IND vs NZ: भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला, प्लेइंग-11 में हुए दो बड़े बदलाव
IND vs NZ 1st T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है.
Published : October 22, 2026 at 12:16 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 1:07 PM IST
IND vs NZ 1st T20 Match Updates: पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. टीम इंडिया ने आजे के मैच में दो बड़े बदलाव किए हैं. शिवम दूबे की जगह नीतीश रेड्डी और प्रिंस यादव की जगह मयंक यादव को प्लेइंग-11 में शामिल किया है.
इस साल अहमदाबाद में हुए T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद, दोनों टीमों के बीच यह पहला T20I मुकाबला है. उस फाइनल में भारत ने जीत हासिल कर अपने घरेलू मैदान पर खिताब बरकरार रखा था. बेंगलुरु में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज का निर्णायक मैच बारिश की भेंट चढ़ने के ठीक चार दिन बाद, भारतीय टीम अब न्यूजीलैंड में खेलने उतरी है.
टॉस के समय दोनों कप्तानों ने क्या कहा?
टॉस जीतने के बाद टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि हमें बहुत कम समय मिला है, इसलिए मैं यह समझना चाहता था कि पिच कैसा व्यवहार करेगी और कितना बाउंस मिलेगा, इसी के आधार पर हमने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. अय्यर ने ये भी कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो, वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलने से हमें कई सकारात्मक चीजें मिलीं, खासकर हमारी बल्लेबाजी में. लगभग हर दूसरे मैच में 230-250 रन बनाना हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि रही. गेंदबाजी के लिहाज से भी, छोटे मैदानों और सपाट पिचों पर गेंदबाजी करना आसान नहीं था, लेकिन लड़कों ने बहुत जज्बा दिखाया. हम यहां भी उसी सोच और रवैये के साथ खेलना चाहते हैं.'
वहीं न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने कहा कि अगर वे टॉस जीतते, तो वे भी पहले गेंदबाजी ही चुनते. हालांकि, उन्हें लगा कि नई पिच को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर खड़ा करना बेहतर रहेगा. उन्होंने कहा, 'हम गेंदबाजी करने वाले थे. विकेट एकदम ताजा लग रही है. लड़के एक बड़ी सीरीज के लिए बहुत उत्साहित हैं. भारत के खिलाफ खेलना काफी अच्छा लगता है. हमारी टीम में काफी गहराई है.'
🚨 Toss 🚨 #TeamIndia have won the toss and elected to bowl in the 1️⃣st T20I. Here's a look at the Playing XI 🙌 Updates ▶️ https://t.co/ADfFnxXGzz #NZvIND https://t.co/B70ADmwdHI— BCCI (@BCCI) October 22, 2026
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
भारत की प्लेइंग इलेवन: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव.
न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन.