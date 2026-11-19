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IND vs NZ: पहले दिन बुमराह की घातक गेंदबाजी, पर निकोल्स-फिलिप्स में न्यूजीलैंड की पारी को संभाला

निकोल्स-फिलिप्स में न्यूजीलैंड की पारी को संभाला ( AP )

IND vs NZ 1st Test Day 1: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आज (19 नवंबर) से आगाज हो चुका है. पहला मैच वेलिंगटन में खेला जा रहा है. जहां भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारतीय कप्तान शुभमन गिल का ये फैसला सही भी साबित हुआ क्योंकि तेज गेंजबाजों ने शानादर गेंदबाजी करते हुए मेजबान टीम के 70 रनों पर ही पांच विकेट झटक दिए.

जसप्रीत बुमराह ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज हेनरी निकोल्स ने अर्धशतक जड़ने के अलावा ग्लेन फिलिप्स के साथ जुझारू साझेदारी की जिससे मेजबान टीम ने शुरुआती झटकों के बाद चाय तक पांच विकेट पर 140 रन बनाकर वापसी की कोशिश की. निकोल्स (नाबाद 66) और फिलिप्स (नाबाद 42) ने छठे विकेट के लिए 70 रन की अटूट साझेदारी करके लड़खड़ाती पारी को संभाला.

शुभमन गिला और टॉम लाथम टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी के साथ (AP) न्यूजीलैंड के बल्लेबाज शुरू में भारतीय गेंदबाजों का सामना करने में संघर्ष करते नजर आए. जिसका नतीजा ये हुआ कि उनके 70 रनों पर ही 5 विकेट गिर गए. जिसमें कप्तान टॉम लाथम (0), डिवोन कॉन्वे (4), राचिन रविंद्र (15), डैरिल मिचेल (1) और टॉम बलंडल (5) रनों का ही योगदान दे सके. बुमराह की घातक गेंदबाजी (AP) बुमराह की घातक गेंदबाजी

मैच में जसप्रीत बुमराह ने ही लगातार विपक्षी बल्लेबाजों को चुनौती देते नजर आए. उन्होंने 31 रन देकर तीन विकेट लिए. बुमराह को दूसरे छोर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला. अंशुल कंबोज (39 रन देकर एक विकेट) भी पुरानी गेंद से बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए जरूरी गति और कौशल नहीं दिखा सके. आकाश दीप (22 रन देकर एक विकेट) ने हालांकि अनुशासित गेंदबाजी की लेकिन प्रसिद्ध की गेंदबाजी के कारण भारत ने अपनी कुछ पकड़ गंवा दी.