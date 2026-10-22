IND vs NZ सीरीज में DRS के लिए 'सोनिक तकनीक' का होगा इस्तेमाल, जानें कैसे काम करती है ये तकनीक?
Sonic Technology for DRS: 'सोनिक तकनीक' को न्यूजीलैंड की कंपनी 'वर्चुअल आई' ने विकसित किया है.
Published : October 22, 2026 at 10:43 AM IST
IND vs NZ Series DRS Technology: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज आज (22 अक्टूबर) से शुरू हो रही है. सीरीज का पहला मैच क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. जो भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा.
इस सीरीज में डिसीजन रिव्यू सिस्टम (DRS) के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. जिसका नाम 'सोनिक' (Sonic) है. इस सीरीज के मेजबान न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड और सोनिक तकनी को बनाने वाली कम्पनी वर्चुअल आई ने इसकी पुष्टि की है.
सोनिक तकनीक क्या है?
क्रिकेट में 'सोनिक' (Sonic) एक ऑडियो-विश्लेषण तकनीक (Audio-analysis technology) है, जिसका उपयोग डिसीजन रिव्यू सिस्टम (DRS) के तहत तीसरे अंपायर की मदद के लिए किया जाता है. इस तकनीक को न्यूजीलैंड की कंपनी 'वर्चुअल आई' ने तैयार किया है.
ये कैसे काम करती है?
सोनिक तकनीक यह जांचने में मदद करती है कि गेंद बल्ले से टच हुई है या नहीं. इसका पता ऑडियो विश्लेषण से लगाया जाता है. ये अवॉज स्टंप्स के पास लगे माइक्रोफोन से मिलती है. जिसका विश्लेषण करके तीसरा अंपायर ये फैसला करने में सक्षम हो जाता है कि गेंद का बैट से संपर्क हुआ है या नहीं.
12 matches. 3 formats. The biggest cricket tour in a generation. It all starts tonight. 🇳🇿🇮🇳 https://t.co/H6zyeOpsnH— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 22, 2026
क्या इस तकनीक की मान्यता है?
बता दें कि इस तकनीक को ICC और BCCI ने व्यापक परीक्षण, सत्यापन और स्वतंत्र मूल्यांकन के बाद मंजूरी दी है. आईसीसी ने तो 2008 में ही ‘बॉल-ट्रैकिंग’ के लिए इस तकनीक को मान्यता प्रदान कर दी थी.
भारत का न्यूजीलैंड दौरा
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच टी20 मैचों के बाद दोनों टीमें पांच वनडे मैचों की सीरीज और दो मैच की टेस्ट सीरीज भी खेलेंगी. ये न्यूजीलैंड के क्रिकेट इतिहास की सबसे लंबी घरेलू सीरीज है. जिसमें कुल 12 मैच खेले जाएंगे.
IND vs NZ टी20 शेड्यूल
- पहला टी20: 22 अक्टूबर (क्राइस्टचर्च)
- दूसरा टी20: 24 अक्टूबर (क्राइस्टचर्च)
- तीसरा टी20: 27 अक्टूबर (वेलिंगटन)
- चौथा टी20: 30 अक्टूबर (ऑकलैंड)
- पांचवां टी20: 1 नवंबर (हैमिल्टन)