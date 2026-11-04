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IND vs NZ: चेज मास्टर कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड, 1 रन से बच गया पोंटिंग का रिकॉर्ड

चेज मास्टर कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड ( AP )

Virat Kohli Record: भारत ने न्यूजीलैंड को पांच वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में 5 विकेट से मात दे दी है. ऑकलैंड में बारिश से प्रभावित मैच में मेजबान टीम को पहले 185 रनों पर समेटने के बाद भारत को DLS मैथड के तहत 32 ओवर में 143 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे भारत ने 5 विकेट खोकर 22.4 ओवर में हासिल कर लिया. इस जीत में भारतीय गेंदबाजों के साथ-साथ विराट कोहली ने अहम भूमिका निभाई. कोहली ने मैच में 51 गेंदों पर 74 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 13 चौके और एक छक्का शामिल थे. इस शानदार पारी के साथ किंग कोहली ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में दो बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए है.

कोहली ने सचिन को छोड़ा पीछे

मैच में 54 रन बनाते ही 37 वर्षीय विराट कोहली ने लक्ष्या का पीछा करते हुए बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. अब वनडे क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने 'मास्टर ब्लास्टर' सचिन तेंदुलकर के 8,720 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. इस लिस्ट में भारत के रोहित शर्मा 6,801 रनों के साथ तीसरे स्थान पर हैं. श्रीलंका के सनथ जयसूर्या 5,742 रनों के साथ चौथे नंबर पर हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर जैक कैलिस 5,575 रनों के साथ पांचवें स्थान पर हैं.