुल कंबोज को अभी अपना खाता खोलना है. दिन के आखिरी ओवर में कप्तान शुभमन गिल शतक बनाने से चूक गए और 98 रन पर आउट हो गए. उनको जैकब डफी ने क्लीन बोल्ड कर दिया.

केएल राहुल की शानदार सेंचुरी

इससे पहले उप-कप्तान केएल राहुल ने शानदार शतकीय पारी खेली, और 290 गेंदों पर 136 रन बनाकर कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं. वो सेना देश (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए. इसके अलावा आज देवदत्त पडिक्कल 175 गेंदों में 80 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके लगाए. इससे पहले जायसवाल 85 रन बनाकर आउट हुए थे.