IND vs NZ: तीसरे दिन का खेल खत्म, राहुल का शतक, गिल 98 पर आउट, भारत पहले टेस्ट में ड्राइविंग सीट पर
IND vs NZ 1st Test Day 3: तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट पर 486 रन बना लिए हैं.
Published : November 21, 2026 at 11:40 AM IST
IND vs NZ 1st Test Day 3: टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट में ड्राइविंग सीट पर है. तीसरे दिन को खेल खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट पर 486 रन बना लिए हैं. जिससे उनकी कुल बढ़त 118 रनों तक पहुंच गई. ऋषभ पंत 55 रन बनाकर खेल रहे हैं जबकि उनके साथ नाइटवॉचमैन के तौर पर बल्लेबाजी करने आए अंशुल कंबोज को अभी अपना खाता खोलना है. दिन के आखिरी ओवर में कप्तान शुभमन गिल शतक बनाने से चूक गए और 98 रन पर आउट हो गए. उनको जैकब डफी ने क्लीन बोल्ड कर दिया.
केएल राहुल की शानदार सेंचुरी
इससे पहले उप-कप्तान केएल राहुल ने शानदार शतकीय पारी खेली, और 290 गेंदों पर 136 रन बनाकर कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं. वो सेना देश (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए. इसके अलावा आज देवदत्त पडिक्कल 175 गेंदों में 80 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके लगाए. इससे पहले जायसवाल 85 रन बनाकर आउट हुए थे.
Stumps on Day 3! Glorious performances through the batting order take #TeamIndia to a commanding lead 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/AfKNPUCjYW #NZvIND https://t.co/RT39L2r300— BCCI (@BCCI) November 21, 2026
खास बात ये है कि भारत के टॉप फाइव बल्लेबाजों ने पचास प्लस स्कोर किया. जो कि भारत के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में SENA देश में पहली बार हुआ. न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को तीसरे दिन भी काफी मेहनत करनी पड़ी. लेकिन वो भारतीय बल्लेबाजों को ज्यादा रन बनाने से नहीं रोक सके. चारों तेज गेंदबाज एक-एक विकेट लेने में ही सफल रहे. ब्लैककैप्स ने अपनी पहली पारी में हेनरी निकोल्स के नाबाद 175 रन और ग्लेन फिलिप्स के 118 रनों की बदौलत 368 रन बनाए थे.
चौथे दिन भारत के लिए होगा अहम
चौथे दिन का खेल भारत के लिहाज से बहुत अहम होगा, क्योंकि उस भारतीय बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा रन बनाकर इंग्लैंड को हराने की पूरी कोशिश करेंगे और चाहेंगे की उनका चौथी परी ना खेलनी पड़े. इसलिए भारत यहां से इंग्लैंड के सामने 300 की बढ़त बनाना चाहेगा. जबकि उसके पास अभी पंत, कंबोज, सुंदर, जुरेल जैसे बल्लेबाज बचे हुए हैं.
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