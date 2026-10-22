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IND vs NZ सीरीज में DRS के लिए 'सोनिक तकनीक' का होगा इस्तेमाल, जानें कैसे काम करती है ये तकनीक?

IND vs NZ सीरीज में DRS के लिए 'सोनिक तकनीक' का होगा इस्तेमाल ( IANS )

IND vs NZ Series DRS Technology: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज आज (22 अक्टूबर) से शुरू हो रही है. सीरीज का पहला मैच क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. जो भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा.

इस सीरीज में डिसीजन रिव्यू सिस्टम (DRS) के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. जिसका नाम 'सोनिक' (Sonic) है. इस सीरीज के मेजबान न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड और सोनिक तकनी को बनाने वाली कम्पनी वर्चुअल आई ने इसकी पुष्टि की है.