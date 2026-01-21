ETV Bharat / sports

IND vs NZ: दो साल बाद धाकड़ बल्लेबाज की टीम इंडिया में वापसी, कप्तान ने एक दिन पहले कर दिया ऐलान

भारतीय टी20 टीम ( IANS PHOTO )

नागपुर: भारत और न्यूजीलैंड के बीच नागपुर में होने वाले पहले टी20 मैच में दो साल तक भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर रहने वाले 27 वर्षीय युवा बल्लेबाज ईशान किशन नजर आने वाले हैं. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ये कंफर्म कर दिया था कि तिलक की जगह नंबर 3 पर ईशान किशन ही खेलेंगे, क्योंकि वो इसके हकदार हैं. बता दें कि तिलक चोट के कारण टी20 सीरीज के पहले तीन मैच से बाहर हैं. उनकी जगह श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल किया गया था. कप्तान सुर्या ने क्या कहा?

सुर्या ने कहा, 'ईशान नंबर 3 पर खेलेंगे. वह हमारे वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा हैं, और हमने उन्हें टीम में चुना है. उन्होंने लंबे समय से भारत के लिए नहीं खेला है, लेकिन वह घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने लगभग एक साल या उससे ज्यादा समय से भारत के लिए नहीं खेला है, इसलिए वह इस मौके के हकदार हैं.' सूर्या ने आगे कहा, 'अगर बात नंबर 4 या नंबर 5 की होती, तो स्थिति अलग हो सकती थी. लेकिन दुर्भाग्य से, तिलक उपलब्ध नहीं हैं, और मुझे लगता है कि ईशान नंबर 3 पर सबसे अच्छा विकल्प हैं.'