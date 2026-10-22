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IND vs NZ: भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला, प्लेइंग-11 में हुए दो बड़े बदलाव

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टी20 मैच ( IANS )

IND vs NZ 1st T20 Match Updates: पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. टीम इंडिया ने आजे के मैच में दो बड़े बदलाव किए हैं. शिवम दूबे की जगह नीतीश रेड्डी और प्रिंस यादव की जगह मयंक यादव को प्लेइंग-11 में शामिल किया है.

इस साल अहमदाबाद में हुए T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद, दोनों टीमों के बीच यह पहला T20I मुकाबला है. उस फाइनल में भारत ने जीत हासिल कर अपने घरेलू मैदान पर खिताब बरकरार रखा था. बेंगलुरु में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज का निर्णायक मैच बारिश की भेंट चढ़ने के ठीक चार दिन बाद, भारतीय टीम अब न्यूजीलैंड में खेलने उतरी है.

टॉस के समय दोनों कप्तानों ने क्या कहा?

टॉस जीतने के बाद टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि हमें बहुत कम समय मिला है, इसलिए मैं यह समझना चाहता था कि पिच कैसा व्यवहार करेगी और कितना बाउंस मिलेगा, इसी के आधार पर हमने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. अय्यर ने ये भी कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो, वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलने से हमें कई सकारात्मक चीजें मिलीं, खासकर हमारी बल्लेबाजी में. लगभग हर दूसरे मैच में 230-250 रन बनाना हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि रही. गेंदबाजी के लिहाज से भी, छोटे मैदानों और सपाट पिचों पर गेंदबाजी करना आसान नहीं था, लेकिन लड़कों ने बहुत जज्बा दिखाया. हम यहां भी उसी सोच और रवैये के साथ खेलना चाहते हैं.'