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IND vs NZ: 'न्यूजीलैंड की पिच पर भुवी खतरनाक साबित होंगे', भुवनेश्वर की वापसी पर अय्यर-सेंटनर ने दिया बड़ा बयान

भुवनेश्वर कुमार चार साल बाद नेशनल टी20 टीम में वापसी ( IANS )

Bhuvneshwar Kumar return: टीम इंडिया के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार चार साल बाद नेशनल टी20 टीम में वापसी की है. BCCI की सिलेक्शन कमेटी ने 36 वर्षीय तेज गेंदबाज को IPL और घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने का इनाम दिया. भुवनेश्वर ने RCB के लगातार दो बार खिताब जीतने में अहम भूमिका निभाई थी. जिसके वजह से भुवी को न्यूजीलैंड के खिलाफ 22 अक्टूबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया. खास बात ये है कि भुवी अपनी वापसी उसी टीम के खिलाफ करेंगे जिसके खिलाफ उन्होंने अपना आखिरी मैच 2022 में खेला था.

इससे पहले भुवनेश्वर को वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई घरेलू सिरीज के पांचवें टी20 मैच में भी बुला लिया गया था. लेकिन बारिश की वजह से वो मैच रद्द कर दिया गया. जिसमें भारत को गेंदबाजी का मौका ही नहीं मिल सका. अब भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी को लीड करते हुए नजर आएंगे. जिसमें उनका साथ प्रिंस यादव, मयंक यादव और अर्शदीप सिंह देंगे.