IND vs NZ: 'न्यूजीलैंड की पिच पर भुवी खतरनाक साबित होंगे', भुवनेश्वर की वापसी पर अय्यर-सेंटनर ने दिया बड़ा बयान
भुवनेश्वर कुमार ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 2022 में न्यूजीलैंड में ही खेला था.
Published : October 21, 2026 at 3:11 PM IST
Bhuvneshwar Kumar return: टीम इंडिया के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार चार साल बाद नेशनल टी20 टीम में वापसी की है. BCCI की सिलेक्शन कमेटी ने 36 वर्षीय तेज गेंदबाज को IPL और घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने का इनाम दिया. भुवनेश्वर ने RCB के लगातार दो बार खिताब जीतने में अहम भूमिका निभाई थी. जिसके वजह से भुवी को न्यूजीलैंड के खिलाफ 22 अक्टूबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया. खास बात ये है कि भुवी अपनी वापसी उसी टीम के खिलाफ करेंगे जिसके खिलाफ उन्होंने अपना आखिरी मैच 2022 में खेला था.
इससे पहले भुवनेश्वर को वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई घरेलू सिरीज के पांचवें टी20 मैच में भी बुला लिया गया था. लेकिन बारिश की वजह से वो मैच रद्द कर दिया गया. जिसमें भारत को गेंदबाजी का मौका ही नहीं मिल सका. अब भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी को लीड करते हुए नजर आएंगे. जिसमें उनका साथ प्रिंस यादव, मयंक यादव और अर्शदीप सिंह देंगे.
भुवी गेंदबाजी में अनुभव की कमी को पूरा करेंगे
सीरीज के पहले टी20 मैच से पहले भुवी की वापसी पर दोनों टीमों के कप्तानों ने खुलकर बात की. टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि भुवी भारतीय गेंदबाजी में अनुभव की कमी को पूरा करेंगे. अय्यर ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'भुवी की वापसी से भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण को काफी अनुभव मिलेगा. आईपीएल के बाद हमें इसकी कमी खल रही थी क्योंकि टीम में काफी नए तेज गेंदबाजों को शामिल किया गया. भुवनेश्वर ने पिछले दो वर्ष में आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया है. इसलिए वह जानते हैं कि इस प्रारूप में दबदबा बनाने के लिए क्या करना होता है.'
भुवी न्यूजीलैंड की पिच पर खतरनाक हो सकते हैं
वहीं न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने कहा कि भुवनेश्वर को यहां की परिस्थितियां पसंद आएंगी. सेंटनर ने कहा, 'मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की परिस्थितियां भुवी को बहुत पसंद आएंगी. अगर पिच से थोड़ी भी मदद मिलती है, तो वह उसका फायदा उठा सकते हैं. भारत में कुछ सपाट पिचों पर भी उन्होंने गेंद को स्विंग कराने में कामयाबी हासिल की थी. इसलिए मुझे लगता है कि यहां उनका सामना करना न्यूजीलैंड के लिए एक चुनौती होगी.'
वैभव के लिए खास प्लान तैयार
न्यूजीलैंड के कप्तान ने वैभव सूर्यवंशी के बारे मे भी बात की और कहा कि अगर वो पहले मैच में खेलते है तो हमने उस युवा बल्लेबाज के लिए भी रणनीति तैयार की है. लेकिन भारतीय कप्तान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ ये संकेत दे दिया है कि वैभव को प्लेइंग-11 में सीधे जगह नहीं मिल सकती है, क्योंकि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन शानदार खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं.
भुवी का क्रिकेट करियर
भुवनेश्वर ने 21 टेस्ट और 121 वनडे के अलावा 87 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं जिनमें उनके नाम 90 विकेट हैं. जबकि टेस्ट में 63 विकेट और वनडे में 141 विकेट उनके नाम हैं.
भारत न्यूजीलैंड का टी20 स्क्वाड
टीम इंडिया: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव.
न्यूजीलैंड: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जोश क्लार्कसन, जैकब डफी, बेवॉन जैकब्स, एडम मिल्ने, ब्लेयर टिकनर.
IND vs NZ टी20 शेड्यूल
- पहला टी20: 22 अक्टूबर (क्राइस्टचर्च)
- दूसरा टी20: 24 अक्टूबर (क्राइस्टचर्च)
- तीसरा टी20: 27 अक्टूबर (वेलिंगटन)
- चौथा टी20: 30 अक्टूबर (ऑकलैंड)
- पांचवां टी20: 1 नवंबर (हैमिल्टन)