IND vs NZ: भारतीय टीम ने टी20 में रचा इतिहास, सबसे ज्यादा बार बनाए 200 से ज्यादा के स्कोर
Team India T20 Record: भारतीय टीम ने टी20 इंटरनेशनल में रिकॉर्ड तोड़ 44वीं बार 200 प्लस स्कोर करके इतिहास रच दिया.
Published : January 22, 2026 at 10:50 AM IST
नागपुर (महाराष्ट्र): टीम इंडिया ने बुधवार 21 जनवरी को नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में 238 रन बनाकर इतिहास रच दिया. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ये भारतीय टीम का 44वीं बार 200 से ज्यादा का स्कोर था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है.
इस फॉर्मेट में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा आठ बार 200 से ज्यादा का स्कोर किया है. उसके बाद बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सात बार, श्रीलंका के खिलाफ छह, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ 5-5 बार, वेस्टइंडीज, आयरलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ 3-3 बार, बांग्लादेश के खिलाफ 2 बार और जिम्बाब्वे और नेपाल के खिलाफ एक-एक बार ये कारनामा किया है.
सबसे ज्यादा बार 200 प्लस स्कोर
भारत का 44वां 200 से ज्यादा का स्कोर टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा है, जिसने इंग्लैंड की घरेलू टीम समरसेट को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने इस छोटे फॉर्मेट में 40 बार 200 से ज्यादा के स्कोर बनाए हैं.
India cruise to victory in the first T20I against New Zealand in Nagpur 👊#INDvNZ 📝: https://t.co/Zmea55Jcy8 pic.twitter.com/zfCzURuMJ6— ICC (@ICC) January 21, 2026
न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा सबसे बड़ा स्कोर
इसके अलावा भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा सबसे बड़ा टी20 स्कोर खड़ा करने में सफल रही. न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में सबसे बड़ा स्कोर ऑस्ट्रेलिया के नाम है, जिन्होंने 2018 में ऑकलैंड में 5 विकेट के नुकसान पर 245 रन बनाए थे. उसके बाद दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है, जिन्होंने 2019 में नेपियर में 3 विकेट खोकर 241 रन बनाए.
टी20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ा टोटल
245/5 ऑस्ट्रेलिया ऑकलैंड 2018
241/3 इंग्लैंड नेपियर 2019
238/7 नागपुर 2026*
236/4 इंग्लैंड क्राइस्टचर्च 2025
IND vs NZ: पहले टी20 मैच में न्यूजीलैंड की हार
नागपुर में खेले गए पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सात विकेट खोकर 238 रन बनाए, जिसमें अभिषेक शर्मा के सबसे ज्यादा 85 रन खास थे. जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन ही बना सकी, जिससे उनको पहले मैच में 48 रनों से हार का सामना करना पड़ा. सीरीज का दूसरा मैच 23 जनवरी को रायपुर में खेला जाएगा.