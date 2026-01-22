ETV Bharat / sports

IND vs NZ: भारतीय टीम ने टी20 में रचा इतिहास, सबसे ज्यादा बार बनाए 200 से ज्यादा के स्कोर

नागपुर (महाराष्ट्र): टीम इंडिया ने बुधवार 21 जनवरी को नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में 238 रन बनाकर इतिहास रच दिया. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ये भारतीय टीम का 44वीं बार 200 से ज्यादा का स्कोर था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

इस फॉर्मेट में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा आठ बार 200 से ज्यादा का स्कोर किया है. उसके बाद बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सात बार, श्रीलंका के खिलाफ छह, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ 5-5 बार, वेस्टइंडीज, आयरलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ 3-3 बार, बांग्लादेश के खिलाफ 2 बार और जिम्बाब्वे और नेपाल के खिलाफ एक-एक बार ये कारनामा किया है.

सबसे ज्यादा बार 200 प्लस स्कोर

भारत का 44वां 200 से ज्यादा का स्कोर टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा है, जिसने इंग्लैंड की घरेलू टीम समरसेट को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने इस छोटे फॉर्मेट में 40 बार 200 से ज्यादा के स्कोर बनाए हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा सबसे बड़ा स्कोर

इसके अलावा भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा सबसे बड़ा टी20 स्कोर खड़ा करने में सफल रही. न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में सबसे बड़ा स्कोर ऑस्ट्रेलिया के नाम है, जिन्होंने 2018 में ऑकलैंड में 5 विकेट के नुकसान पर 245 रन बनाए थे. उसके बाद दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है, जिन्होंने 2019 में नेपियर में 3 विकेट खोकर 241 रन बनाए.