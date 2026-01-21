ETV Bharat / sports

IND vs NZ: टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया का आखिरी असाइनमेंट, तिलक की जगह इस खिलाड़ी को मिलेगा मौका, कप्तान ने किया कंफर्म

भारत और न्यूजीलैंड पहला टी20 मैच ( IANS PHOTO )

नागपुर: भारत और न्यूजीलैंड तीन मैचों की वनडे सीरीज के बाद अब पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलने वाला है. जिसका पहला मैच बुधवार (21 जनवरी) को नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा. इस मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स पर होगा और लाइव स्ट्रीमिंग जियोस्टार पर उपलब्ध होगी. इंडिया का आखिरी असाइनमेंट

यह सीरीज दोनों टीमों के लिए 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी का आखिरी मौका है. 2024 में कप्तान बनने के बाद से, सूर्यकुमार ने भारत को शानदार नतीजे दिलाए हैं. टीम ने लगातार आठ टी20 सीरीज जीती हैं और वर्ल्ड टाइटल जीतने के बाद से उसका रिकॉर्ड 29-5 का है, जिसमें दो सुपर ओवर जीत भी शामिल हैं. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Etv Bharat) सूर्यकुमार यादव पर सबकी नजर

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए ये सीरीज व्यक्तिगत रूप से चुनौतीपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि वो फॉर्म में नहीं हैं और वर्ल्ड कप में जाने से पहले उनका फॉर्म में आना भारती टीम के लिए बहुत जरूरी है. सूर्या के लिए 2025 का सीजन अब तक का सबसे कठिन सीजन रहा, जिसमें उन्होंने 19 मैचों में सिर्फ 218 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 123 से थोड़ा ऊपर था, और उन्होंने एक भी अर्धशतक नहीं बनाया. न्यूजीलैंड को उम्मीद

इस बीच, न्यूजीलैंड अपनी खुद की इतिहास रचने की कोशिश में आया है. पिछले एक साल में, उन्होंने भारत में टेस्ट और वनडे में अभूतपूर्व सीरीज जीती हैं. अब तक न्यूजीलैंड ने भारत में चार टी20 सीरीज खेला है, जिसमें से उसे 2012 में 1-0 से सीरीज में जीत मिली थी. लेकिन न्यूजीलैंड दो बार टी20 सीरीज जीतने के बहुत करीब पहुंचा था, 2017 और 2023 दोनों सीरीज का फैसला आखिरी मैच में हुआ था, जहां भारत 2-1 से जीता था.