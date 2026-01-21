IND vs NZ: 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 117/2, अभिषेक ने जड़ा तूफानी अर्धशतक
IND vs NZ 1st T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज का पाहल टी20 मैच नागपुर में खेला जा रहा है.
Published : January 21, 2026 at 6:43 PM IST|
Updated : January 21, 2026 at 7:57 PM IST
नागपुर: भारत और न्यूजीलैंड की टीमें वनडे सीरीज के बाद टी20 सीरीज में आमने सामने हैं. पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां कीवी टीम कप्तान मिशेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.
10 ओवर का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट खोकर 117 रन बना लिए हैं. कप्तान सूर्या 20 गेंद में 31 और अभिषेक 28 गेंद में 60 रन बनाकर खेल रहे हैं. जबकि सैमसन 10 और ईशान 8 रन बनकर आउट हो गए.
टॉस के समय न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने कहा कि पिच काफी अच्छा लग रही है और हाई-स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद है. उन्होंने ये भी कहा कि पिछला हफ्ता हमारे लिए काफी खास था. हर टीम जानती है कि भारत आकर जीतना कितना मुश्किल है, लेकिन यह एक नई सीरीज है और वे घरेलू परिस्थितियों में एक मजबूत टीम है. वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से हमारे लिए यह एक शानदार शुरुआत है. टीम में तीन सीमर हैं, जिसमें क्रिस्टन क्लार्क डेब्यू कर रहे हैं, जबकि जेमीसन और डफी को भी टीम में शामिल किया गया है.
वहीं भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि हम भी पहले बॉलिंग करना चाहते थे क्योंकि हमें लगा कि हमारी प्रैक्टिस के दौरान 8.30 बजे के आसपास ओस थी, लेकिन हमें बोर्ड पर रन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है और हमने पहले बैटिंग करते हुए अच्छा किया है. आज के मैच में श्रेयस, हर्षित, बिश्नोई और कुलदीप आज नहीं खेल रहे हैं.
IND vs NZ: हेड टू हेड रिकॉर्ड
भारत और न्यूजीलैंड अब तक 25 टी20 मैच में आमने सामने आ चुके हैं, जिसमें भारत को 14 मैच में जीत मिली है, जबिक न्यूजीलैंड को 10 मैच जीतने में सफल रहा है. एक मैच में कोई नतीजा नहीं नकल सका.
IND vs NZ 1st T20: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
न्यूजीलैंड प्लेइंग XI: मिशेल सेंटनर (कप्तान), टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, क्रिश्चियन क्लार्क, काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, जैकब डफी
भारत प्लेइंग XI: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.