IND vs NZ: टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया का आखिरी असाइनमेंट, तिलक की जगह इस खिलाड़ी को मिलेगा मौका, कप्तान ने किया कंफर्म

IND vs NZ 1st T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज आज (21 जनवरी) से शुरू नागपुर हो रही है.

IND vs NZ 1st T20
भारत और न्यूजीलैंड पहला टी20 मैच (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 21, 2026 at 1:24 PM IST

नागपुर: भारत और न्यूजीलैंड तीन मैचों की वनडे सीरीज के बाद अब पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलने वाला है. जिसका पहला मैच बुधवार (21 जनवरी) को नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा. इस मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स पर होगा और लाइव स्ट्रीमिंग जियोस्टार पर उपलब्ध होगी.

इंडिया का आखिरी असाइनमेंट
यह सीरीज दोनों टीमों के लिए 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी का आखिरी मौका है. 2024 में कप्तान बनने के बाद से, सूर्यकुमार ने भारत को शानदार नतीजे दिलाए हैं. टीम ने लगातार आठ टी20 सीरीज जीती हैं और वर्ल्ड टाइटल जीतने के बाद से उसका रिकॉर्ड 29-5 का है, जिसमें दो सुपर ओवर जीत भी शामिल हैं.

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Etv Bharat)

सूर्यकुमार यादव पर सबकी नजर
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए ये सीरीज व्यक्तिगत रूप से चुनौतीपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि वो फॉर्म में नहीं हैं और वर्ल्ड कप में जाने से पहले उनका फॉर्म में आना भारती टीम के लिए बहुत जरूरी है. सूर्या के लिए 2025 का सीजन अब तक का सबसे कठिन सीजन रहा, जिसमें उन्होंने 19 मैचों में सिर्फ 218 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 123 से थोड़ा ऊपर था, और उन्होंने एक भी अर्धशतक नहीं बनाया.

न्यूजीलैंड को उम्मीद
इस बीच, न्यूजीलैंड अपनी खुद की इतिहास रचने की कोशिश में आया है. पिछले एक साल में, उन्होंने भारत में टेस्ट और वनडे में अभूतपूर्व सीरीज जीती हैं. अब तक न्यूजीलैंड ने भारत में चार टी20 सीरीज खेला है, जिसमें से उसे 2012 में 1-0 से सीरीज में जीत मिली थी. लेकिन न्यूजीलैंड दो बार टी20 सीरीज जीतने के बहुत करीब पहुंचा था, 2017 और 2023 दोनों सीरीज का फैसला आखिरी मैच में हुआ था, जहां भारत 2-1 से जीता था.

वनडे से अलग होगी टी20 टीम
मिशेल सेंटनर न्यूजीलैंड की व्हाइट-बॉल टीम की कप्तानी करने के लिए वापस आ गए हैं, जिसमें रचिन रवींद्र, मैट हेनरी और जैकब डफी भी शामिल हैं. भारत जसप्रीत बुमराह के साथ-साथ उन दो ऑलराउंडरों को भी वापस लाएगा जो वनडे सीरीज में टीम से बाहर थे, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल. खिलाड़ियों के इस कॉम्बिनेशन के साथ, भारत एक और भी ज्यादा मजबूत टी20 टीम लग रही है.

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Etv Bharat)

तिलकी जगह किशन
दोनों टीमों के सामने सिलेक्शन को लेकर कुछ सवाल हैं. भारत के कप्तान सूर्यकुमार ने कंफर्म किया है कि ईशान किशन चोट के कारण बाहर हुए तिलक वर्मा की जगह लेंगे. कप्तान को शिवम दुबे और हर्षित राणा में से भी चुनना होगा कि कौन सा ऑलराउंडर नंबर 8 पर खेलेगा, यह बैटिंग ऑलराउंडर होगा या बॉलिंग ऑलराउंडर, यह पिच की स्थिति पर निर्भर कर सकता है.

न्यूजीलैंड शायद माइकल ब्रेसवेल को पिंडली की चोट से वापस लाने में जल्दबाजी नहीं करेगा, लेकिन वे पिछले टी20 सीरीज से बाहर रहे ग्लेन फिलिप्स को अपनी प्लेइंग इलेवन में वापस ला सकते हैं. ग्लेन फिलिप्स शायद न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन में जेम्स नीशम की जगह लेंगे.

IND vs NZ T20: दोनों टीम का स्क्वाड
भारत: सूर्यकुमार यादव (C), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा.

न्यूजीलैंड: मिशेल सेंटनर (C), डेवोन कॉन्वे, बेवन जैकब्स, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम रॉबिन्सन, जिमी नीशम, ईश सोढ़ी, जैक फाउल्क्स, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल, रचिन रवींद्र, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी, क्रिस्टियन क्लार्क.

