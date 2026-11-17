IND vs NZ: टेस्ट में भारत का कैसा होगा कॉम्बिनेशन, कप्तान गिल ने कर दिया साफ
IND vs NZ Test Series 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मैच 19 नवंबर से शुरू होगा.
Published : November 17, 2026 at 2:06 PM IST
Team India Combination For Test: टीम इंडिया का न्यूजीलैंड दौरा अब अपने आखिरी पड़ाव में है. टी20 और वनडे के बाद अब दो मैचों की टेस्ट सीरीज 19 नवंबर से शुरू होने वाली है. पहला मैच वेलिंगटन में खेला जाएगा. भारतीय टीम 2024 में अपने घर में न्यूजीलैंड से शर्मनाक 3-0 से हार के बाद पहली बार ब्लैककैप्स से टेस्ट मैच खेलेगी. इसलिए भारत पिछला हिसाब बराबर करना चाहेगा. हालांकि न्यूजीलैंड में टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है.
न्यूजीलैंड में भारत ने अब तक कुल 25 टेस्ट मैच खेले हैं. जिसमें उसे केवल 5 मैचों में जीत मिली है, जबकि 10 मैचों में हार का सामना करना पड़ा और 10 मैच ड्रॉ रहे. भारतीय टीम ने आखिरी बार यहां पर 2008 में टेस्ट मैच जीता है. जब धोनी टीम के कप्तान थे. अब टीम की कमान शुभमन गिल के हाथ में है. जिनके सामने टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाने की चुनौती होगी.
🔴T20I & ODI SERIES WINS MEAN NOTHING IF INDIA LOSE THE TEST SERIES? 🤯 🎙️: Gill said the Test series was the one he wanted to win the most. India have already won the T20I and ODI series, and now he wants to complete a clean sweep by winning the Test series too. Winning all three series in New Zealand would be a massive achievement! 🇮🇳🔥— Sam (@cricsam02) November 17, 2026
टेस्ट मैच में भारत का कैसा होगा कॉम्बिनेशन?
इस बीच टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ही कप्तान गिल ने अपनी टीम कॉम्बिनेशन का खुलासा कर दिया है. गिल ने कहा कि हम इस टेस्ट सीरीज में सात बल्लेबाज और चार तेज गेंदबाज के साथ खेलेंगे. मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'हम पक्के तौर पर चार तेज गेंदबाजों के साथ खेलेंगे. हमारे सभी तेज गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, वनडे सीरीज में तेज गेंदबाजों ने शानदार काम किया. हम अभी भी फाइनल कॉम्बिनेशन तय कर रहे हैं, लेकिन हम चार तेज गेंदबाजों के साथ ही उतरेंगे.'
उन्होंने आगे कहा, 'हमारी टीम में सात बल्लेबाज होंगे. आठवें और नौवें नंबर पर अंशुल और आकाश हैं, जो थोड़ी-बहुत बल्लेबाजी कर सकते हैं. इसलिए, हम अभी भी विचार कर रहे हैं. नीतीश भी बल्लेबाजी कर सकते हैं. हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जब गेंद पुरानी हो जाएगी, तो हमें ऐसे गेंदबाजों की जरूरत होगी जो पिच पर जोर से गेंद पटक सकें.'
Shubman Gill: Good headache… fast bowlers stepped up in ODI series. We are still deciding on final combination. We will play with four fast bowlers. This is going to be bigger challenge than ODIs, New Zealand have good record here. Will be exciting! On Pant: He is one of the most experienced player in the team. He has scored 100s all over the world. We will have seven batters, 8-9 we have Anshul and Akash who can bat a bit. So still deciding, nitish can bat. We need to factor in when ball goes old, so need someone who can hit deck hard.— Sahil Malhotra (@Sahil_Malhotra1) November 17, 2026
भारत के पास 6 तेज गेंदबाज
सीनियर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी से भारतीय आक्रमण को मजबूती मिलेगी. सीमित ओवरों की सीरीज में प्रभावशाली प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को भी स्पिनर कुलदीप यादव की जगह टेस्ट टीम में शामिल किया गया है. इस सीरीज के लिए भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, प्रसिद्ध कृष्णा, अंशुल कंबोज और गुरनूर बराड़ जैसे छ तेज गेंदबाज हैं. जबकि दो स्पिनर, जडेज और सुंदर, हैं. अब देखना ये होगा कि भारत अपनी प्लेइंग-11 में किन चार तेज गेंदबाजों को जगह देता है.
ऋषभ पंत शानदार बल्लेबाज हैं
इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान ने विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत की फिटनेस और फॉर्म को लेकर जताई जा रही चिंताओं को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, 'ऋषभ पंत को लेकर कोई दुविधा नहीं है. उन्होंने 50 टेस्ट मैच खेले हैं. उन्होंने दुनिया भर में रन बनाए हैं. वह विकेटकीपर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाया है. उन्होंने दुनिया भर में शतक लगाए हैं. एक विकेटकीपर के तौर पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में शतक जड़े हैं, और शायद यह ही इकलौता ऐसा देश है जहां उन्होंने शतक नहीं लगाया है. इसलिए, वह भी यहां शतक लगाने के लिए उत्सुक होंगे.'
बता दें कि पंत को अक्टूबर में ईरानी कप के दौरान 'रेस्ट ऑफ इंडिया' की कप्तानी करते हुए चोट लग गई थी. उन्होंने आखिरी बार अगस्त में कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला था.
भारत का टेस्ट स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़.