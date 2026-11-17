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IND vs NZ: टेस्ट में भारत का कैसा होगा कॉम्बिनेशन, कप्तान गिल ने कर दिया साफ

शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज ( IANS )

Team India Combination For Test: टीम इंडिया का न्यूजीलैंड दौरा अब अपने आखिरी पड़ाव में है. टी20 और वनडे के बाद अब दो मैचों की टेस्ट सीरीज 19 नवंबर से शुरू होने वाली है. पहला मैच वेलिंगटन में खेला जाएगा. भारतीय टीम 2024 में अपने घर में न्यूजीलैंड से शर्मनाक 3-0 से हार के बाद पहली बार ब्लैककैप्स से टेस्ट मैच खेलेगी. इसलिए भारत पिछला हिसाब बराबर करना चाहेगा. हालांकि न्यूजीलैंड में टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है.

न्यूजीलैंड में भारत ने अब तक कुल 25 टेस्ट मैच खेले हैं. जिसमें उसे केवल 5 मैचों में जीत मिली है, जबकि 10 मैचों में हार का सामना करना पड़ा और 10 मैच ड्रॉ रहे. भारतीय टीम ने आखिरी बार यहां पर 2008 में टेस्ट मैच जीता है. जब धोनी टीम के कप्तान थे. अब टीम की कमान शुभमन गिल के हाथ में है. जिनके सामने टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाने की चुनौती होगी.

टेस्ट मैच में भारत का कैसा होगा कॉम्बिनेशन?

इस बीच टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ही कप्तान गिल ने अपनी टीम कॉम्बिनेशन का खुलासा कर दिया है. गिल ने कहा कि हम इस टेस्ट सीरीज में सात बल्लेबाज और चार तेज गेंदबाज के साथ खेलेंगे. मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'हम पक्के तौर पर चार तेज गेंदबाजों के साथ खेलेंगे. हमारे सभी तेज गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, वनडे सीरीज में तेज गेंदबाजों ने शानदार काम किया. हम अभी भी फाइनल कॉम्बिनेशन तय कर रहे हैं, लेकिन हम चार तेज गेंदबाजों के साथ ही उतरेंगे.' उन्होंने आगे कहा, 'हमारी टीम में सात बल्लेबाज होंगे. आठवें और नौवें नंबर पर अंशुल और आकाश हैं, जो थोड़ी-बहुत बल्लेबाजी कर सकते हैं. इसलिए, हम अभी भी विचार कर रहे हैं. नीतीश भी बल्लेबाजी कर सकते हैं. हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जब गेंद पुरानी हो जाएगी, तो हमें ऐसे गेंदबाजों की जरूरत होगी जो पिच पर जोर से गेंद पटक सकें.'